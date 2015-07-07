Системный интегратор "Акцент" вошел в число крупнейших ИТ-компаний страны

По итогам 2014 года компания «Акцент» вошла в топ-20 крупнейших системных интеграторов России по оказанию услуг по построению ИТ-инфраструктуры. Рейтинг подготовлен исследовательской группой издания CNEWS - крупнейшего издания в сфере высоких технологий в России и странах СНГ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Наличие наивысших партнерских статусов от мировых лидеров в ИТ-отрасли, уникальный для региона набор компетенций и специализаций, высокая квалификация инженерного состава компании - основные факторы, которые позволили региональной компании-интегратору встать в один ряд с крупнейшими инженерными ИТ-компаниями России.

Отметим, что по итогам прошлого года «Акцент» также попал в итоговый список «25 лучших региональных ИТ-компаний» в номинации «Потенциал российского ИТ-рынка» по версии другого авторитетного российского издания CRN/RE.

Компания «Акцент» - лидер внедрения комплексных решений в области построения инженерной инфраструктуры и информационных систем для крупнейших государственных и коммерческих структур в Приморском крае. «Акцент» является партнером APC by Schneider Electric, Cisco Systems, Microsoft, IBM, Xerox, Panasonic и многих других ИТ-компаний с мировым именем.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.