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На овощном рынке Приморья грядет большой передел
Пока готовится банкротство одного из крупнейших тепличных хозяйств Приморья, сын губернатора Сахалина планирует получить первый урожай тепличных овощей уже следующей зимой
На овощном рынке Приморского края грядет большой передел – место привычного всем приморцам бренда «Суражевский продукт» в ближайшей перспективе может занять новый игрок. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», сын губернатора Сахалина Олега КОЖЕМЯКО, Никита КОЖЕМЯКО, инвестирует 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».
На прошлой неделе стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России в лице Межрайонной инспекции №10 по Приморскому краю инициировало банкротство одного из двух крупнейших тепличных хозяйств Приморья с.Суражевка, бренд «Суражевский продукт»). 28 мая налоговая подала соответствующее заявление в Арбитражный суд Приморского края, сумма заявленных требования составляет 38,141 млн рублей
Обращение пока оставлено без движения. «Обращаясь в суд с настоящим заявлением, уполномоченный орган не представил доказательства публикации уведомления о направлении в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение пяти рабочих дней с даты направления заявления в арбитражный суд», - говорится в материалах суда. Кроме того, к заявлению не приложена доверенность на подписание от имени уполномоченного органа заявления о признании должника банкротом. Суд предложил налоговой устранить недочеты в срок до 29 июня.
Платить нельзя банкротить
Отметим, что в настоящее время Арбитражный суд Приморского края рассматривает иск АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») к ФГУП «Дальневосточное» о взыскании задолженности в размере 10,290 млн рублей за отпуск тепловой энергии в октябре-ноябре 2017 года. В то же время ФГУП закрыло основной долг в размере 1,986 млн рублей перед ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро»), после того как энергокомпания начала тяжбу в суде.
Претензии энергетиков к «Дальневосточному» имеют давнюю историю. В сентябре прошлого года ФГУП «Дальневосточное» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» (второй крупный производитель тепличных овощей в Приморье) перед фактом угрозы отключения от теплоэнергии за долги обратились за помощью к властям региона.
Директор ФГУП «Дальневосточное» Владимир СИДОРЕНКО (брат бывшего вице-губернатора Приморья по вопросам сельского хозяйства Сергея СИДОРЕНКО) озвучил информацию о возможном прекращении работы тепличных комплексов из-за отказа энергетиков подключать предприятие к теплу на фоне накопленных еще с прошлого года долгов. При этом ФГУП не является собственностью Приморья, а с апреля 2016 года принадлежит Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России.
Мало того, ФГУП, несмотря на перманентные проблемы с энергетиками, последние пять лет в минус не уходит - 1,193 млн рублей чистой прибыли в 2014 году, 2,413 млн рублей в 2015 году и символические 996 тыс. рублей в 2016 году. Данных за 2017 год еще нет.
Досье "Золотого Рога"
ФГУП «Дальневосточное» создано в декабре 1999 года в селе Суражевка Приморского края. Уставный капитал составляет 500 тыс. рублей. Основное направление деятельности предприятия - производство овощей и зеленных культур защищенного грунта, картофеля, молока и молокопродуктов. Численность работающих сотрудников составляет около 340 человек. С ноября 2002 года учредителем ФГУП «Дальневосточное» выступало Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Приморская овощная опытная станция Всероссийского НИИ овощеводства», зарегистрированное в селе Суражевка. Но в июне 2010 года контроль над предприятием уходит в Москву - новым собственником ФГУП стала Россельхозакадемия. В апреле 2016 года произошла очередная смена учредителя – им стало ФАНО России.
По данным ФГУП, мощность тепличного комбината по технико-экономическому обоснованию составляет в год 5,280 тыс. тонн овощей, и в том числе - 4,580 тыс. тонн овощей защищенного, и 700 тонн овощей открытого грунта. У предприятия имеется 18 га зимних блочных теплиц, 747 га пашни, а также 720 голов крупного рогатого скота, в том числе 270 дойных голов. В свою очередь, ФГУП является одним из учредителей ОАО «Артемагрохимия», зарегистрированного в г.Артеме.
«По итогам культурооборота 2016-2017 г. комбинатам в крайне сложной финансово экономической ситуации удалось выполнить планы по производству свежей овощной продукции и поставить жителям края около 4,5 тыс. тонн огурцов, томатов и зеленных культур. Коллективами проведены все необходимые работы по заходу в культурооборот 2017-2018 года. В ФГУП «Дальневосточное» в стадии вегетации находиться 5 га овощей, и произведены посевы зеленных культур, в «Лазурном» начался сбор огурца на 2 га. Однако, несмотря на принимаемые меры, предприятия не смогли в полном объеме произвести расчеты за потребленную тепловую энергию. По состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность ФГУП «Дальневосточное» составляет 25,845 млн рублей, «Лазурное» - 15,161 млн рублей», - говорится в обращении, подписанном Владимиром Сидоренко и директором «ДЭМ-Лазурное КСП» Натальей ДУБОВЦЕВОЙ.
Подача теплоэнергии в тепличные комплексы была начата после того, как ДГК и предприятия договорились об условиях реструктуризации долга за теплоэнергию. В частности, по условиям соглашения ФГУП «Дальневосточное» обязалось выплатить 35 млн рублей энергетикам за долги прошлых лет, а также обеспечить 100%-ю оплату текущего потребления в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Оплата долгов должна быть произведена частями в период с октября 2017 по март 2018 года.
Помимо этого, сельхозпредприятие обязали заплатить пени, начисленные за просрочку платежей, и внести плату за рассрочку, что компенсирует те дополнительные расходы, которые понесло АО ДГК», заплатив проценты банкам по кредитам, привлеченным для покрытия кассового разрыва в размере долгов ФГУП «Дальневосточное».
Кожемяко-младший обещает новые технологии
Занять нишу устаревших и неплатежеспособных предприятий еще недавно планировали японские инвесторы, успешно реализовавшие подобный проект в Хабаровском крае. Но до конкретики пока дело дошло только у сына губернатора Сахалина.
Никита Кожемяко является единственным учредителем ООО «НК-лотус», зарегистрированного в поселке Новошахтинский в марте 2018 года. Гендиректором компании является Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ, он же - единственный учредитель ООО «НК Лотос», зарегистрированного в с.Михайловка Михайловского района в апреле 2018 года. Специализация обеих компаний - «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей». Уставный капитал - 10 тыс. рублей
По словам Никиты Кожемяко, часть средств для реализации проекта будут собственные, часть - заемные. Начальная стадия проекта уже идет полным ходом. Непосредственно приступить к строительству планируется в июле.
- Основная идея такая, - поясняет Никита Олегович. - По программе президента России Владимира ПУТИНА по импортозамещению мы построим в Приморье 30 гектаров теплиц под овощи. Задача следующая - насытить Дальний Восток качественной продукцией, которая будет отвечать всем экологическим требованиям. По статистике Дальний Восток сегодня потребляет овощей в два раз меньше, чем остальные регионы России. Наша задача - заполнить рынок качественной отечественной продукцией. Это примерно 8 тыс. тонн томатов и 30 тыс. тонн огурцов в год.
- За счет чего новое предприятие сможет выиграть в конкурентной борьбе за рынок со стороны как действующих производств в Приморье, так и хабаровского проекта японских инвесторов?
- Скажем так - у нас более современные технологии. Это российские разработки с элементами голландской «начинки». Но на 70% это отечественные технологии. Все делаем поэтапно. Конечно, логистическую составляющую мы тоже будем развивать. Из-за огромных территорий Дальнего Востока это нужно будет сделать. Но это пока в работе.
- Когда планируете получить первую продукцию?
- Первая очередь комплекса будет закончена к четвертому кварталу 2019 года. Соответственно, в зимний период планируем получить первый урожай.
- Для вашего бизнеса ТОР «Михайловский» - подходящая площадка, или вы рассчитывали найти другую?
- Мы очень довольны ТОР «Михайловский». Я хочу сказать, что наш проект реализуется только благодаря помощи АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая организация территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток – Прим. авт.), которое реально предоставило механизмы для привлечения инвестиций и оказало помощь в коммуникациях и земле. Естественно, мы не забываем про налоговые льготы в рамках режима ТОР. Все эти механизмы, я считаю, - важный шаг для нашего проекта.
- У всех компаний, которые берутся за реализацию сельхозпроектов в Приморье, возникает проблема кадров. Найти ответственного работника в провинции за адекватную зарплату очень тяжело. Как вы собираетесь решать эту проблему?
- Будем искать специалистов. Привлекать их со всей России. Мы планируем создать около 350 рабочих мест. Это хорошая цифра. Персонал будем набирать преимущественно в Приморье, ведь наша задача - прежде всего поднимать свой регион.
Досье "Золотого Рога":
Никита Олегович Кожемяко в настоящее время входит в состав совета директоров ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ, Приморский край), в котором ему напрямую принадлежит 0,94% акций. Кроме того, он является единственным учредителем ООО Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова» (зарегистрировано во Владивостоке в мае 2016 года). Также Кожемяко-младшему принадлежит 100% долей ООО «Аркобалено» (Владивосток, специализация - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), 100% капитала ООО «Льдинка» и ООО «Тиррено», 92,82% капитала «Специализированное автотранспортное предприятие» (все – Владивосток), 30% акций АО «Преображенский рыбокомбинат» (52% принадлежит ПАО «ПБТФ») и 49% ООО «Восход» (51% принадлежит ПАО «ПБТФ»). Последняя компания, созданная в октябре 2016 года, планирует инвестировать 126 млн рублей в создание в Приморье, в рамках Свободного порта Владивосток, предприятия по добыче и первичной переработке краба.
На фото: Сахалинский губернатор Олег Кожемяко шесть лет назад отправил сына Никиту в армию, чтобы тот получил
необходимую закалку для успешного старта в бизнесе.
Фото из блога Олега КОЖЕМЯКО.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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