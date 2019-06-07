Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ
Владивостоку, на территории которого располагается огромная недвижимость, вновь ничего не достанется
Здания федеральной собственности в центре Владивостока, находящиеся в управлении ДВФУ, уже по пять и более лет либо пустуют, либо почти не используются. Возможность перехода их в краевую собственность, с тем, чтобы повысить от этой недвижимости отдачу, губернатор Олег КОЖЕМЯКО обсудил с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом ЯКОВЕНКО.
Для жителей города и края сегодня очень неудобным является то, что многие городские и краевые органы, разбросаны по Владивостоку, и их посещение с целью решения каких-то проблем неудобно и затратно по времени. Губернатор отметил, что передача зданий в ведение края позволит решить вопросы нехватки офисных площадей городских и краевых учреждений, использовать их под социально значимые объекты. Глава Росимущества обещал сотрудничество в этом вопросе.
Предполагается, что в первую очередь будет решаться судьба двух зданий, находящихся в соседстве со зданием администрации Владивостока. Губернатор отметил: «Мы предложили передать нам те здания, которые на сегодняшний день не задействованы. В них можно разместить земельное управление Владивостока, другие службы, что было бы удобно жителям региона. В целом, я думаю, эти объекты должны быть более рационально использованы, в том числе под социальные нужды. В частности, на Океанском проспекте, 19 два хороших спортивных зала, которые будут востребованы нашими детьми и спортивным сообществом». Здание на ул. Мордовцева, 12 также может быть использовано городом и краем в самых разных целях – под учебу, конференции, кружки и т.д.
Известно, что администрация города ранее также поднимала вопрос о бесхозности ряда зданий ДВФУ и передаче их под муниципальные нужды. Но судьбу объектов долгое время малоуспешно пытались решать через продажу их на аукционах. Часть удалось продать, частично проблема была решена сносом старого комплекса ДВФУ на ул. Аксаковской, но довольно большой объем неликвида продолжает висеть на шее государства дополнительными расходами на его охрану и содержание.
Ранее Деловая газета «Золотой Рог» упоминала, что под городские и краевые нужды могут быть легко приспособлены здания на ул. Октябрьской, на Суханова, 25, Пушкинская, 10. Возможно вернуть от обанкротившегося собственника здание на ул. Пушкинской, 41.
Вероятно, Росимуществу есть смысл вообще провести полную ревизию ненужных ДВФУ объектов или нужных частично, и лишнее передать из федеральной собственности в краевую и муниципальную под потребности, которые могут быть сформулированы и властями города и края, и пожеланиями жителей.
Стоит отметить, что определенный интерес к зданиям сохраняется и на уровне руководства ДВФУ. В частности известно, что ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ недавно выразил намерения развивать подготовку будущих студентов вуза по примеру ВГУЭС, начиная с дошкольного возраста и включая подготовку детей в школах-интернатах. Если это действительно так, то университету могут под эти цели потребоваться и некоторые неиспользуемые пока здания и помещения в центре Владивостока.
На фото: Объекты ДВФУ слишком долго остаются непроданными и неиспользуемыми
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ
- Хабаровск обогнал Владивосток в росте цен на жилье
- Владивосток украсят "Бурдугузами"
- Во Владивостоке цены новостроев упираются в потолок
- На Чуркине появились "гостинки" по цене элитного жилья
- Жилой комплекс "Зеленый угол": просторные квартиры до 3 млн рублей!
- Гостиница не на том месте
- Проклятие "Хаяттов": Иностранцы не могут, свои - не хотят
- Рантье подсчитывают доходы
- До Владивостока добрались столичные цены
Новости раздела
- В Приморье тянут химию
- Выпечку хлеба просубсидировали производителям Приморья
- ФРДВ совместно с партнером из КНР инвестирует в создание агрохолдинга в Приморье
- Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ
- Более 100 соглашений о погашении зарплаты работникам "Радиоприбора" подписано в Приморье
- Приморье ждет более 1500 бывших соотечественников
- Сотни тысяч участков и территорий Приморья не имеют четко установленных границ
- Кальмар попал под "Приморскую рыбу"
- Конкурс на пост мэра пройдет во втором по величине городе Приморья
- Во Владивостоке отменили разрешение на строительство автосервисного комплекса в центре города
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил
- У Дальнего Востока отбирают еще одну привилегию
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- Сотни приморцев удивились, когда их телевизоры перестали показывать
- Ученые выяснили, что будет с Владивостоком, если на Земле продолжится потепление
- В Приморье резко подешевел один из сегментов рынка недвижимости
- Владивостокцы купаются в собственных фекалиях и мусоре
- "Газпром" начал суперпроект в Приморье
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- "Спасскцемент" пожинает плоды свертывания "строек века"