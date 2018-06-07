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Правильные накопления с Россельхозбанком

07 Июня 2018, 13:53 | Приморье

Свои сбережения филиалу Банка доверили уже более 30 тыс. жителей Приморья 

У вас есть накопления, тогда следует подумать над тем, как приумножить свой капитал и защитить сбережения от инфляции. Чрезвычайно важно в решении этого вопроса выбрать надежный банк. С Россельхозбанком, одним из крупнейших российских кредитно-финансовых учреждений со 100% государственным капиталом, это делается легко – банк предлагает более десятка различных вариантов депозитных программ, среди которых каждый сможет найти для себя что-то привлекательное.

О доверии к Приморскому филиалу Россельхозбанка можно судить по цифрам: по состоянию на 1 июня 2018 года объем средств клиентов, размещенных в Приморском филиале Банка, достиг показателя порядка 13 млрд рублей. Прирост депозитного портфеля с начала 2018 года составил 1,1 млрд рублей, что на 39% больше аналогичного показателя за 2017 год.

Основную часть привлеченных средств составляют вклады населения - 55% от общего объема пассивов. Только с начала 2018 года в филиале открыто порядка 2,5 тысяч депозитов на общую сумму около 1,5 млрд рублей.

На текущий момент свои сбережения филиалу Банка доверили более 30 тыс. жителей региона, и только в текущем году было открыто порядка двух тысяч новых депозитов.

При подборе вклада важно ознакомиться со всеми условиями. В первую очередь, следует определиться на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, планируете ли вы частично снимать или пополнять депозит, а также с какой периодичностью планируете получать проценты. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе.

Что же выбрать, чтобы не прогадать и получить максимум выгоды?

Например, среди достоинств вклада «Золотой Премиум» - самая высокая ставка из всех представленных в банке; капитализация дохода или возможность выплаты на счет. Кроме того, открыть такой депозит можно дистанционно на имя третьего лица.

«Платиновый Премиум» - это вклад для активных клиентов, которым программа предлагает расширенные возможности, среди них - снятие части средств  до неснижаемого остатка, без потери повышенной процентной ставки.

Вклад «Максимальные накопления «Премиум» больше подойдет тем, кто стремится к максимальному накоплению средств, поскольку в его рамках банк поощряет повышением процентной ставки пропорционально пополнению вклада. Капитализация доходов и возможность выплаты процентов на счет – обязательная опция для этого счета.

Гибкие в управлении депозиты в контексте пакета «Ультра» настроены специально для каждого клиента - «Ваш доход», «Ваши возможности», «Ваши условия», «Ваши накопления» - эти вклады предусматривают, в том числе, неограниченное пополнение и капитализацию, повышенную ставку и ее сохранение даже при досрочном закрытии счета, а кроме того, частичное снятие накоплений со счета.

«Европейский», «Доходный», «Пополняемый», «Комфортный» - депозиты с наибольшей процентной ставкой среди стандартных предложений банка. В то же время, один из выгодных процентов клиент может получить, открыв вклад «Инвестиционный» с учетом внесения на счет при его открытии 50 тыс. рублей. Кстати, ключевой особенностью базовой линейки депозитных продуктов является возможность их заведения в рублях и конвертируемых валютах.

Банк учитывает потребности и представителей старшего поколения, получающих пенсионные выплаты в Россельхозбанке. Минимальная сумма открытия депозитов «Пенсионный доход» и Пенсионный плюс» -  500 рублей. Для прочих клиентов Россельхозбанка минимальная сумма, которая позволяет открыть счет, составляет 3 000 рублей. Среди таких предложений – вклады «Накопи на мечту», «Пополняемый», «Доходный».

Несколько советов от начальника отдела продаж и обслуживания Приморского филиала АО «Россельхозбанк» Марианны ЗОЛОТАРЕВОЙ

• Если вы копите средства и планируете довложения, то нужно выбирать депозит, который дает такую возможность. Но, в таком случае, процент по вкладу будет ниже, чем по вкладу, который не предусматривает пополнение.

• Капитализация процентов означает, что проценты, которые банк начисляет каждый месяц, станут прибавляться к основной сумме вклада. В результате ваш депозит увеличится, и проценты продолжат «капать» уже на более крупную сумму.

• Если точно не знаете, когда пригодятся деньги, то лучше выбрать вклад с возможностью снятия. Это удобно. Только обратите внимание, сколько денег можно максимально забирать со счета без потери процентов.

• Максимальные ставки банки предлагают по вкладам на полгода-год. Если вы открываете вклад на один - три месяца или на два года и более, то доходность будет ниже.

На правах рекламы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Россельхозбанк 













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