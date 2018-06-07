www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.81 р. 100 JPY: 56.23 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 96.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недра
Распечатать

Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье

07 Июня 2018, 17:42 | Приморье

Контролируемая Олегом ДЕРИПАСКОЙ ОК «РусАл» подчинилась требованиям властей Приморья о перезапуске Ярославского ГОКа (ООО «Ярославская горнорудная компания», крупнейший в России производитель флюоритового концентрата), остановленного почти пять лет назад из-за отсутствия рынка сбыта.

В апреле врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО во время поездки на производственную площадку комбината в Хорольском районе устроил показательную взбучку топ-менеджменту предприятия.

 «Нельзя не развивать такие запасы. Руда есть, я справки навел. Месторождение нужно разрабатывать, у вас оно заморожено, а мне нужны рабочие места. Здесь целый поселок для этого создавался. Передавайте вашему руководству такое пожелание: если они нам не представят план об открытии производства, будем готовить ходатайство о лишении лицензии», - сказал Андрей Тарасенко.

6 апреля 2018 года власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина, в частности, попал Олег ДЕРИПАСКА и подконтрольные ему промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, компания «Евросибэнерго», компания «РусАл», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань».

Собственники комбината отреагировали на эмоциональное заявление достаточно быстро, пообещав завершить модернизацию в третьем квартале 2020 года.

«Комбинат ранее производил плавиковый шпат, который стоил $406, в то время как Китай и Монголия продавали его значительно дешевле. К тому же, упали и объемы сбыта, потому что остановились перерабатывающие заводы на Урале. Поэтому было принято решение о модернизации», – пояснил директор по новым проектам «РусАла» Алексей АРНАУТОВ, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.

В сентябре 2013 года собственник полностью остановил производство на заводе для проведения модернизации в связи с изношенностью основных фондов и низким качеством руды.

По словам г-на Арнаутова, чтобы предприятие было эффективным, потребуется модернизация не только Ярославского ГОКа, но и производств фтористого алюминия в других регионах России.

Речь идет о переходе на так называемый «сухой» способ производства – без применения кислот и загрязнения окружающей среды.

При модернизации и переоборудовании непосредственно Ярославского ГОКа планируется использовать технологии, еще не использовавшиеся в России.

«Наши специалисты совместно с китайскими учеными разработали две новые технологии обогащения с получением высокосортного флюоритового концентрата. Уже прошли полупромышленные испытания этой технологии», – пояснил представитель «РусАла».

До конца текущего года проект пройдет госэкспертизу, в 2019 году «РусАл» планирует приступить к реконструкции комбината, ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2020 года.

В настоящее время запасы на крупнейших месторождениях Ярославского ГОКа составляют около 19 млн тонн флюоритовой руды и 2 млн тонн цинковой руды.

«Только этих запасов хватит более чем на 10 лет работы предприятия», – утонил г-н Арнаутов.

Досье "Золотого Рога"

ООО «Ярославская горнорудная компания» является единственным в России производителем и поставщиком флюоритового концентрата, необходимого для производства фтористого алюминия, который, в свою очередь, используется при выпуске первичного алюминия. ЯГРК обеспечивала более 60% потребностей «РусАла» в этом виде сырья. Компания владеет лицензиями на Пограничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. ОК «РусАл» в 2012 году стала 100%-ным владельцем ООО «Ярославская ГРК», докупив 50% у «Русской горнорудной компании».

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ярославский гок  производство  приморье  Русал  недра 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru