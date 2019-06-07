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Приморье ждет более 1500 бывших соотечественников
Бывших соотечественников приглашают жить и работать в Приморье. Более 600 человек уже стали участниками региональной программы переселения.
О том, как сегодня работает программа содействия переселению соотечественников в Приморье, шла речь на очередном заседании межведомственной комиссии под председательством врио вице-губернатора края Ирины Медведевой.
«За все время реализации программы жителями Приморья стали уже 15,4 тысячи соотечественников. 70% из них – граждане с профессиональным образованием по специальностям, востребованным на региональном рынке труда. В ближайших планах – продлить действие программы до 2027 года, расширить меры поддержки, а также включить все муниципалитеты края как территории вселения», – проинформировала Ирина Медведева.
Согласно данным, приведенным краевым департаментом труда и социального развития, наиболее привлекательными для вселения городскими округами стали Артемовский, Находкинский и Уссурийский. За пять месяцев 2019 года ряды их жителей пополнили более 450 бывших соотечественников. Наиболее востребованными как территории вселения стали также Надеждинский, Михайловский, Кавалеровский и Партизанский районы.
И.о. директора департамента Светлана Красицкая напомнила участникам комиссии о тех мерах поддержки, которые действуют в настоящий момент на всех 29 территориях вселения.
Так, региональной программой предусмотрены бесплатная профессиональная подготовка и переподготовка граждан, прибывших из-за рубежа, компенсация найма (поднайма) жилья в течение 6 месяцев, компенсация расходов на переаттестацию ученых степеней и нострификацию документов об образовании.
«Общий объем финансирования, направленный на поддержку участников программы в 2019 году, составляет 9 миллионов рублей», – сообщила глава ведомства.
Кроме того, с марта этого года участники госпрограммы могут воспользоваться возможностью оформить дальневосточный гектар. На сегодняшний день уже 24 человека из числа бывших соотечественников получили земельные наделы в собственность.
Одной из основных задач программы переселения остается привлечение квалифицированных специалистов в экономику Приморья.
«В этом году из общего числа переселенцев 70% уже смогли трудоустроиться на предприятия края. Некоторые зарегистрировали предпринимательскую деятельность и открыли свое дело», – сообщила собравшимся заместитель директора Елена Магерчук.
Она отметила активное содействие в трудоустройстве бывших соотечественников приморских работодателей, среди которых ПАО ДЭК «Дальэнергосбыт», ПАО «Находкинский судоремонтный завод», ООО «Хорольский молочный завод», АО «Южморрыбфлот», ОАО «Мясокомбинат Находкинский», ООО «Русагро-Приморье» и другие.
Участники комиссии также обсудили меры по привлечению в край соотечественников из числа старообрядцев. В их числе – возможность выделения больших земельных участков под сельскохозяйственную деятельность, расширение списка учреждений, где такие граждане смогут пройти альтернативную гражданскую службу, и создание единых консультационных центров для адресной помощи при оформлении документов и мер поддержки.
В настоящее время на территории края проживает более 20 семей, сохранивших старый уклад, приехавших из стран Южной Америки. По информации представителей Агентства по развитию человеческого капитала, в 2019 году в Приморье планируют переехать еще 223 гражданина из числа старообрядцев.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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