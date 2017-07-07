www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.38 р. 100 JPY: 53.08 р.
EUR: 68.95 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

Резиденты Свободного порта Владивосток готовы вложить в рыбную отрасль Приморья 7 млрд руб

07 Июля 2017, 13:29 | Приморье
В работе XII Международного конгресса рыбаков примут участие руководители ведущих рыбохозяйственных предприятий России, Германии, Канады, Китая, Норвегии, США, Японии и Нидерландов.

"В настоящее время 14 организаций – резидентов Свободного порта Владивосток начали реализацию проектов в области добычи и переработки водных биоресурсов, аквакультуры, логистики и хранения рыбо- и морепродукции. В целом резиденты планируют вложить в "рыбные" проекты порядка 7 млрд рублей и создать в крае более тысячи рабочих мест", – отметил вице-губернатор.

Кроме того, в рамках рыбоперерабатывающего кластера на территории Приморского края предусмотрено создание во Владивостоке оптово-распределительного центра (ОРЦ) с размещением основных объектов на мысе Назимова, в том числе холодильно-складского комплекса. Здесь также может быть организован один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров аукционной торговли рыбой и морепродуктами.

По мнению Дениса Бочкарева, важно, что Приморье уже более десятка лет является площадкой для обсуждения вопросов в отрасли. Ежегодно край принимает участников Международного конгресса рыбаков. В этом году он пройдет в 12-й раз.

"Конгресс является международной площадкой для обсуждения отраслевых вопросов в области рыбного хозяйства, поиску путей и выработке предложений по созданию условий для эффективного и долгосрочного пользования водными биоресурсами", – считает вице-губернатор.

Рыбопромышленная отрасль в Приморье успешно развивается за счет мер, реализуемых в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае" на 2013-2020 годы.

Госпрограмма предусматривает комплекс мер по поддержке рыболовецких предприятий. В частности, рыбацкие компании получают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модернизацию рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства, закупку технологического рыбоперерабатывающего оборудования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Автор:
Теги: приморье  рыбная отрасль  инвестиции  спв 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru