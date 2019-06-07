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Сотни тысяч участков и территорий Приморья не имеют четко установленных границ
07 Июня 2019, 09:40 | Приморье
Земельные споры еще долгое время будут оставаться серьезным препятствием для нормальной хозяйственной деятельности в Приморском крае. А пищу для них дают не определенные до сих пор границы, в которых она ведется собственниками, арендаторами и иными пользователями.
По сведениям Управления Росреестра по Приморскому краю, к апрелю этого года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены границы только 16 муниципальных образовании из 158 имеющихся в регионе или всего 10% от их общего количества. Имеются четко определенные границы лишь 155 населенных пунктов из 659 или 24%.
Несколько лучше ситуация с границами земельных участков различных собственников и пользователей. Доля участков, зарегистрированных в ЕГРН с установленными границами, достигла 49%, а количество – 364 242 единицы. Но еще 385 036 таких участков до сих пор остаются без четко определенных границ.
Специалисты Росреестра отмечают, что сведения о границах муниципальных образований и населенных пунктов необходимо закреплять в ЕГРН, чтобы эффективнее хозяйствовать на этих территориях, развивать их, определять четкое отношение к объектам недвижимости, расположенным в пределах установленных границ, гарантировать права собственников и пользователей, снижать риски ведения в этих границах бизнеса.
Но помимо этих границ муниципалитетам также необходимо четкое разграничение территориальных зон. Нередко нарушения земельного законодательства в регионе связано не только с нарушениями границ пользования, но и с использованием участка по иному назначению, чем это определено действующим документом территориального зонирования. Данные о зонировании муниципалитетам также следует подавать в Управление Росреестра.
Специалисты напоминают, что, чтобы избежать в будущем земельных споров, гражданам надо внести сведения о земельных участках и их границах в ЕГРН и зарегистрировать свои права в Росреестре.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги: строительство земля
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