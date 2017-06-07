Юрий Денисенко – "Менеджер года Приморского края - 2016"

Под его руководством ПАО ААК «ПРОГРЕСС» выходит на ведущие позиции среди предприятий холдинга «Вертолеты России»

В этом году управляющий директор Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов XIII краевой Бизнес-Премии был удостоен звания «Менеджер года Приморского края-2016».

Юрий Петрович Денисенко успешно возглавляет авиакомпанию «Прогресс» на протяжении 13 лет. Под его руководством сегодня предприятие успешно производит боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», как для нужд Министерства обороны РФ, так и в рамках поставок на экспорт, а также налаживает производство новейшего многоцелевого вертолета Ка-62. На предприятии полным ходом идет модернизация, внедряются современные технологии, обновляется парк оборудования. Благодаря этому ПАО ААК «ПРОГРЕСС» выходит на ведущие позиции среди предприятий холдинга «Вертолеты России», а продукция компании соответствует всем мировым стандартам.

Выполнение Гособоронзаказа и сервисное обслуживание

Авиакомпания «Прогресс» из года в год успешно выполняет Государственный оборонный заказ на поставку вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Министерству обороны Российской Федерации – все боевые машины поставляются в установленные сроки и с надлежащим качеством. На высоком уровне находится и сервисное обслуживание авиационной техники, выпущенной предприятием. В этом году авиакомпания «Прогресс» подписала контракт на сопровождение жизненного цикла вертолетов Ка-52 с головным предприятием. Согласно документу авиакомпания обязуется выполнять работы по сервисному обслуживанию вертолетов, включая ремонт и поставку комплектующих изделий, для оперативного ремонта вертолетной техники на территории эксплуатирующих организаций.

В соответствии с заключенным контрактом, на авиационную компанию «Прогресс» ложится задача по поддержанию исправности изготовленных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в местах их базирования на всей территории Российской Федерации. Эта работа будет вестись на всем протяжении жизненного цикла изделия – от момента передачи «Аллигаторов» Министерству обороны РФ до их списания.

Действие контракта распространяется на весь штатный парк вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Минобороны РФ, в том числе на вертолеты, поставленные до момента подписания договора. Специалисты предприятия заблаговременно провели оценку технического состояния вертолетов, подготовили перечень работ в целях доведения и поддержания исправности на заданном уровне, и сформировали выездные сервисные бригады.

Контракт жизненного цикла вертолетной техники Ка-52 явился следствием аналогичного документа, подписанного в декабре 2016 года между холдингом «Вертолеты России» и Министерством обороны РФ. Документ предусматривает сопровождение высокотехнологичной продукции, включая выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту, в процессе эксплуатации для нужд Министерства обороны РФ в 2016-2020 годах.

Выполнение обязательств по экспортному контракту

В 2017 году выпуск вертолетов Ка-52 «Аллигатор» увеличился в связи с началом работы ПАО ААК «ПРОГРЕСС» на экспорт. С целью выполнения обязательств по экспортному контракту на предприятии также активно ведётся формирование бригады специалистов для командирования в страну инозаказчика с целью сборки, облета и сдачи вертолетов, гарантийного обслуживания и технического содействия.

Также на предприятии завершена реконструкция авиационного учебного центра для подготовки иностранных специалистов к практическому управлению вертолетами на обновленной аэродромной станции авиакомпании, и их реальному боевому применению на полигонах Приморского края. В течение года в специализированном центре предприятия пройдут обучение иностранные летчики и инженерно-технические специалисты. Для представителей инозаказчика специалистами ПАО ААК «ПРОГРЕСС» разработана специальная программа обучения, с привлечением заслуженных летчиков РФ в качестве инструкторов.

Первый полет вертолета Ка-62

В мае текущего года на летно-испытательной станции авиакомпании «Прогресс» летный образец новейшего вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет. По завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме «висения», летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут.

Летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 - АО «Камов» - выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

Напомним, что летный образец вертолета Ка-62 впервые совершил отрыв от земли в апреле прошлого года. В рамках программы ввода в строй вертолета Ка-62 специалистами ПАО ААК «ПРОГРЕСС» и АО «Камов» было произведено поэтапное усложнение режимов испытаний опытной машины с целью более тщательной проверки всех систем и оборудования вертолета. По завершении испытаний по данной программе, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания. На сегодняшний день на предприятии изготовлено еще несколько опытных образцов Ка-62.

Модернизация производства

Техническое перевооружение и модернизация производства ПАО ААК «ПРОГРЕСС» реализуется в рамках общей стратегии холдинга «Вертолеты России» и при его непосредственной поддержке. Сегодня на предприятии осуществляется модернизация центра подготовки производства и термического производства, проводится реконструкция композитного производства, испытательного и сборочного цехов, а также компрессорной станции, завершается строительство гальванического корпуса и участка анодирования, что в совокупности позволит вывести работу предприятия на качественно новый уровень. Работы на данных объектах проводятся в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «ПРОГРЕСС», их завершение запланировано на 2018 год.

Одним из самых масштабных проектов по модернизации производства завода стала реконструкция цеха окончательной сборки. В результате проведенных работ производственная мощность цеха увеличилась более чем в два раза, что позволило организовать два потока сборки – работу в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работу над экспортными вариантами вертолета Ка-52. Такой подход позволяет разграничить рабочие зоны специалистов, которые трудятся над вертолетами Ка-52 для Министерства обороны РФ и инозаказчика, а также исключает возможность ошибки при распределении взаимозаменяемых узлов и агрегатов вертолетов.

На базе цеха окончательной сборки также был реализован Lean-проект «Создание эффективной системы управления в цехе окончательной сборки». В ходе его реализации специалистами предприятия была спроектирована новая организационная оснастка, проведён анализ системы управления цехом, выстроена эффективная модель для автоматизации процесса календарного планирования и построена трехмерная цифровая модель производства в программе «Tecnomatix Plant Simulation». Аналогичные проекты сегодня также реализуются в механическом цехе программной обработки деталей и в заготовительно-штамповочном цехе.

Кадровая политика

Юрий Денисенко, как управляющий директор одного из крупнейших предприятий региона и как председатель Приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России» проводит целенаправленную политику по повышению престижа инженерных и конструкторских профессий, выявлению талантливых специалистов и формированию кадрового резерва машиностроительной отрасли Приморского края.

Безусловно, одним из важнейших аспектов деятельности предприятия в данном направлении является многолетнее партнерство с Дальневосточным федеральным университетом. В рамках целевого партнерства предприятия и вуза реализуется план совместных работ, актуализированный и вновь подписанный в этом году. На сегодняшний день на базе филиала ДВФУ в городе Арсеньеве осуществляется подготовка специалистов по трем специальностям высшего профессионального образования. Структурным подразделением ДВФУ является Арсеньевский авиационный колледж, на базе которого также ведется подготовка высококвалифицированных кадров среднего звена по профильным специальностям среднего профессионального образования. Кроме того, авиакомпания «Прогресс» представляет собой основную базу практик студентов, принимающую более пятисот практикантов в год.

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» обладает собственным учебным центром, укомплектованным новейшим оборудованием и лицензированным на образовательную деятельность в области дополнительного профессионального образования и подготовки рабочих кадров предприятия. Ежегодно около 40% работников авиакомпании проходят здесь курсы переобучения и повышения квалификации.

Также в учебном центре проводится обучение учеников межшкольного технического класса по четырем профессиям: токарь, слесарь механосборочных работ, фрезеровщик, токарь-револьверщик. Межшкольный технический класс создан в рамках реализации сетевого взаимодействия по принципу - школа – колледж – ВУЗ – предприятие. Это взаимодействие, объединяя интеллектуальные, технологические ресурсы и высокое качество образования, дает возможность учащимся постепенно погрузиться в высокотехнологическую сферу производства.

На сегодняшний день 145 старшеклассников всех общеобразовательных учреждений города Арсеньева являются учениками технического класса предприятия. Данная образовательная услуга проводится в рамках бесплатного дополнительного образования. По завершении обучения выпускники имеют возможность сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство о присвоении 2-3 разряда. Ежегодно более 100 учащихся межшкольного технического класса работают в цехах авиакомпании во время летних каникул.

Досье "Золотого Рога":

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» загружено стабильными заказами до 2020 года, однако впереди у предприятия большие перспективы. В настоящий момент «Рособоронэкспорт» рассматривает несколько вариантов заказчиков продукции предприятия. В частности, ведутся переговоры по поставкам вертолетов Ка-52 корабельного базирования.

Несколько опытных «Аллигаторов» корабельного базирования были изготовлены в ПАО ААК «ПРОГРЕСС» в 2015 году. В настоящее время эти вертолеты проходят государственные совместные испытания, проводимые разработчиком — АО «Камов» и 929-ым Государственным летно-испытательным центром Министерства обороны. К этой новой морской машине повышенный интерес проявляет как Министерство обороны РФ, так и иностранные заказчики.