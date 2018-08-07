Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
Глава Приморья Андрей Тарасенко оценил перспективы развития предпринимательства и сельского хозяйства в Спасском районе во вторник, 7 августа, во время рабочего визита в муниципалитет. Глава края проехал по полям, где выращивают сою, овес, пшеницу, а также посетил одно из фермерских хозяйств и встретился с местными предпринимателями.
В селе Степное сегодня свою деятельность успешно ведет индивидуальный предприниматель Станислав Стефановский – занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления, коневодством, овцеводством. Всего насчитывается более тысячи голов. Вся продукция – на прилавках рынков района и соседних территорий. Посевная площадь в хозяйстве в этом году составила 2,5 тысячи гектаров – на его полях рис, соя и многолетние травы.
В 2017 году глава КФК получил грант из краевого бюджета на развитие семейной животноводческой фермы в размере 10 миллионов рублей и ведет на эти средства реконструкцию коровника.
«Зашли в программу, грант получили – на эти деньги сделали молочный зал. Сейчас ведем реконструкцию коровника. До холодов работы завершим», – обозначил фермер, подчеркнув, что планирует также развивать козоводство, закупив поголовье внутри Приморья.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что очень приветствует инициативы бизнеса по расширению производства, освоению новых ниш.
«Попробуйте проработать еще одно интересное направление – завоз якутских лошадей», – предложил глава Приморья, обратившись к фермеру и своему заместителю Валентину Дубинину.
В планах предпринимателя также – строительство кормоцеха, цеха по переработке молока мощностью 5 тонн в сутки, а также убойного цеха.
Предпринимательскую активность глава Приморья считает одним из-за важнейших элементов развития территории. Об этом Андрей Тарасенко заявил на встрече с бизнесом Спасска-Дальнего и Спасского района.
«В Спасске и Спасском районе важно сельское хозяйство. Смотрю, какие начинания здесь происходят интересные, и вижу, что расширяются производства. Предлагаю местному бизнесу заняться зверохозяйством, коневодством и, конечно, по говядине вопрос закрывать. Спасск всегда славился своей консервацией – здесь есть предприятия, которые могут организовать приемку местной овощной и ягодной продукции. Мы планируем сделать централизованные закупки зерна, поставить свои мукомолку – потребуется работа пекарен. Хотелось бы тут фруктовые сады восстановить, в Приморье есть меры поддержки для такого бизнеса. Мы готовы удешевлять электроэнергию, чтобы была конкуренция здоровая. Но нам нужны предприниматели, которые хотели бы работать на территории и создавать рабочие места», – подчеркнул глава края, добавив, что одной из задач значится также восстановление утерянных когда-то производств, продукция которых сегодня пользуется спросом.
Андрей Тарасенко ответил на вопросы предпринимателей, касающиеся оформления различных документов, конкуренции, в том числе те, по которым дал поручения на прошлой встрече в Спасске-Дальнем. Традиционно звучала тема ремонта дорог. Один из участников встречи пожаловался на качество ремонта.
Как доложил глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон, в этом году будут капитально отремонтированы участки дороги на улицах Советской и Краснознаменной, пять придомовых территорий, заасфальтирована центральная площадь города.
«На следующий год, по его словам, запланирован ремонт улицы Юбилейной. Там стоит глобальная работа, связанная с водоотведением», – обозначил он.
Андрей Тарасенко отметил, что поставил перед краевым предприятием «Примавтодор» задачу – выходить на муниципальные контракты.
Один из предпринимателей Спасской района, генеральный директор и учредитель компании ООО «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс-Групп» Максим Пустовойт отметил, что его предприятие первым в Приморье зашло на лесную биржу, работу которой в крае инициировал глава региона Андрей Тарасенко.
Напомним, глава Приморья Андрей Тарасенко 7 августа находится с рабочим визитом в Спасске-Дальнем и Спасском районе. В планах главы региона – посещение социальных объектов, производственных и сельскохозяйственных площадок двух территорий. Обсудить планы перспективного развития Спасска-Дальнего и Спасского района Андрей Тарасенко намерен с предпринимателями, депутатами и жителями этих муниципальных образований.
Новости тематики
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- "Русагро" идет на убой
- Земля неудобного назначения
- Куры щелкнули клювом
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Органическая антихимия
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Поля в крае прирастают новыми гектарами
- В Приморье ориентируются на продуктивных коров
Новости раздела
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк
- Марикультура увидела перспективу
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Жители Приморья предпочитают туристические маршруты погорячее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары