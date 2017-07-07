Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Резиденты Свободного порта Владивосток готовы вложить в рыбную отрасль Приморья 7 млрд руб
"В настоящее время 14 организаций – резидентов Свободного порта Владивосток начали реализацию проектов в области добычи и переработки водных биоресурсов, аквакультуры, логистики и хранения рыбо- и морепродукции. В целом резиденты планируют вложить в "рыбные" проекты порядка 7 млрд рублей и создать в крае более тысячи рабочих мест", – отметил вице-губернатор.
Кроме того, в рамках рыбоперерабатывающего кластера на территории Приморского края предусмотрено создание во Владивостоке оптово-распределительного центра (ОРЦ) с размещением основных объектов на мысе Назимова, в том числе холодильно-складского комплекса. Здесь также может быть организован один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров аукционной торговли рыбой и морепродуктами.
По мнению Дениса Бочкарева, важно, что Приморье уже более десятка лет является площадкой для обсуждения вопросов в отрасли. Ежегодно край принимает участников Международного конгресса рыбаков. В этом году он пройдет в 12-й раз.
"Конгресс является международной площадкой для обсуждения отраслевых вопросов в области рыбного хозяйства, поиску путей и выработке предложений по созданию условий для эффективного и долгосрочного пользования водными биоресурсами", – считает вице-губернатор.
Рыбопромышленная отрасль в Приморье успешно развивается за счет мер, реализуемых в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае" на 2013-2020 годы.
Госпрограмма предусматривает комплекс мер по поддержке рыболовецких предприятий. В частности, рыбацкие компании получают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модернизацию рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства, закупку технологического рыбоперерабатывающего оборудования.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Резиденты Свободного порта Владивосток готовы вложить в рыбную отрасль Приморья 7 млрд руб
- В Приморье между предприятиями поделили более 4000 тонн крабовых квот
- "Доброфлот" готовится удивить гостей Восточного экономического форума
- Преображенская база тралового флота кредитуется под квоты
- Утверждены "приморские" поправки в закон об аквакультуре
- Разорительный судоремонт
- Рыбаки края установили новый рекорд
- За Мировой океан вступился Путин
- У рыбаков Приморья резко сократилась заработная плата
- От рыбаков Приморья страна ждет иваси
Новости раздела
- Tele2 запустила новую программу "Бонусы для ваших интересов"
- Резиденты Свободного порта Владивосток готовы вложить в рыбную отрасль Приморья 7 млрд руб
- В Приморье между предприятиями поделили более 4000 тонн крабовых квот
- Дальневосточный аудит может исчезнуть
- Государственная налоговая служба отмечает 27-летие
- "Доброфлот" готовится удивить гостей Восточного экономического форума
- Счетная палата РФ занялась Минвостокразвития РФ
- Новый морской терминал заработает на Дальнем Востоке через год
- Участников III форума СМИ России и Китая пригласили на ВЭФ
- Преображенская база тралового флота кредитуется под квоты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Главную проблему рыбаков Дальнего Востока поручено решить за 90 дней
- 2018-й станет "перекрёстный годом" России и Японии
- Новый морской терминал заработает на Дальнем Востоке через год
- Восточный нефтегазовый форум работает во Владивостоке
- 150 рыбодобывающих организаций Хабаровского края вышли на лососевую путину
- Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае в сентябре
- В Хабаровском крае приступает к работе новая золотоизвлекательная фабрика
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
- Новая ТОР "Южные Курилы" будет создана на Дальнем Востоке