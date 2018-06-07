Сын Олега Кожемяко держится огурцом

Сын губернатора Сахалина Никита Кожемяко планирует получить первый урожай тепличных овощей уже следующей зимой

На овощном рынке Приморского края грядет большой передел – место привычного всем приморцам бренда «Суражевский продукт» в ближайшей перспективе может занять новый игрок. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», сын губернатора Сахалина Олега КОЖЕМЯКО, Никита КОЖЕМЯКО, инвестирует 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России в лице Межрайонной инспекции №10 по Приморскому краю инициировало банкротство одного из двух крупнейших тепличных хозяйств Приморья с.Суражевка, бренд «Суражевский продукт»). 28 мая налоговая подала соответствующее заявление в Арбитражный суд Приморского края, сумма заявленных требования составляет 38,141 млн рублей

Обращение пока оставлено без движения. «Обращаясь в суд с настоящим заявлением, уполномоченный орган не представил доказательства публикации уведомления о направлении в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение пяти рабочих дней с даты направления заявления в арбитражный суд», - говорится в материалах суда. Кроме того, к заявлению не приложена доверенность на подписание от имени уполномоченного органа заявления о признании должника банкротом. Суд предложил налоговой устранить недочеты в срок до 29 июня.

Платить нельзя банкротить

Отметим, что в настоящее время Арбитражный суд Приморского края рассматривает иск АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») к ФГУП «Дальневосточное» о взыскании задолженности в размере 10,290 млн рублей за отпуск тепловой энергии в октябре-ноябре 2017 года. В то же время ФГУП закрыло основной долг в размере 1,986 млн рублей перед ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро»), после того как энергокомпания начала тяжбу в суде.

Претензии энергетиков к «Дальневосточному» имеют давнюю историю. В сентябре прошлого года ФГУП «Дальневосточное» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» (второй крупный производитель тепличных овощей в Приморье) перед фактом угрозы отключения от теплоэнергии за долги обратились за помощью к властям региона.

Директор ФГУП «Дальневосточное» Владимир СИДОРЕНКО (брат бывшего вице-губернатора Приморья по вопросам сельского хозяйства Сергея СИДОРЕНКО) озвучил информацию о возможном прекращении работы тепличных комплексов из-за отказа энергетиков подключать предприятие к теплу на фоне накопленных еще с прошлого года долгов. При этом ФГУП не является собственностью Приморья, а с апреля 2016 года принадлежит Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России.

Мало того, ФГУП, несмотря на перманентные проблемы с энергетиками, последние пять лет в минус не уходит - 1,193 млн рублей чистой прибыли в 2014 году, 2,413 млн рублей в 2015 году и символические 996 тыс. рублей в 2016 году. Данных за 2017 год еще нет.

Досье "Золотого Рога": ФГУП «Дальневосточное» создано в декабре 1999 года в селе Суражевка Приморского края. Уставный капитал составляет 500 тыс. рублей. Основное направление деятельности предприятия - производство овощей и зеленных культур защищенного грунта, картофеля, молока и молокопродуктов. Численность работающих сотрудников составляет около 340 человек. С ноября 2002 года учредителем ФГУП «Дальневосточное» выступало Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Приморская овощная опытная станция Всероссийского НИИ овощеводства», зарегистрированное в селе Суражевка. Но в июне 2010 года контроль над предприятием уходит в Москву - новым собственником ФГУП стала Россельхозакадемия. В апреле 2016 года произошла очередная смена учредителя – им стало ФАНО России.

По данным ФГУП, мощность тепличного комбината по технико-экономическому обоснованию составляет в год 5,280 тыс. тонн овощей, и в том числе - 4,580 тыс. тонн овощей защищенного, и 700 тонн овощей открытого грунта. У предприятия имеется 18 га зимних блочных теплиц, 747 га пашни, а также 720 голов крупного рогатого скота, в том числе 270 дойных голов. В свою очередь, ФГУП является одним из учредителей ОАО «Артемагрохимия», зарегистрированного в г.Артеме.

«По итогам культурооборота 2016-2017 г. комбинатам в крайне сложной финансово экономической ситуации удалось выполнить планы по производству свежей овощной продукции и поставить жителям края около 4,5 тыс. тонн огурцов, томатов и зеленных культур. Коллективами проведены все необходимые работы по заходу в культурооборот 2017-2018 года. В ФГУП «Дальневосточное» в стадии вегетации находиться 5 га овощей, и произведены посевы зеленных культур, в «Лазурном» начался сбор огурца на 2 га. Однако, несмотря на принимаемые меры, предприятия не смогли в полном объеме произвести расчеты за потребленную тепловую энергию. По состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность ФГУП «Дальневосточное» составляет 25,845 млн рублей, «Лазурное» - 15,161 млн рублей», - говорится в обращении, подписанном Владимиром Сидоренко и директором «ДЭМ-Лазурное КСП» Натальей ДУБОВЦЕВОЙ.

Подача теплоэнергии в тепличные комплексы была начата после того, как ДГК и предприятия договорились об условиях реструктуризации долга за теплоэнергию. В частности, по условиям соглашения ФГУП «Дальневосточное» обязалось выплатить 35 млн рублей энергетикам за долги прошлых лет, а также обеспечить 100%-ю оплату текущего потребления в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Оплата долгов должна быть произведена частями в период с октября 2017 по март 2018 года.

Помимо этого, сельхозпредприятие обязали заплатить пени, начисленные за просрочку платежей, и внести плату за рассрочку, что компенсирует те дополнительные расходы, которые понесло АО ДГК», заплатив проценты банкам по кредитам, привлеченным для покрытия кассового разрыва в размере долгов ФГУП «Дальневосточное».

Кожемяко-младший обещает новые технологии

Занять нишу устаревших и неплатежеспособных предприятий еще недавно планировали японские инвесторы, успешно реализовавшие подобный проект в Хабаровском крае. Но до конкретики пока дело дошло только у сына губернатора Сахалина.

Никита Кожемяко является единственным учредителем ООО «НК-лотус», зарегистрированного в поселке Новошахтинский в марте 2018 года. Гендиректором компании является Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ, он же - единственный учредитель ООО «НК Лотос», зарегистрированного в с.Михайловка Михайловского района в апреле 2018 года. Специализация обеих компаний - «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей». Уставный капитал - 10 тыс. рублей

По словам Никиты Кожемяко, часть средств для реализации проекта будут собственные, часть - заемные. Начальная стадия проекта уже идет полным ходом. Непосредственно приступить к строительству планируется в июле.

- Основная идея такая, - поясняет Никита Олегович. - По программе президента России Владимира ПУТИНА по импортозамещению мы построим в Приморье 30 гектаров теплиц под овощи. Задача следующая - насытить Дальний Восток качественной продукцией, которая будет отвечать всем экологическим требованиям. По статистике Дальний Восток сегодня потребляет овощей в два раз меньше, чем остальные регионы России. Наша задача - заполнить рынок качественной отечественной продукцией. Это примерно 8 тыс. тонн томатов и 30 тыс. тонн огурцов в год.

- За счет чего новое предприятие сможет выиграть в конкурентной борьбе за рынок со стороны как действующих производств в Приморье, так и хабаровского проекта японских инвесторов?

- Скажем так - у нас более современные технологии. Это российские разработки с элементами голландской «начинки». Но на 70% это отечественные технологии. Все делаем поэтапно. Конечно, логистическую составляющую мы тоже будем развивать. Из-за огромных территорий Дальнего Востока это нужно будет сделать. Но это пока в работе.

- Когда планируете получить первую продукцию?

- Первая очередь комплекса будет закончена к четвертому кварталу 2019 года. Соответственно, в зимний период планируем получить первый урожай.

- Для вашего бизнеса ТОР «Михайловский» - подходящая площадка, или вы рассчитывали найти другую?

- Мы очень довольны ТОР «Михайловский». Я хочу сказать, что наш проект реализуется только благодаря помощи АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая организация территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток – Прим. авт.), которое реально предоставило механизмы для привлечения инвестиций и оказало помощь в коммуникациях и земле. Естественно, мы не забываем про налоговые льготы в рамках режима ТОР. Все эти механизмы, я считаю, - важный шаг для нашего проекта.

- У всех компаний, которые берутся за реализацию сельхозпроектов в Приморье, возникает проблема кадров. Найти ответственного работника в провинции за адекватную зарплату очень тяжело. Как вы собираетесь решать эту проблему?

- Будем искать специалистов. Привлекать их со всей России. Мы планируем создать около 350 рабочих мест. Это хорошая цифра. Персонал будем набирать преимущественно в Приморье, ведь наша задача - прежде всего поднимать свой регион.

Досье "Золотого Рога": Никита Олегович Кожемяко в настоящее время входит в состав совета директоров ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ, Приморский край), в котором ему напрямую принадлежит 0,94% акций. Кроме того, он является единственным учредителем ООО Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова» (зарегистрировано во Владивостоке в мае 2016 года). Также Кожемяко-младшему принадлежит 100% долей ООО «Аркобалено» (Владивосток, специализация - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), 100% капитала ООО «Льдинка» и ООО «Тиррено», 92,82% капитала «Специализированное автотранспортное предприятие» (все – Владивосток), 30% акций АО «Преображенский рыбокомбинат» (52% принадлежит ПАО «ПБТФ») и 49% ООО «Восход» (51% принадлежит ПАО «ПБТФ»). Последняя компания, созданная в октябре 2016 года, планирует инвестировать 126 млн рублей в создание в Приморье, в рамках Свободного порта Владивосток, предприятия по добыче и первичной переработке краба.

На фото: Сахалинский губернатор Олег Кожемяко шесть лет назад отправил сына Никиту в армию, чтобы тот получил

необходимую закалку для успешного старта в бизнесе.

Фото из блога Олега КОЖЕМЯКО.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.