ДВМП не спускает флаг

Пароходство пытаются взять на абордаж кредиторы и силовики

Cудебные тяжбы продолжают больно бить по двум крупным предприятиям Приморского края - ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) и ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). На фоне наложенных судом арестов на банковские счета пароходству также приходится отбиваться от резко активизировавшихся кредиторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». При этом ДВМП еще при предыдущих владельцах было перерегистрировано из Владивостока в Москву и с того времени не является одним из крупнейших налогоплательщиков Приморья, а вот ВМТП только в прошлом году перевел около 1,7 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ПАО «Управляющая компания «Арсагера» (Санкт-Петербург) о банкротстве ПАО «ДВМП». Суд принял во внимание ходатайство ДВМП в связи с тем, что при подаче искового заявления не был соблюден порядок, предусмотренный при банкротстве естественных монополий, каковым является пароходство.

УК «Арсагера» 6 апреля разместила уведомление на портале Федресурс (fedresurs.ru) о планах обратиться в суд с иском о признании ДВМП банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям серии БО-02, заявление подано управляющей компанией 25 апреля. 10 июля суд возбудил производство.

После «Арсагеры» о намерении банкротить ДВМП уведомили Промсельхозбанк и ООО «УК «Открытие», однако исковых заявлений в суд пока не поступало.

Досье деловой газеты "Золотой Рог"

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО «ТрансКонтейнер». Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

Смешные кредиторы…

FESCO изначально заявляла о безосновательности заявлений о наличии у ДВМП признаков несостоятельности. «Во избежание дальнейшего тиражирования несоответствующей действительности информации по вопросам, касающимся реструктуризации существующей финансовой задолженности, компания сообщает о том, что в настоящее время продолжает диалог с ключевыми кредиторами, в том числе держателями рублевых облигаций, и фиксирует позитивную динамику процесса. Заявления о несостоятельности компании, а также недобросовестные попытки инициации соответствующих процедур со стороны держателей небольших пакетов не имеют под собой никаких оснований. Компания рассчитывает на достижение соглашений с ключевыми кредиторами к середине текущего года. Приоритетом компании по-прежнему остается защита интересов всех ее стэйкхолдеров. Компания не ожидает, что процесс реструктуризации рублевых облигаций окажет какое-либо влияние на ее операционную деятельность и взаимодействие с партнерами, включая поставщиков и клиентов. В операционном плане компания функционирует в штатном режиме», - сообщала FESCO.

«С момента нашего обращения в суд, то есть с февраля 2017 года, никакого диалога или попыток погасить задолженность перед нами со стороны должника не было», - сообщали «Интерфаксу» в УК «Арсагера».

«Если у ДВМП нет признаков несостоятельности, то ничто не должно было помешать этой компании погасить признанную судом задолженность по облигациям, тем более перед держателем небольшого пакета. Для нашего клиента данная сумма задолженности является существенной. Основанием требований является вступившее в силу решение Арбитражного суда города Москвы. Высказывания ДВМП о продолжении оспаривания данных требований не соответствуют действительности. Они просто не исполняют решение суда», - комментировал ситуацию заместитель председателя правления УК «Арсагера» Евгений ЧИСТИЛИН.

В ДВМП считают, что требования УК «Арсагера» на 2,7 млн рублей, которыми она мотивирует свое заявление, являются спорными.

«Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017 по РСБУ составляют 17,9 млрд рублей, заявление о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер. Компания осуществляет свою деятельность в штатном режиме», - заявляли в пресс-службе ДВМП.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в начале июля «Арсагера» подала еще один иск в Арбитражный суд Москвы – на этот раз о взыскании с ПАО «ДВМП» 488,9 млн рублей. Суд принял заявление к производству и назначил предварительное заседание на 30 августа.

Без права на оплату

Но проблемы FESCO не ограничиваются только кредиторами – 1 августа Мосгорсуд отказал в снятии обеспечительного ареста, наложенного на активы и банковские счета еще восьми компаний в рамках расследования уголовного дела братьев МАГОМЕДОВЫХ (cмотри досье «ЗР»).

Согласно постановлениям апелляционной инстанции Мосгорсуда, под арестом остались счета и доли в уставных капиталах всех 24 компаний, подконтрольных, по версии следствия, братьям Магомедовым.

В ходе заседания представители компаний жаловались на необоснованность наложения обеспечительных мер на их банковские счета, заявив, что ведут самостоятельную деятельность и не имеют отношения ни к братьям Магомедовым, ни к какой-либо противоправной деятельности.

В свою очередь, следователь и прокурор настаивали на законности ареста денежных средств, которые являются, в том числе, гарантией обеспечения гражданских исков по делу от потерпевших компаний. В частности, речь идет о ПАО «Новороссийский морской торговый порт», FESCO и ряде компаний, входящих в группу, в том числе «Femsta», «Феско сервис», «Феско бункер» и «Феско ЕРЦ». Также в «санкционном списке» присутствуют АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), ПАО «ДВМП», группа «Сумма», ООО «Кардо Альянс», ООО «Россетьэнерго», АО «Русская Тройка», ООО «Русские просторы», ООО «Саммит», ООО «Сахагазсинтез-недра», ОАО «Северное сияние», ООО «СЗМК-Глобалсталь», ООО «Система», ООО страховая компания «Воско», ООО строительная компания «Стиль-Т», ГС «Инженерия», ООО «Межозерное», ООО «Прогрессив», ООО «Глобал-

автоматика», АО «Элеватор», ООО «Владивостокский автомобильный терминал» (100% принадлежит ПАО «ВМТП»), ТК «Логистика».

Также Тверской суд Москвы наложил арест на ряд банковских счетов ПАО «Владивостокский морской торговый порт», в котором работает около 2,1 тыс. человек. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, под арестом в настоящее время находятся денежные средства, которые размещены более чем в десяти банках - преимущественно на Дальнем Востоке, в том числе в Сбербанке, Bank of China, Газпромбанке и других.

Анонимный звонок

На заседании в Мосгорсуде дошло до смешного – как сообщил «Интерфакс», следователь озвучила информацию о том, что акционеры FESCO обратились с письмом в полицию, в котором сообщили о хищении денежных средств.

«От акционеров FESCO поступило заявление, в котором сообщалось о хищении денег компании. Заявление было направлено для проверки в ГУЭБиПК», - сказала следователь.

По ее словам, это еще раз подтверждает необходимость нахождения счетов компаний под арестом, чтобы исключить перечисление средств с них третьим лицам.

В свою очередь, представитель FESCO на заседании заявил: «Следствие считает, что компании, на которые наложен арест, использовались в качестве орудия преступления и финансировали преступную деятельность братьев Магомедовых». По словам адвоката, данные выводы следствия «необоснованны и надуманны».

«Данные компании являются публичными, ведут публичный бизнес и денежные средства используют исключительно для расчета со своими контрагентами», - отметил юрист.

Он привел данные, что за прошедший год группа FESCO заплатила налогов на сумму 2,8 млрд рублей, в то время как трудности с надлежащим получением выплат с мая испытывают около 5 тыс. сотрудников.

«Мы не можем ни налоги заплатить, ни зарплату, ни отпускные, ни соцвыплаты. Следствие абсолютно необоснованно заблокировало практически всю финансовую деятельность компаний, на банковские счета которых наложен арест», - сказал юрист.

Досье деловой газеты "Золотой Рог"

Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в настоящее время находятся под стражей, их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.