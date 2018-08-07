В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока

Глава Приморья Андрей Тарасенко оценил перспективы развития предпринимательства и сельского хозяйства в Спасском районе во вторник, 7 августа, во время рабочего визита в муниципалитет. Глава края проехал по полям, где выращивают сою, овес, пшеницу, а также посетил одно из фермерских хозяйств и встретился с местными предпринимателями.

В селе Степное сегодня свою деятельность успешно ведет индивидуальный предприниматель Станислав Стефановский – занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления, коневодством, овцеводством. Всего насчитывается более тысячи голов. Вся продукция – на прилавках рынков района и соседних территорий. Посевная площадь в хозяйстве в этом году составила 2,5 тысячи гектаров – на его полях рис, соя и многолетние травы.

В 2017 году глава КФК получил грант из краевого бюджета на развитие семейной животноводческой фермы в размере 10 миллионов рублей и ведет на эти средства реконструкцию коровника.

«Зашли в программу, грант получили – на эти деньги сделали молочный зал. Сейчас ведем реконструкцию коровника. До холодов работы завершим», – обозначил фермер, подчеркнув, что планирует также развивать козоводство, закупив поголовье внутри Приморья.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что очень приветствует инициативы бизнеса по расширению производства, освоению новых ниш.

«Попробуйте проработать еще одно интересное направление – завоз якутских лошадей», – предложил глава Приморья, обратившись к фермеру и своему заместителю Валентину Дубинину.

В планах предпринимателя также – строительство кормоцеха, цеха по переработке молока мощностью 5 тонн в сутки, а также убойного цеха.

Предпринимательскую активность глава Приморья считает одним из-за важнейших элементов развития территории. Об этом Андрей Тарасенко заявил на встрече с бизнесом Спасска-Дальнего и Спасского района.

«В Спасске и Спасском районе важно сельское хозяйство. Смотрю, какие начинания здесь происходят интересные, и вижу, что расширяются производства. Предлагаю местному бизнесу заняться зверохозяйством, коневодством и, конечно, по говядине вопрос закрывать. Спасск всегда славился своей консервацией – здесь есть предприятия, которые могут организовать приемку местной овощной и ягодной продукции. Мы планируем сделать централизованные закупки зерна, поставить свои мукомолку – потребуется работа пекарен. Хотелось бы тут фруктовые сады восстановить, в Приморье есть меры поддержки для такого бизнеса. Мы готовы удешевлять электроэнергию, чтобы была конкуренция здоровая. Но нам нужны предприниматели, которые хотели бы работать на территории и создавать рабочие места», – подчеркнул глава края, добавив, что одной из задач значится также восстановление утерянных когда-то производств, продукция которых сегодня пользуется спросом.

Андрей Тарасенко ответил на вопросы предпринимателей, касающиеся оформления различных документов, конкуренции, в том числе те, по которым дал поручения на прошлой встрече в Спасске-Дальнем. Традиционно звучала тема ремонта дорог. Один из участников встречи пожаловался на качество ремонта.

Как доложил глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон, в этом году будут капитально отремонтированы участки дороги на улицах Советской и Краснознаменной, пять придомовых территорий, заасфальтирована центральная площадь города.

«На следующий год, по его словам, запланирован ремонт улицы Юбилейной. Там стоит глобальная работа, связанная с водоотведением», – обозначил он.

Андрей Тарасенко отметил, что поставил перед краевым предприятием «Примавтодор» задачу – выходить на муниципальные контракты.

Один из предпринимателей Спасской района, генеральный директор и учредитель компании ООО «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс-Групп» Максим Пустовойт отметил, что его предприятие первым в Приморье зашло на лесную биржу, работу которой в крае инициировал глава региона Андрей Тарасенко.

Напомним, глава Приморья Андрей Тарасенко 7 августа находится с рабочим визитом в Спасске-Дальнем и Спасском районе. В планах главы региона – посещение социальных объектов, производственных и сельскохозяйственных площадок двух территорий. Обсудить планы перспективного развития Спасска-Дальнего и Спасского района Андрей Тарасенко намерен с предпринимателями, депутатами и жителями этих муниципальных образований.

Газета "Золотой Рог", Владивосток