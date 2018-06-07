"ХОСКА" осталась без лицензий

Вслед за «Дальакфесом», Приморский край лишился еще одной крупной страховой компании. На прошлой неделе Банк России отозвал лицензию страховой компании «ХОСКА», активно работавшей на территории дальневосточного региона, в том числе до недавнего времени и в сегменте ОСАГО. До недавнего времени компанию контролировал бывший председатель Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Евгений АКСЕНОВ, но в марте он вышел из состава акционеров.

Лицензии «ХОСКА» отозваны «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».

Страховая группа «Хоска» на данный момент - один из крупнейших страховщиков Дальнего Востока. Работает на рынке с 1991 года. Компания присутствует в 14 областных центрах и 50 населенных пунктах. По итогам 2017 года компания заняла 39-е место по объему сборов по ОСАГО в России.

Помимо страхования ответственности туроператоров, компания предлагала также полисы выезжающим за рубеж туристам. Ранее Ростуризм предупредил туроператоров о запрете заключения договоров страхования ответственности с СК «ХОСКА». «Обращаем внимание туроператоров, что приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры», - пояснило ведомство.

15 января «ХОСКА» заявила, что передаст свой страховой портфель ОСАГО в АО «Страховая компания «Опора» (Рязань). Однако позже появилась информация, что портфель будет передан ООО «Страховая компания «Ангара» (г.Братск, Иркутская область).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.