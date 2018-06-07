Цены на топливо зафиксированы на месяц

Нефтяные компании рассчитывают на принятие властями экстренных мер по стабилизации ситуации на топливном рынке

Обвального роста цен на топливо в ближайшей перспективе ожидать не стоит - правительство РФ с 1 июня снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. При этом не исключено, что снижение акцизов продолжится, и с 1 июля они могут понизиться еще на 700 рублей.

Задуматься о снижении акцизов на нефтепродукты правительство заставил рост цен на бензин в России, который наблюдался с начала года. Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу ряд причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

Для сдерживания роста цен на внутреннем рынке правительство поручило Минфину проработать возможность снижения акцизов на бензин и дизельное топливо.

В начале февраля президент РФ Владимир ПУТИН сообщил, что считает, что в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. Рост цен на топливо глава государства связал с ценами на нефть и уровнем акцизов. А вот на Дальнем Востоке ситуацию осложняют проблемы с логистикой и неразвитостью инфраструктуры. Например, на Камчатку автомобильное топливо завозится с материка танкерами. Но цены на АЗС региона опережающими темпами не растут, при этом, что не менее важно, крупные игроки соблюдают гарантированность поставок и высокое качество топлива.

Акцизы на бензин пятого класса, а также дизельное топливо в России повысились с 1 января из-за вступивших в силу поправок в Налоговый кодекс. Они выросли примерно на 10%, до 11,2 тыс. рублей за тонну, а с июля должны были составить 11,8 тыс. рублей. Министр финансов Антон СИЛУАНОВ пояснял, что это сделано для финансирования «крупных планов» по строительству дорог в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке.

По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост составлял 4,9%). По данным Росстата на 28 мая, средние общероссийские потребительские цены на литр самого ходового бензина АИ-92 за предыдущие две недели выросли с 39,5 рубля до 41 рубля, на литр Аи-95 - с 42,4 рубля до 44 рублей, 98-го - с 47,7 рубля до 49 рублей, дизельного топлива - с 42,4 рубля до 43,9 рубля.

Федеральная антимонопольная служба видит другие причины роста цен на бензин. Ведомство подчеркивает, что действующим законодательством не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. Цены на эти товары формируются на основе рыночного механизма конкуренции. Согласно данным ФАС, на рост стоимости бензина влияет ряд факторов, в том числе динамика мировых цен, рост отраслевых издержек и общие инфляционные процессы в экономике России. Доля налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет около 65%.

Нефтяные компании готовы в коротком периоде сдерживать рост цен на нефтепродукты в ответ на снижение акцизов и принятие властями экстренных мер по стабилизации ситуации на топливном рынке. Так пресс-секретарь «Роснефти» Михаил ЛЕОНТЬЕВ прокомментировал «Интерфаксу» итоги совещания, касающегося проблем рынка нефтепродуктов, которое вице-премьер РФ Дмитрий КОЗАК провел с представителями крупнейших нефтяных компаний страны на прошлой неделе.

«Компании согласились на короткий срок сдерживать рост цен в ответ на обещание снизить акцизы и принять экстренные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. За это время планируется выработать позицию по дальнейшей нормализации ситуации на рынке. Также договорились о том, что в дальнейшем необходимо разработать уже не экстренные меры, а мероприятия по нормализации ситуации на рынке нефтепродуктов страны», - сказал г-н Леонтьев.

Комментируя вопрос, какова позиция «Роснефти» относительно мер, необходимых для стабильной работы рынка, Михаил Леонтьев сказал: «Позиция «Роснефти» заключается в том, что текущие меры, в частности, снижение акцизов, даже в среднесрочном периоде недостаточны. Нужны гораздо более решительные меры - вплоть до временного жесткого ограничения экспорта нефтепродуктов».

«Мы подчеркиваем, что базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах, которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуацию, а, во-вторых, вовремя не приняли меры, чтобы хоть как-то ее скорректировать», - подчеркнул Михаил Леонтьев.

Руководители дальневосточных регионов неоднократно подчеркивали, что очень важным моментом является не только цена, так как местные бюджеты закладывают стоимость бензина и дизтоплива, как минимум, на полгода вперед, но и стабильность поставок. «Сегодня ситуация на Дальнем Востоке вполне адекватная – топливо хорошего качества есть в требуемых объемах и по вполне подъемной цене», - говорит представитель одного из регионов.

Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ взял на контроль ситуацию с ценообразованием в ДФО на моторное топливо и дал поручение Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службе разработать механизм, который позволит не допустить рост цен, и в то же время обеспечит стабильные поставки моторного топлива на Дальний Восток.

«В макрорегионе оптовая стоимость нефтепродуктов сравнялась с розничными ценами на АЗС компаний-производителей, а в ряде случаев превышает ее. Такая ситуация создает сложности для работы независимых нефтетрейдеров, обеспечивающих значительную часть поставок моторного топлива в ДФО. Также отмечается повышение стоимости авиационного керосина, при этом необходимо отметить, что в субъектах макрорегиона рост цен на топливо ниже, чем в среднем по РФ», - отмечала пресс-служба Минвостокразвития.

Не секрет, что для потребителя помимо цены очень важно обезопасить себя от недобросовестных продавцов. «Желательно покупать топливо на проверенных заправках. Крупные компании, для которых торговля бензином является долгосрочным серьезным бизнесом, не станут заниматься продажей низкокачественного топлива. В крупном холдинге, в который входит вся цепочка от добычи до продажи, контроль качества осуществляется на всех этапах», - пояснил представитель одного из приморских топливных трейдеров.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.