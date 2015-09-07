Дальневосточники разлюбили доллар

Вклады в валюте составляют лишь 10,6% от общего объема вкладов в банках ДФО

Несмотря на количественное уменьшение кредитных учреждений на территории Дальнего Востока, во втором квартале текущего года заметно увеличился объем депозитов физических лиц в целом по банкам, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". По сравнению с показателями на 1 апреля 2015 года, объем вкладов вырос на 6%, или 45 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка вкладов физических лиц ДФО за второй квартал 2015 года, подготовленном Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

«Положительная динамика роста объема вкладов физических лиц обусловлена сложившимися экономическими условиями в Российской Федерации, которые повлияли на некоторую «умеренность» спроса населения на текущее потребление. В связи с кризисными явлениями в экономике, с ростом цен на товары и услуги граждане становятся более экономными в своих тратах, стремятся к сбережению средств», - говорится в обзоре.

Вторым фактором, способствующим росту объема депозитов, аналитики АСВ называют увеличение максимальной суммы страхового возмещения до 1,4 млн рублей.

Кроме того, хранить свои деньги на банковских депозитах становится выгодным, учитывая доходность вкладов. Так, в начале текущего года максимальная процентная ставка по вкладам в банках ДФО составляла 20,5%, а во втором квартале 2015 года банками были предложены вклады с низкими требованиями к минимальному первоначальному взносу.

По состоянию на 1 июля 2015 года общая сумма средств физических лиц на депозитах в целом в кредитных учреждениях ДФО составила 740,2 млрд рублей.

Деньги несут федералам

В разрезе по субъектам ДФО в основном вклады сосредоточены в филиалах банков, зарегистрированных на других территориях. Так, в пяти банках Приморского края вклады составили 48,6 млрд рублей (21%), в инорегиональных филиалах – 180,2 млрд рублей (79%).

Наибольший объем средств населения привлечен филиалами федеральных банков, открытыми в более населенных субъектах – Приморском (31%, или 180,2 млрд рублей) и Хабаровском (30%, или 177,8 млрд рублей) краях, преимущественно в административных центрах – городах Владивосток и Хабаровск.

Вместе с тем объем денежных средств на счетах граждан в банках, зарегистрированных на Дальнем Востоке, на 1 июля 2015 года составил 270,9 млрд рублей, а это на 10,5 млрд рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года. АСВ отмечает, что рост объема вкладов произошел во всех субъектах: в банках Приморского края – на 1,5 млрд рублей, банках Республики Саха (Якутия) – на 1,2 млрд рублей, Хабаровского края – на 0,3 млрд рублей.

По итогам полугодия 63,3% (171,5 млрд рублей) денежных средств, как и в предыдущие периоды, вложены гражданами в долгосрочные вклады (т.е. вклады сроком от 1 года до 3 лет), за второй квартал 2015 года объем этих вкладов возрос на 2,6 млрд рублей. Также увеличилась сумма вкладов до востребования и до 30 дней на 2,5 млрд рублей и составила 20,7 млрд рублей (7,6% от общего объема вкладов). По двум другим группам, а именно по депозитам, открытым со сроками «от 31 дня и до 1 года» и «от 3 лет и более», произошло снижение на 3,3 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно.

Изменения в структуре депозитов связаны с появлением новых видов вкладов с выгодными условиями, т.е. повышенные процентные ставки на более длительный период – свыше 1 года, отмечает АСВ.

Валюта - в Таиланде

При увеличении объема вкладов в кредитных организациях и их филиалах на Дальнем Востоке удельный вес вкладов в иностранной валюте сократился на 2,6 млрд рублей и составил 28,7 млрд рублей. Вклады в валюте составляют 10,6% от общего объема вкладов в банках ДФО. Самый высокий процент валютных вкладов сосредоточен в банках Сахалинской области – 20,9%, или 0,5 млрд рублей, в то время как в прошлом квартале этот показатель составлял 18,2%, или 0,4 млрд рублей. Также значительный удельный вес валютных вкладов присутствует в банках Приморского края – 13,7% (6,6 млрд рублей), Республики Саха (Якутия) – 12,6% (2,2 млрд рублей) и Камчатского края – 11,8% (1,4 млрд рублей). В банках Амурской области валютные вклады занимают всего 9,6% в общем объеме вкладов, однако в абсолютном выражении это самая большая сумма среди всех субъектов ДФО – 17,7 млрд рублей. Самый низкий удельный вес – 5,1%, или 0,3 млрд рублей, - занимают вклады в иностранной валюте в банках Хабаровского края.

Второй квартал текущего года характеризуется постепенным снижением процентных ставок по всем видам вкладов физических лиц в банках, зарегистрированных в ДФО. Снижение за квартал отмечено как по рублевым вкладам до 700 тыс. рублей сроком не более 1 года, так и по вкладам без ограничений по суммам и срокам с 16 до 14 процентных пунктов (максимальная процентная ставка). Вместе с тем по валютным вкладам в течение трех месяцев второго квартала 2015 года ставки остаются неизменными, максимальная процентная ставка составила 4,75%.

Закономерным, как и в прошлые годы, является замедление деловой активности накануне летнего отпускного сезона. Если в начале квартала, в преддверии майских праздников и 70-летнего юбилея Дня Победы, банками предлагались новые вклады с повышенными процентными ставками, то в июне- месяце наблюдается отсутствие новых предложений.

Примечательно и то, что, помимо традиционных предложений, некоторые банки предлагали вклады с пометкой «акционные», с определенными сроками открытия и высокими процентными ставками – 15% и 14,5%. В реальности происходила лишь замена наименований вкладов с аналогичными сроками действия.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.