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Инвестиции в экономику Приморского края ушли в пике

07 Августа 2015, 09:25 | Приморье

В первом полугодии 2015 года на развитие экономики и социальной сферы Приморского края за счет всех источников финансирования использовано 38,4 млрд руб. инвестиций в основной капитал (89,6% к соответствующему периоду 2014 года), - сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат.

При этом инвестиции в здания и сооружения составили 35%, в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь – 50, в жилье – 8%. Наиболее активным в этом смысле был крупный и средний бизнес – 33,2 млрд. руб. (94% к январю-июню 2014 года).

Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций составляют инвестиции в транспорт и связь (26%), обрабатывающие производства (16%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование (13%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (11%), добычу полезных ископаемых (5%).

В общем объеме инвестиций крупного и среднего бизнеса собственные средства предприятий составили 48% (15 785 млн. руб.), привлеченные – 52% (17 417млн. руб.). В свою очередь, из общего объема привлеченных средств бюджетные составили 8 495 млн. руб., кредиты банков – 2 370 млн. руб., средства организаций и населения на долевое строительство – 471млн. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: инвестиции  транспорт  приморье  связь 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:46, 07.08.2015#

    "89, 6% к соответствующему периоду 2014 года" - это рост? Тогда что есть падение?

  • 11113:00, 07.08.2015#

    есть просто ложь, а есть статистика. какой рост? падение во всем 89% к прошлому году, это значит -11% спад). Учет инвестиций в ОК по отраслям, это то что прошло через инвест. программы по источнику "амортизация" (на бумаге), а т. к. денег нет - все обязательства в кредит пошли. . . ЗР: поправьте заоловок

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