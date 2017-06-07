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Ещё 500 новых рабочих мест обеспечит свиноводческий кластер в Приморье

07 Июня 2017, 16:20 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ принял участие в подписании трехстороннего соглашения о сотрудничестве с АО «Россельхозбанк» и одним из крупнейших агропредприятий Приморья ООО «Мерси Трейд». Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Масштабный инвестиционный проект стоимостью около 10,8 миллиарда рублей планируется реализовать на территории опережающего развития «Михайловский» в Приморье. Соответствующее соглашение в первый день ПМЭФ-2017 подписали губернатор края Владимир Миклушевский, председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий ПАТРУШЕВ и председатель совета директоров ООО «Мерси Агро Приморье» Олег ЗУБАХИН.

Стороны договорились о реализации инвестиционного проекта по производству, глубокой переработке и реализации свиноводческой продукции мощностью до 500 тысяч голов в год. Предполагается, что строительство сельскохозяйственного кластера обеспечит около 500 новых рабочих мест в регионе.

По словам Дмитрия Патрушева, Россельхозбанк видит значительный потенциал в развитии сельского хозяйства Дальнего Востока. Территориальная близость Китая как крупнейшего рынка сбыта открывает перед регионом широкие экспортные возможности.

«Рост производства сельхозпродукции позволит предприятиям не только обеспечить внутренние потребности россиян, но и занять ведущие позиции на азиатском рынке. При этом сегодня благодаря эффективному сотрудничеству банка с руководством Приморского края инвесторы получают наилучшие условия для реализации проектов любой сложности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести регион в число лидеров отечественного агропромышленного комплекса в отдельных сегментах производства», - отметил по итогам подписания соглашения Дмитрий Патрушев.

Строительство нового кластера станет очередным этапом сотрудничества между банком и группой компаний «Мерси Трейд». В настоящее время при поддержке Россельхозбанка компания уже ведет строительство крупного животноводческого комплекса «Приморский бекон», предусматривающего создание полного замкнутого цикла – от производства собственных кормов до глубокой переработки свинины. Реализация проекта позволит обеспечить население Приморского края охлажденным мясом, а также загрузить мясоперерабатывающие предприятия региона. На строительство комплекса предоставлено 1,3 миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2017 года.

«Мы уверенно наращиваем производство мясной продукции, в первую очередь - свинины. Хочу сказать, что сегодня два очень крупных проекта в ТОР «Михайловский» работают - это «Мерси-Трейд» и «Русагро». «Мерси-Трейд» строит шесть свинокомплексов, «Русагро» - 10. После того как они начнут работать, объем свинины в крае увеличиться в 12 раз. Нам самим столько не съесть, поэтому это будет экспортоориентированный проект. Конечно, больше всего ориентированный на Китай», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, агропромышленный комплекс - это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки. В Приморье сегодня активно реализуется программа развития сельского хозяйства и поддержки местных производителей, край уверенно наращивает производство мясной продукции, в первую очередь - свинины.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: русагро  Россельхозбанк  мерси трейд  миклушевский 



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