Работа рыбаков Дальнего Востока превратилась в бесконечную войну с чиновничьим беспределом

"Прокрустово ложе" приморских ветеринаров

Ветеринарный контроль водных биологических ресурсов и рыбной продукции на Дальнем Востоке превратился в «кормушку» для чиновников, что стало предметом антимонопольного дела, а также судебных разбирательств, которые в конечном итоге вынесли решение о привлечении главы территориального управления Россельхознадзора Сергея ДЫМОВА к административной ответственности. Вместе с тем официальная оценка действиям руководства теруправления до сих пор не дана.

Деятельность ветеринаров неслучайно напомнила о «подвигах» мифического разбойника. Для дальневосточных рыбопромышленников оформление ветеринарно-сопроводительных документов на водные биологические ресурсы и рыбную продукцию, добытую в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ и предназначенную на экспорт без выгрузки на российскую сухопутную территорию, превратилось в немифическое испытание.

В соответствии с письмом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФС-АС-4/12620 от 10.12.2008 оформление ветеринарных сертификатов 5i, включая «сертификатов здоровья», осуществляется на основании следующих документов: разрешения Россельхознадзора на экспорт; обращения участников ВЭД о выдаче ветеринарных сертификатов 5i, включая «сертификатов здоровья»; копии заявок на оформление судов, утвержденных приказом Росрыболовства № 18 от 7 июня 2008 года; грузового коносамента; базы данных мониторинговых исследований районов промысла.

Однако с 1 марта 2010 года для выписки «сертификата здоровья» территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю внезапно стало требовать экспертное заключение, проводимое представителем ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» в портах Китая и Республики Корея. Причем заключение выдавалось на платной основе.

Фактически рыбопромышленники стояли перед выбором: не заплатишь за лабораторное исследование, которое на самом деле не осуществлялось, – не получишь «сертификат здоровья», не получишь «сертификат здоровья» – не сможешь продать продукцию. В 2010 году по таким «добровольным» договорам рыболовные предприятия вынуждены были перечислить свыше 15 млн рублей.

Такая мера вызвала недоумение рыбопромышленников. Ведь если продукция российского происхождения была продана за рубеж, то ее владельцами уже являются иностранные граждане. Стало быть, деятельность филиалов Россельхознадзора за пределами Российской Федерации, которые пытаются контролировать продукцию, уже не имеющую к ним никакого отношения, мягко говоря, необоснованна; это обстоятельство и послужило предметом антимонопольного дела. В июле 2011 года комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю признала факт нарушения управлением Россельхознадзора по Приморскому краю п. 2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите конкуренции». Таким образом, требования о предоставлении экспертного заключения при оформлении «сертификатов здоровья» были признаны незаконными.

Из толкования статьи 15 Закона о защите конкуренции следует, что нарушением (недопущением, ограничением, устранением) конкуренции являются любые действия органов власти, необоснованно препятствующие осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе необоснованное возложение на них дополнительных обязанностей или необоснованное требование дополнительных документов.

Затрудняя свободный оборот рыбопродукции, чиновники вынуждают рыбаков и рыбопереработчиков «договариваться» с ними. Предприниматели зачастую опасаются отстаивать свою правоту в суде, поскольку это может «навлечь» дополнительное и более пристальное «внимание» со стороны ветеринаров. К тому же предприниматель вынужден вести тяжбу и отстаивать свое честное имя на собственные, заработанные деньги, а чиновник ничем не рискует – в любом случае расплатится государство.

Иски бизнес подает, скорее, от безысходности, когда терять уже нечего, поскольку арест продукции грозит вылиться в многомиллионные убытки и остановку производства.

Решение УФАС создало серьезный прецедент по защите рыбопромышленников от незаконных действий отдельных чиновников и отдельных ведомств. Арбитражные суды первой(решение от 18.01.2012) и второй инстанций (постановление от 14.04.2012), а также кассационный суд (решение от 12.07.2012) камня на камне не оставили от попыток руководства ТУ Россельхознадзора завуалировать денежные поборы с рыбопромышленников ссылками на Кодекс Алиментариус. Отметим, что в соответствии с процессуальными нормами после решения кассационной коллегии вступило в силу решение о привлечении руководителя территориального Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Сергея Дымова к административной ответственности.

В сложившейся ситуации поражает игнорирование со стороны центрального руководства Россельхознадзора требований дальневосточных рыбопромышленников дать официальную оценку действиям руководства управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и его главы Сергея Дымова.

В мае 2012 года заместитель руководителя Росрыболовства, председатель дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) Василий СОКОЛОВ направил обращение в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору с просьбой провести служебную проверку в отношении руководителя теруправления Сергея Дымова, за которое единогласно проголосовали 43 члена. Впервые рыбаки, представители органов исполнительной власти, отраслевой науки Дальнего Востока выступили с единой позицией. С аналогичными обращениями выступали Координационный совет рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока, объединяющий Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Магаданская ассоциация рыбопромышленных предприятий, Приморская краевая организация профсоюзов работников рыбного хозяйства, депутаты Госдумы РФ Александр ВЕРХОВСКИЙ и Георгий КАРЛОВ, президент РСПП Александр ШОХИН.

Борьба с излишними административными барьерами, конечно, невозможна без выявления злоупотреблений со стороны конкретных должностных лиц. Однако массовые злоупотребления чиновников на местах не искоренить без официально утвержденного регламента исполнения государственной функции «Оформление продукции из водных биологических ресурсов, поступающих из исключительной экономической зоны Российской», что и приводит к затруднениям при ветеринарном оформлении рыбопродукции и принуждению бизнеса к выплате средств за «беспроблемное» её оформлении.

А до тех пор должностные лица Россельхознадзора будут продолжать задерживать рыбопродукцию на неопределенный срок и укладывать её в «прокрустово ложе» своих представлений о качестве и безопасности товара.

Евгений ИТАРОВ, "Золотой Рог", Владивосток.