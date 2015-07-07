"Черные" лесорубы в Приморье получают по заслугам

В Приморье на «черных лесорубов» заведено 62 уголовных дела. С начала 2015 года в результате незаконных рубок размер нанесенного ущерба составил почти 280 миллионов рублей, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, в результате совместных рейдов сотрудниками Приморсклесхоза, Приморского лесничества и правоохранительных органов выявлено 138 случаев незаконных рубок лесных насаждений.

«Объем нелегально вырубленной древесины составляет 6,8 тысячи кубометров. Размер причиненного ущерба - 279 981 тысяча рублей, задержано десять единиц спецтехники», – сообщили в департаменте.

В следственные органы передано 137 материалов о незаконных рубках лесных насаждений, возбуждено 62 уголовных дела.

Однако анализ незаконных рубок показывает, что с 2011 года идет устойчивое снижение количества незаконных рубок и объемов незаконно срубленной древесины.

Отметим, с 2014 года вступил в силу краевой закон «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края».

Закон подразумевает наличие на зарегистрированных пунктах приема древесины определенной учетной документации и обязательный перечень документов, которые обязаны иметь перевозчики древесины на каждом транспортном средстве. Департаментом лесного хозяйства Приморского края проведена работа по включению пунктов приема древесины в соответствующий реестр. В настоящее время в него включено более 400 пунктов приема древесины.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поручил повысить эффективность мониторинга лесов в крае.

«Если удастся добиться точности выявления незаконных рубок на первом этапе в 20 процентов - это уже огромный шаг вперед. Даже с такой точностью будет достигнут огромный экономический эффект. Конечно, надо стремиться к совершенству, но постепенно», - заявил глава региона.

Кроме того, еще весной глава региона потребовал от профильных служб, чтобы существующая система мониторинга земель лесного фонда использовалась более эффективно.

«Мониторинг, который не приносит результатов, нам не нужен. Нужно повысить эффективность мониторинга лесов в крае. Его данные должны быть использованы для принятия действенных мер», - заявил Губернатор.

Одной из эффективных мер мониторинга стало внедрение новых методов дистанционного мониторинга лесов с использованием космических снимков. Это позволило более точно отслеживать незаконные рубки и оперативно принимать меры пресечения.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.