Игорная зона в Приморье привлечет 8 млн гостей

По расчетам, в названную цифру 8 млн человек в год включены как потенциальные российские, так и иностранные туристы в случае правильного развития интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ) «Приморье». Это условие было обозначено губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на совещании о привлечении к проекту инвесторов.

И вот застройщик ОАО «Наш дом - Приморье» нашел инвесторов на десять земельных участков, готовых вложить более $600 млн. Это местная группа компаний Dalta и владелец первого игорного заведения в краснодарской зоне «Азов-Сити» казанская «Роял Тайм Групп», пишет «Коммерсант». Ранее объявлялось лишь об одном инвесторе - ООО «Первая игровая компания Востока», которое получило разрешение на строительство развлекательного комплекса с казино.

Планируемый объем капиталовложений в зону составляет $1,76 млрд. Из них 30% - средства самой компании, 70% - привлеченные инвестиции. До 2022 года в «Приморье» планируется построить 16 гостиниц с казино, яхт-клуб, причал на 65 судов, горнолыжную трассу, торгово-выставочный и административно-офисный центры, гостевые виллы, а также благоустроенные территории и пляжи.

«Золотой Рог».