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Выпечку хлеба просубсидировали производителям Приморья
Почти 90 миллионов рублей из краевого бюджета направлено на производство социальных сортов хлеба в Приморье, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, согласно вышедшему Постановлению Администрации края субсидия составляет 1,7 тысячи рублей на одну тонну выпускаемой продукции.
«Для предприятий Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и островных территорий Приморья введен повышающий коэффициент в размере 1,5», – добавили в ведомстве.
Для производства социальных сортов хлеба в бюджете Приморского края на 2019 год предусмотрены субсидии – 89 миллионов рублей. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ.
«Это должна быть продукция из пшеничной муки с использованием опарного способа приготовления, из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки – с использованием заквасок», – уточнили специалисты.
Ознакомиться с порядком предоставления субсидий и сроками подачи документов можно на официальном сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в разделе «Информация для получателей субсидий».
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