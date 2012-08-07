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Игорная зона в Приморье привлечет 8 млн гостей
По расчетам, в названную цифру 8 млн человек в год включены как потенциальные российские, так и иностранные туристы в случае правильного развития интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ) «Приморье». Это условие было обозначено губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на совещании о привлечении к проекту инвесторов.
И вот застройщик ОАО «Наш дом - Приморье» нашел инвесторов на десять земельных участков, готовых вложить более $600 млн. Это местная группа компаний Dalta и владелец первого игорного заведения в краснодарской зоне «Азов-Сити» казанская «Роял Тайм Групп», пишет «Коммерсант». Ранее объявлялось лишь об одном инвесторе - ООО «Первая игровая компания Востока», которое получило разрешение на строительство развлекательного комплекса с казино.
Планируемый объем капиталовложений в зону составляет $1,76 млрд. Из них 30% - средства самой компании, 70% - привлеченные инвестиции. До 2022 года в «Приморье» планируется построить 16 гостиниц с казино, яхт-клуб, причал на 65 судов, горнолыжную трассу, торгово-выставочный и административно-офисный центры, гостевые виллы, а также благоустроенные территории и пляжи.
«Золотой Рог».
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