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Качество рыбной продукции "Доброфлота" высоко оценили на Восточном экономическом форуме

07 Сентября 2015, 12:25 | Приморье

Два российских вице-премьера на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме высоко оценили качество сайры от компании «Доброфлот», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Высокопоставленные чиновники обозначили интерес к рыбной отрасли Приморского края и местному производителю. По их словам, рыбная отрасль должна участвовать в программе импортозамещения. Компанию «Доброфлот» похвалили за нацеленность на внутренний рынок.


 

Так вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ, ознакомившись с продукцией компании "Доброфлот", поинтересовалась географией сайровых потребителей. Узнав, что все консервы сделаны в море их свежей рыбы, Голодец спросила: «А куда идут поставки? Наверное, в Китай?».

Представители компании «Доброфлот» рассказали вице-премьеру о том, что все консервы идут только на российский рынок, и показали макет плавзавода «Всеволод Сибирцев», который является производителем консервов «Сделано в море».


 

«Консервированная сайра – продукт, очень любимый россиянами. Мы ее в Москве часто приобретаем, из нее суп вкусный», - поделилась впечатлениями вице-премьер.


 

Не оставил без внимания ялик «Доброфлота» и вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. «У вас есть проблема с реализацией на внутреннем рынке?», - спросил  вице-премьер. Представители компании заверили Юрия Трутнева, что проблем с реализацией в России нет. Население с удовольствием потребляет сайру, и продажи только растут. «Важно использовать Северный морской путь, он позволяет сократить издержки при транспортировке рыбной продукции», - заметил вице-премьер.

И здесь «Доброфлот» не подкачал. Чиновника проинформировали, что 27 августа транспортный рефрижератор «Гармония», входящий в группу компаний «Доброфлот», прошел Северным морским путем и привез в порт Мурманск 3 тысячи тонн лосося.

В ходе Восточного экономического форума не только высокие гости могли ознакомиться со стендом компании, размещенном на набережной ДВФУ. Экспозицию посетило более тысячи человек. 

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вэф  приморье  рыбная отрасль  сайра  производители  доброфлот 



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