Инвестиции в экономику Приморского края ушли в пике

В первом полугодии 2015 года на развитие экономики и социальной сферы Приморского края за счет всех источников финансирования использовано 38,4 млрд руб. инвестиций в основной капитал (89,6% к соответствующему периоду 2014 года), - сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат.

При этом инвестиции в здания и сооружения составили 35%, в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь – 50, в жилье – 8%. Наиболее активным в этом смысле был крупный и средний бизнес – 33,2 млрд. руб. (94% к январю-июню 2014 года).

Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций составляют инвестиции в транспорт и связь (26%), обрабатывающие производства (16%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование (13%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (11%), добычу полезных ископаемых (5%).

В общем объеме инвестиций крупного и среднего бизнеса собственные средства предприятий составили 48% (15 785 млн. руб.), привлеченные – 52% (17 417млн. руб.). В свою очередь, из общего объема привлеченных средств бюджетные составили 8 495 млн. руб., кредиты банков – 2 370 млн. руб., средства организаций и населения на долевое строительство – 471млн. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.