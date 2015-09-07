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Дорога Владивосток - порт Восточный обеспечит пропуск тридцати тысяч машин в сутки
Сегодня самыми активными темпами продолжается строительство автодороги Владивосток – Находка - Порт Восточный, входящей в международный транспортный коридор «Приморье-1». Как отмечают сами строители, новая трасса позволит обеспечить пропускную способность до 30 тысяч автомобилей в сутки, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По информации директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Александра ШВОРЫ, работы по строительству участка автодороги с бетонным покрытием протяженностью 13,5 километров будут завершены уже в марте 2016 года.
Протяженность всей трассы составит 146 километров, она будет примерно на 20 километров короче ныне существующей. При условии своевременного и полного финансирования трасса будет проложена до порта Восточного к 2022 году.
Как подчеркнул первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, после завершения строительства дороги в обход Артема, строители приступят к следующему - наиболее сложному - участку, с 18 по 43 километры.
«На нем будут созданы искусственные сооружения, что весьма сложно с точки зрения инженерного строительства. Два следующих отрезка будут прокладываться на местности с более ровным рельефом. Это позволит обеспечить меньшие финансовые затраты и сокращение сроков строительства», - подчеркнул Василий Усольцев.
Расчетная интенсивность движения на дороге Владивосток - Находка - Порт Восточный к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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