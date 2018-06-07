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По портам Приморья ударили хабаровским ломом
Правительство РФ утвердило перечень пунктов пропуска через госграницу РФ в Дальневосточном федеральном округе отходов и лома черных металлов. Как и следовало ожидать, в списке отсутствуют порты Приморского края. Стивидоры не без основания полагают, что непопулярные меры обосновываются интересами одного конкретного предприятия Хабаровского края - ОАО «Амурметалл», у которого не так давно сменился собственник.
Как следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации, вывозить отходы и лом черных металлов из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза разрешается на Дальнем Востоке только через определенные порты. В список включены порты Хабаровского края Мыс Лазарева, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Де-Кастри, сахалинские Москальво, Пригородное, Шахтерск, а также Петропавловск-Камчатский и Магадан.
Постановление вступает в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования и действует в течение 180 дней после его вступления в силу.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», крупнейшие порты Приморского края начали бить тревогу по поводу планируемых ограничений еще в октябре прошлого года. Тогда стивидоры направили обращение в Законодательное собрание Приморского края против инициативы Законодательной думы Хабаровского края, согласно которой предлагалось исключить все порты Приморья из списка возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт.
Стивидоры Приморья считают, что вступление в силу такого акта приведет к неблагоприятным последствиям для экономики региона.
«Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700-800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2-3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников - предприятия различных отраслей Дальнего Востока», - отмечали авторы обращения.
Стивидоры также заявили, что в случае принятия постановления «будет нанесен значительный ущерб международным торговым отношениям с Республикой Корея», и отметили, что они уже около двадцати лет оказывают услуги по перевалке экспортерам лома черных металлов. Под обращением, в частности, подписались представители ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (оба работают в порту Владивосток), АО «Находкинский морской рыбный порт» (стивидорная компания в порту Находка), ПАО «Славянский судоремонтный завод» (Хасанский район) и ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами президента РФ.
Представители портов настаивали, что эти меры соответствуют интересам одного лишь предприятия Хабаровского края - «Амурметалл» (имущество банкротящегося завода приобрела группа «Торэкс»).
В тот раз ситуацию на фоне демарша приморцев удалось отсрочить, но, как видим, ненадолго.
Отметим, что ОАО «РЖД» в начале января текущего года ввело 26,4%-ную объемную скидку на перевозки внутри РФ лома черных металлов на станцию Комсомольск-на-Амуре, близ которой расположен «Амурметалл». Понижающий коэффициент будет действовать до 31 декабря 2018 года при транспортировке не менее 350 тыс. тонн лома на станцию и 550 тыс. тонн черных металлов со станции.
«Амурметалл» - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе было введено конкурсное производство, затем процедура неоднократно продлевалась. ООО «Торэкс» приобрело имущество «Амурметалла» в ходе торгов в форме публичного предложения в январе 2017 года. Производство стали было запущено в конце июля. Основное сырье для завода - металлический лом.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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