Японцы поставят "Восточному порту" оборудование для 3-ей очереди углепогрузочного комплекса

Стоимость контракта составит $60,363 млн и 4 млрд иен

Японская Marubeni Corp. изготовит и поставит ОАО "Восточный порт" технологическое оборудование для 3-ей очереди углепогрузочного комплекса.

Размер сделки в стоимостном выражении составляет 3 млрд 430,655 млн рублей.

Срок поставки оборудования - 16 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки-передачи проектной документации.

В структуру ОАО "Восточный порт" входят Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и Универсальный производственно-перегрузочный комплекс мощностью более 3 млн тонн в год. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% грузооборота компании.

Для увеличения пропускной способности стивидор в 2012 году начал строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов.

Проект рассчитан на 4 года, запуск в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года.

Контрольным пакетом ОАО "Восточный порт" владеет "Кузбассразрезуголь".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.