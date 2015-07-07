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Южнокорейские инвесторы намерены включиться в крупные проекты, реализуемые в Приморском крае
В администрации Приморского края состоялась встреча вице-губернатора Сергея НЕХАЕВА и главы представительства KOTRA во Владивостоке Янг Ги МО. Стороны обсудили инвестиционные проекты Приморья, представляющие интерес для южнокорейских компаний, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Агентство по содействию торговле и инвестициям Республики Корея уже более 25 лет работает в направлении привлечения инвестиций на Дальний Восток. По словам Янг Ги Мо, представительство КОТРА во Владивостоке заинтересовано в вовлечении корейского бизнеса в реализацию крупных проектов Приморского края.
«Только во Владивостоке находится более 50 корейских компаний. Один из крупных реализованных инвестпроектов - это отель «Хендэ». Сейчас мы заинтересованы в привлечении корейских инвесторов в ТОРы, Свободный порт, проект кольцевой дороги Владивостока», - сообщил он.
Как отметил вице-губернатор Сергей Нехаев, сегодня в регионе предпринимаются все необходимые шаги, чтобы обратить внимание российских и иностранных инвесторов на Приморье и его возможности.
Корейскую сторону заинтересовал вопрос о сроках возврата инвестиций. Сергей Нехаев подчеркнул, что по каждому объекту есть соглашение, где четко прописаны правила инвестирования.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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