Более 100 соглашений о погашении зарплаты работникам "Радиоприбора" подписано в Приморье

7 июня планируют принять заявления на выплату еще более чем у 300 сотрудников предприятия

6 июня 102 работника открытого акционерного общества «Радиоприбор» принесли в Администрацию края заявление и подписали соглашение об урегулировании задолженности по заработной плате. Остальных сотрудников ждут до конца следующей недели.

Как поясняют в департаменте труда и социального развития Приморского края, подписание соглашений происходит строго по датам и в соответствии со списками работников, которые были направлены в адрес конкурсного управляющего ОАО «Радиоприбор».

Подписание проводится в департаменте по адресу: улица Пушкинская, 13, кабинет 314. При себе необходимо иметь паспорт, копию паспорта, заполненное заявление на выплату. Форма заявления на выплату направлена конкурсному управляющему.

«7 июня мы планируем принять заявления на выплату еще более чем у 300 сотрудников предприятия», – информируют в ведомстве.

Ознакомиться со списками и получить бланк заявления можно в рабочее время на проходной предприятия по адресу: Владивосток, улица Калинина 275.

Напомним, Правительство Российской Федерации направило Приморью почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам завода «Радиоприбор». Ранее в Кабмин с просьбой о предоставлении краю дополнительного финансирования на эти цели обратился глава региона Олег Кожемяко.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)