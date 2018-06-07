Ярославский ГОК готовят к запуску

Контролируемая Олегом ДЕРИПАСКОЙ ОК «РусАл» подчинилась требованиям властей Приморья о перезапуске Ярославского ГОКа (ООО «Ярославская горнорудная компания», крупнейший в России производитель флюоритового концентрата), остановленного почти пять лет назад из-за отсутствия рынка сбыта.

В апреле врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО во время поездки на производственную площадку комбината в Хорольском районе устроил показательную взбучку топ-менеджменту предприятия.

«Нельзя не развивать такие запасы. Руда есть, я справки навел. Месторождение нужно разрабатывать, у вас оно заморожено, а мне нужны рабочие места. Здесь целый поселок для этого создавался. Передавайте вашему руководству такое пожелание: если они нам не представят план об открытии производства, будем готовить ходатайство о лишении лицензии», - сказал Андрей Тарасенко.

6 апреля 2018 года власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина, в частности, попал Олег ДЕРИПАСКА и подконтрольные ему промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, компания «Евросибэнерго», компания «РусАл», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань».

Собственники комбината отреагировали на эмоциональное заявление достаточно быстро, пообещав завершить модернизацию в третьем квартале 2020 года.

«Комбинат ранее производил плавиковый шпат, который стоил $406, в то время как Китай и Монголия продавали его значительно дешевле. К тому же, упали и объемы сбыта, потому что остановились перерабатывающие заводы на Урале. Поэтому было принято решение о модернизации», – пояснил директор по новым проектам «РусАла» Алексей АРНАУТОВ, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.

В сентябре 2013 года собственник полностью остановил производство на заводе для проведения модернизации в связи с изношенностью основных фондов и низким качеством руды.

По словам г-на Арнаутова, чтобы предприятие было эффективным, потребуется модернизация не только Ярославского ГОКа, но и производств фтористого алюминия в других регионах России.

Речь идет о переходе на так называемый «сухой» способ производства – без применения кислот и загрязнения окружающей среды.

При модернизации и переоборудовании непосредственно Ярославского ГОКа планируется использовать технологии, еще не использовавшиеся в России.

«Наши специалисты совместно с китайскими учеными разработали две новые технологии обогащения с получением высокосортного флюоритового концентрата. Уже прошли полупромышленные испытания этой технологии», – пояснил представитель «РусАла».

До конца текущего года проект пройдет госэкспертизу, в 2019 году «РусАл» планирует приступить к реконструкции комбината, ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2020 года.

В настоящее время запасы на крупнейших месторождениях Ярославского ГОКа составляют около 19 млн тонн флюоритовой руды и 2 млн тонн цинковой руды.

«Только этих запасов хватит более чем на 10 лет работы предприятия», – утонил г-н Арнаутов.

Досье "Золотого Рога": ООО «Ярославская горнорудная компания» является единственным в России производителем и поставщиком флюоритового концентрата, необходимого для производства фтористого алюминия, который, в свою очередь, используется при выпуске первичного алюминия. ЯГРК обеспечивала более 60% потребностей «РусАла» в этом виде сырья. Компания владеет лицензиями на Пограничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. ОК «РусАл» в 2012 году стала 100%-ным владельцем ООО «Ярославская ГРК», докупив 50% у «Русской горнорудной компании».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.