Выпечку хлеба просубсидировали производителям Приморья

Почти 90 миллионов рублей из краевого бюджета направлено на производство социальных сортов хлеба в Приморье, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, согласно вышедшему Постановлению Администрации края субсидия составляет 1,7 тысячи рублей на одну тонну выпускаемой продукции.



«Для предприятий Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и островных территорий Приморья введен повышающий коэффициент в размере 1,5», – добавили в ведомстве.



Для производства социальных сортов хлеба в бюджете Приморского края на 2019 год предусмотрены субсидии – 89 миллионов рублей. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ.



«Это должна быть продукция из пшеничной муки с использованием опарного способа приготовления, из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки – с использованием заквасок», – уточнили специалисты.



Ознакомиться с порядком предоставления субсидий и сроками подачи документов можно на официальном сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в разделе «Информация для получателей субсидий».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.