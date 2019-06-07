Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ

Владивостоку, на территории которого располагается огромная недвижимость, вновь ничего не достанется

Здания федеральной собственности в центре Владивостока, находящиеся в управлении ДВФУ, уже по пять и более лет либо пустуют, либо почти не используются. Возможность перехода их в краевую собственность, с тем, чтобы повысить от этой недвижимости отдачу, губернатор Олег КОЖЕМЯКО обсудил с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом ЯКОВЕНКО.

Для жителей города и края сегодня очень неудобным является то, что многие городские и краевые органы, разбросаны по Владивостоку, и их посещение с целью решения каких-то проблем неудобно и затратно по времени. Губернатор отметил, что передача зданий в ведение края позволит решить вопросы нехватки офисных площадей городских и краевых учреждений, использовать их под социально значимые объекты. Глава Росимущества обещал сотрудничество в этом вопросе.

Предполагается, что в первую очередь будет решаться судьба двух зданий, находящихся в соседстве со зданием администрации Владивостока. Губернатор отметил: «Мы предложили передать нам те здания, которые на сегодняшний день не задействованы. В них можно разместить земельное управление Владивостока, другие службы, что было бы удобно жителям региона. В целом, я думаю, эти объекты должны быть более рационально использованы, в том числе под социальные нужды. В частности, на Океанском проспекте, 19 два хороших спортивных зала, которые будут востребованы нашими детьми и спортивным сообществом». Здание на ул. Мордовцева, 12 также может быть использовано городом и краем в самых разных целях – под учебу, конференции, кружки и т.д.

Известно, что администрация города ранее также поднимала вопрос о бесхозности ряда зданий ДВФУ и передаче их под муниципальные нужды. Но судьбу объектов долгое время малоуспешно пытались решать через продажу их на аукционах. Часть удалось продать, частично проблема была решена сносом старого комплекса ДВФУ на ул. Аксаковской, но довольно большой объем неликвида продолжает висеть на шее государства дополнительными расходами на его охрану и содержание.

















Ранее Деловая газета «Золотой Рог» упоминала, что под городские и краевые нужды могут быть легко приспособлены здания на ул. Октябрьской, на Суханова, 25, Пушкинская, 10. Возможно вернуть от обанкротившегося собственника здание на ул. Пушкинской, 41.

Вероятно, Росимуществу есть смысл вообще провести полную ревизию ненужных ДВФУ объектов или нужных частично, и лишнее передать из федеральной собственности в краевую и муниципальную под потребности, которые могут быть сформулированы и властями города и края, и пожеланиями жителей.

Стоит отметить, что определенный интерес к зданиям сохраняется и на уровне руководства ДВФУ. В частности известно, что ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ недавно выразил намерения развивать подготовку будущих студентов вуза по примеру ВГУЭС, начиная с дошкольного возраста и включая подготовку детей в школах-интернатах. Если это действительно так, то университету могут под эти цели потребоваться и некоторые неиспользуемые пока здания и помещения в центре Владивостока.

На фото: Объекты ДВФУ слишком долго остаются непроданными и неиспользуемыми

Фото автора.