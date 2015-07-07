Программу Восточного экономического форума сформируют к 15 июля

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в конце прошедшей недели принял участие во втором заседании оргкомитета Восточного экономического форума в Москве. Заседание провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В работе оргкомитета также приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, руководители органов федеральной исполнительной власти, администраций регионов ДФО, общественных организаций и бизнеса. Как подчеркнул полпред, работа по утверждению архитектуры форума завершается.

«Созданы основные векторы программы, идет окончательное формирование секций с учетом предложений, поступивших от дальневосточных регионов и бизнес-сообщества. Ответственными за подготовку ключевых секций по отраслевым направлениям стали профильные министерства и ведомства. Окончательный вариант программы будет доступен на сайте форума (http://forumvostok.ru) с 15 июля, там же можно будет ознакомиться с сервисами, предлагаемыми участникам и гостям ВЭФ», - сообщил он.

Юрий Трутнев также отметил, что интерес к форуму проявляют отечественные и зарубежные участники. За несколько дней с открытия аккредитации уже зарегистрирован 241 участник - четверть запланированной квоты. Накануне японская бизнес-ассоциация ROTOBO пообещала Минвостокразвития участие в ВЭФ CEO 100 крупнейших японских компаний.

Кроме того, интерес к Восточному экономическому форуму позволил организовать это масштабное мероприятие на внебюджетной основе. Сессии и мероприятия будут организованы за счет финансирования со стороны крупных бизнес-игроков, таких как АЛРОСА, «РусГидро», «Норильский никель», «Группа Сумма», ВТБ, Сбербанк, и ряда других компаний.

Культурная программа форума предполагает проведение концертов, фестивалей и театральных премьер, в том числе концерт под управлением художественного руководителя Мариинского театра, главного дирижера Лондонского симфонического оркестра Валерия ГЕРГИЕВА. Одной из основных тем предполагаемых выставок и интерактивных экспозиций станет 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Этнические особенности дальневосточных регионов, их традиционные ремесла и промыслы будут представлены в формате ярмарки на набережной кампуса ДВФУ.

Напомним, первый Восточный экономический форум пройдет 3-5 сентября в Приморье на острове Русском. Указ о его проведении подписал в мае президент России Владимир ПУТИН. Данное мероприятие соберет представителей государственных органов России и стран АТР, крупных инвесторов, представителей бизнеса и отраслевых экспертов.

Во время проведения Восточного экономического форума в Приморье введут безвизовый режим.

«Для прохождения границы им достаточно будет предъявить удостоверение личности и аккредитационное удостоверение, выданное оргкомитетом форума. Безвизовый въезд во Владивосток будет открыт со 2 по 6 сентября», - сообщили в оргкомитете ВЭФ.

Отметим, соответствующая норма вводится Указом Президента России «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума».

Безвизовый режим для участников Восточного экономического форума будет существовать и в последующие годы.

В настоящее время на сайте форума открыта аккредитация для гостей и участников.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.