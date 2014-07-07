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Японцы поставят "Восточному порту" оборудование для 3-ей очереди углепогрузочного комплекса
Стоимость контракта составит $60,363 млн и 4 млрд иен
Японская Marubeni Corp. изготовит и поставит ОАО "Восточный порт" технологическое оборудование для 3-ей очереди углепогрузочного комплекса.
Размер сделки в стоимостном выражении составляет 3 млрд 430,655 млн рублей.
Срок поставки оборудования - 16 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки-передачи проектной документации.
В структуру ОАО "Восточный порт" входят Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и Универсальный производственно-перегрузочный комплекс мощностью более 3 млн тонн в год. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% грузооборота компании.
Для увеличения пропускной способности стивидор в 2012 году начал строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов.
Проект рассчитан на 4 года, запуск в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года.
Контрольным пакетом ОАО "Восточный порт" владеет "Кузбассразрезуголь".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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