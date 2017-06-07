"Сегодня российская биомедицина стремится на Дальний Восток"

В Школе биомедицины ДВФУ ведут разработку инновационных лекарственных препаратов для борьбы с неизлечимыми болезнями

Школа Биомедицины Дальневосточного федерального университета примет участие в проекте создания Центра протонной медицины, который станет новым словом в лечении онкологических заболеваний. Вообще в последнее время Школа биомедицины ДВФУ активно генерирует новости об участии в различных инновационных проектах, об обнадеживающих результатах научных исследований по поиску кандидатов в новые лекарственные вещества. Эти работы ведутся совместно с учеными Института биологии моря, который входит в недавно созданный Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, академических институтов и других научных учреждений.

О том, как ведется поиск новых молекул, которые когда-то, возможно, станут лекарствами, какие цели ставит перед собой самая молодая в России биомедицинская школа, корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» рассказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ, директор Школы биомедицины, зам директора по науке ИБМ ДВО РАН, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Юрий ХОТИМЧЕНКО.

Лекарства из моря

- Юрий Степанович, на что в первую очередь нацелены вы и ваши коллеги по ДВО РАН и Школе биомедицины сегодня?

- Одна из главных наших целей - разработка инновационных лекарственных препаратов, новых молекул и формул, которые не повторяют уже известные в мире и ранее запатентованные и помогут победить пока неизлечимые болезни. Это принципиально новые соединения, и ищем мы такие молекулы, прежде всего, в морских объектах. Биологическое разнообразие в море значительно выше, чем на суше, да и на суше уже почти все исследовано, а вот морские организмы (животные, растения, бактерии, вирусы) еще мало исследованы, и есть надежда, что именно там мы найдем принципиально новые лекарственные вещества. Это наше направление и в Институте биологии моря и в Школе биомедицины ДВФУ.

- Каков путь от ценного сырья до готового лекарства и многим ли удалось его пройти?

- Для того чтобы разработать новый лекарственный препарат, нужно протестировать примерно 10 тыс. химических соединений, и, по статистике, только одно из них дойдет до аптеки - таковы, условно говоря, законы фармакологии.

Логика создания лекарственных препаратов состоит в том, что всеми предварительными разработками, синтезом новых химических веществ, скринингом этих веществ на лекарственную активность занимаются, как правило, научно-исследовательские лаборатории. А когда появилось вещество - кандидат на лекарство, начинается период более глубоких доклинических испытаний, на это уходят годы. И когда мы видим, что какое-то вещество продемонстрировало определенный эффект, превышающий действие известных лекарств, или оно менее токсичное, начинаются клинические испытания, то есть наблюдения на людях, больных или добровольцах.

Эти исследования ведутся в строгом соответствии с законом и финансируются, как правило, фармацевтическими компаниями. Они проходят в учреждениях, которые имеют соответствующую лицензию, и это, пожалуй, самый дорогостоящий этап. Насколько мне известно, за последние 10-15 лет в нашей стране до новых лекарственных препаратов доведено не многим более десятка разработок. И, конечно, на международном фармацевтическом рынке Россия пока занимает очень скромное место. Но можно констатировать, что государство в последние годы повернулось к фармацевтической промышленности лицом, потому что лекарства - это элемент безопасности страны в целом. Реально заработала государственная программа «ФАРМА-2020».

В поиске молекулы

Ну а мы в этой цепочке проводим самую начальную, возможно, самую бесславную и сложную работу, потому что должны исследовать эти десятки тысяч потенциально интересных химических соединений. Благо, что сегодня в руках ученых есть передовые технологии, и то, на что еще лет 10-20 назад у ученых уходили годы, можно сделать за дни и месяцы. Современные методы высокоэффективного скрининга позволяют в течение нескольких недель тестировать сотни веществ.

В мире именно в лабораториях университетов и научно-исследовательских институтов занимаются первичной фармакологической активностью, ведут поиск чего-то нового, и если у них хорошее реноме, то фармацевтические фирмы заказывают им конкретные исследования. К нам же пока, можно сказать, присматриваются и проявляют интерес. Например, недавно был подписан меморандум о сотрудничестве между ДВФУ, Фондом целевого капитала ДВФУ и Научно-технологической компанией «Мерк», которая входит в топ ведущих фармкомпаний мира. Понятно, что такое сотрудничество может открыть перед Школой биомедицины новые возможности.

- Какие исследования ведутся в лабораториях Школы биомедицины и ИБМ сейчас?

- Мы работаем по различным направлениям, например, вместе с известной в области инновационной фармацевтики российской компанией «ХимРар» Школа биомедицины проводила доклиническое испытание лекарственного вещества, которое проявляло активность на моделях болезни Альцгеймера. Наши исследования подтвердили, что молекула, синтезированная партнерами, действительно эффективна и мало токсична, они, кстати говоря, проводились в рамках программы «ФАРМА-2020».

Есть надежды

Мы изучаем фармакологию так называемых полиненасыщенных жирных кислот и их производных. Это довольно известная группа, так называемые Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Мы получаем производные этих кислот и смотрим эффект их действия на моделях нейровоспаления, которые, как правило, сопровождаются нарушением когнитивных функций. Эту работу мы делаем совместно с коллегами из Университета Сан-Диего, потому что именно там есть центр по изучению синдрома Дауна, который сопровождается нарушениями когнитивных функций. Эти нарушения можно корригировать с помощью лекарственных препаратов. Мы смотрим, как влияют различные извлечения из морских объектов на процессы нейровоспаления. Получится ли лекарственный препарат? Посмотрим…

Второе направление - поиск новых молекул, которые обладают противоопухолевой активностью. С Университетом Лозанны (Швейцария) мы делаем скрининговую работу - изучаем так называемый винт-сигнальный путь, который характерен для клеток трижды негативной формы рака молочной железы. (Она почти не реагирует на лучевую терапию, химиотерапию и плохо поддается хирургическому лечению.) Но у нас есть мишень, которая как раз и участвует в злокачественном росте этих клеток. В ходе морской экспедиции Института биологии моря в Охотоморскую впадину мы получили глубоководный материал, а на его основе несколько соединений, которые представляют некий интерес с точки зрения воздействия на эту мишень. Сейчас идет расшифровка их химической структуры, и, надеюсь, мы постепенно продвигаемся к новому лекарственному веществу.

Другое направление связано с участием стволовых клеток человека в коррекции глиобластомы - это наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая очень плохо поддается лечению лекарствами. На сегодня больные практически обречены… Мы показали, что некоторые стволовые клетки могут уничтожать клетки глиомы и при комбинированном лечении могут дать определенный результат. В эксперименте при лечении с участием стволовых клеток животные жили гораздо дольше, чем без них. Недавно в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге на основе этих исследований защитил докторскую диссертацию наш исследователь и преподаватель Игорь БРЮХОВЕЦКИЙ.

Клеточный робот и фотонный микроскоп

- Для того чтобы вести столь серьезные работы, должна быть крепкая лабораторная база, она в Школе биомедицины есть?

- Коль скоро я пришел из академии наук, то стал активно создавать научные лаборатории. Сегодня мы имеем такое оборудование, которого в России почти нигде нет, например, робот по выращиванию любых клеточных культур, фотонные микроскопы. Но дело не только в оснащении, но и в научном руководстве исследованиями. К счастью, в ДВФУ для привлечения ведущих ученых из России и из-за рубежа были предусмотрены финансовые ресурсы.

Например, сейчас у нас работает профессор Ацуши НАКАМУРА из Японии, к нам с удовольствием приезжают сотрудники из Курчатовского центра - заместитель директора Владимир Игоревич ШЕВЧЕНКО, профессор Виталий Геннадьевич БОРТНИКОВ. Недавно цикл лекций для наших студентов прочитал директор Центра системной биомедицины и биотехнологий Сколковского института науки и технологий Константин СЕВЕРИНОВ. Михаил ЩЕЛКАНОВ - крупный вирусолог из Института вирусологии (г. Москва) руководит у нас лабораторией вирусологических исследований, ученый-биохимик с мировым именем Владимир КАТАНАЕВ руководит лабораторией фармакологии природных соединений. Центр геномной и регенеративной медицины возглавил доктор Александр КАГАНСКИЙ, который приехал к нам из Эдинбурга. Он проработал там много лет и возвратился в Россию…

- Интересно, почему не в столицу, а во Владивосток?

- Потому что сейчас российская биомедицина активно развивается на Дальнем Востоке. И это мнение, можно сказать, объективное - его формируют в том числе, и фирмы, которые занимаются продажами медицинского оборудования. Вал приобретений современной техники и оборудования нарастает по мере продвижения от Москвы на Дальний Восток, и это уже тенденция.

А вообще, когда получаешь конкретный заказ и крепкую лабораторную базу для эксперимента, по большому счету, не так важно, в какой точке мира ты находишься - современные технологии коммуникаций открывают неограниченные возможности. Ну а если эта точка, кроме всего прочего, - прекрасно отстроенный кампус университета на берегу моря, то для многих Владивосток приобретает даже некую притягательность. В 2015 году мы проводили международную конференцию Future of Biomedicine, и к нам приезжали с докладами Нобелевский лауреат из Израиля Ада ЙОНАТ, члены королевского научного общества из Англии, другие известные персоны.

В ближайшее время, надеюсь, мы наладим более тесные связи с МГУ им. М.В. Ломоносова. И.о. ректора ДВФУ Никита АНИСИМОВ (сам выходец из Московского университета) поставил задачу более тесно взаимодействовать с различными его факультетами.

Недавно прошла презентация новой двухдипломной программы ДВФУ и Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). Первый набор на совместное магистерское направление «Молекулярная биотехнология» состоится уже в текущем году. Как отметил вице-президент Сколтеха Александр САФОНОВ, в ДВФУ им импонирует как раз то, о чем мы говорили - сильная школа и лабораторная база, прекрасный кампус и студенты, которые хотят заниматься наукой и новыми технологиями.

Самый юный медицинский

- Кто выбирает Школу биомедицины сегодня, и будут ли востребованы ваши выпускники?

- В следующем году будет первый выпуск фармацевтов - с этой специальности мы начинали, затем лицензировали медицинскую биохимию и биофизику, через год - лечебное дело. Таким образом, Школа биомедицины - вуз с классическими медицинскими образовательными программами, с той лишь особенностью, что это - самый молодой вуз в стране. Стоит, наверное, добавить, что его клинической базой является медицинский центр ДВФУ - учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь. Таких клиник от Урала до Тихого океана больше нет. И это прекрасная возможность для подготовки классических врачей, специалистов по различным направлениям диагностики, инструментальным методам обследования и лечения. Не сомневаюсь, что наши выпускники будут востребованы и здравоохранением, и фармацевтикой, и медицинской наукой.

Сегодня в Школе биомедицины обучается около тысячи человек, хотя изначально мы планировали к 2020 году выйти на цифру 900. Но после того как были открыты медицинские программы, мы неожиданно столкнулись с потоком абитуриентов практически со всей страны. Сейчас у нас учатся представители 70 регионов России, есть ребята из Крыма и даже из Москвы и Санкт-Петербурга.

- А дальневосточники есть?

- Они, конечно, тоже учатся в Школе биомедицины, но у наших ребят сильные конкуренты из других субъектов, которые имеют очень высокие баллы по ЕГЭ, и наши им уступают. Мы пытались донести эту информацию на встрече с директорами приморских школ. Проректор по учебно-воспитательной работе ДВФУ Андрей ШУШИН выразил по этому поводу большую озабоченность - средний балл по ЕГЭ по всем предметам у приморских выпускников ниже, чем у абитуриентов из других регионов. А в ответ директора школ делились опытом своей профориентационной работы, рассказывали о том, как подводят ребят к выбору нашего университета. Говорить о плюсах учебы в ДВФУ, конечно, можно и нужно, но это вряд ли поможет нашим ребятам в жесткой конкурентной борьбе за место в аудитории. Надо повышать баллы по ЕГЭ!

- Образовательный уровень иностранных студентов много иностранцев, а их образовательный уровень вас устраивает?

- В Школе биомедицины обучаются студенты из 19 стран: Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана, африканских и азиатских стран. Уровень их довузовской подготовки, естественно, различается, но большинство ребят хорошо образованы. Например, в прошлом году мы впервые приняли 40 студентов из Индии и ведем их обучение на английском языке. К большому удивлению, все индийские студенты оказались со школьной подготовкой выше, чем у наших, и по биологии, и по химии, и по другим предметам.

Поскольку между министерствами здравоохранения Индии и России есть соглашение о признании российских дипломов, в следующем учебном году по просьбе индийской стороны количество студентов из Индии будет увеличено в два раза. Так что зарубежных студентов у нас с каждым годом становится все больше. Поступают предложения от врачей из ряда стран Латинской Америки на обучению в ординатуре (резидентуре).

- Сколько они платят за учебу в Школе биомедицины?

- Для иностранных студентов стоимость обучения на специальности «лечебное дело» в этом году составит 4 тыс. долларов за год. Для российских студентов, которые учатся на внебюджетной основе, оплата в прошедшем году была 180 тыс. рублей. Эта сумма родилась после обсуждения, в ходе которого один наш сотрудник сказал, что платит за свою дочь детскому саду 15 тыс. руб. в месяц, поскольку хочет дать ребенку хорошее детсадовское образование. В год получается 180 тысяч. Мы за такую же сумму даем классическое медицинское образование. В это году цена за обучение вырастет процентов на 15-20 для вновь поступающих. Для сравнения: в Сеуле плата студента из Кореи в медицинской школе составляет 8 тыс. долларов в год, для иностранца стоимость учебы - 4 тыс. долларов в год. Как видите, мы - в тренде.

- Можете ли вы сказать, что Школа биомедицины ДВФУ состоялась?

- Пока нет, нам еще нужно немножечко помочь, мы все-таки в самом начале пути. Учебного оборудования пока маловато. Еще два-три года, и мы крепко встанем на ноги. Хотя по публикационной активности в журналах, цитируемых базами Scopus и Web of Science, которые сейчас рекомендует Министерство образования и науки, думаю, сейчас мы занимаем 6-7-е место в России среди медицинских вузов.

Здоровые амбиции

Мы дано подумывали о двухдипломном медицинском образовании с вузами Японии или Республики Корея. Некоторое время назад такие планы можно было причислять к области фантастики, а недавно министр здравоохранения В.И. СКВОРЦОВА на одной из конференций сказала, что считает необходимым вводить двухдипломное медицинское образование, и что этот процесс начнется с Дальнего Востока. Ведь именно у нас наиболее активно развиваются процессы сотрудничества с соседями - странами, добившимися в последние годы серьезного технологического прорыва в медицине. Мы многое можем у них почерпнуть, поэтому перед международным департаментом ДВФУ стоит задача поиска университетов-партнеров.

Из последних наших новостей (может быть, это самое интересное!) - удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию по программе развития центра ядерной медицины. На заседании Наблюдательного совета ДВФУ в Москве, которое прошло под председательством вице-премьера Ю.П. ТРУТНЕВА, докладывалось о создании во Владивостоке на базе ДВФУ Центра протонной терапии. Это просто супертехнологии, которыми в мире обладают только отдельные страны, и мы договорились с японскими учеными и компанией «Хитачи», что попробуем с их помощью создать на острове Русском такой центр. Эту новость прокомментировала уже и В.И. Скворцова, по ее словам, если проект будет реализован, на Дальнем Востоке появится самая современная протонная лучевая терапия.

Как видите, мы ставим перед собой амбициозные цели. Нам хочется, чтобы Школа биомедицины ДВФУ вошла в своем предметном рейтинге в 200 лучших в мире, и, думаю, лет за пять-десять мы это сделаем, во всяком случае, бросим на это все свои силы.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Юрий Степанович, а сами вы ведете здоровый образ жизни?

- Абсолютно! Здоровое питание, наши биодобавки. Полисорбовит у меня постоянно на столе, это раз, кроме того, регулярно принимаю пищевые волокна в виде овсяной каши, отрубей. Каждое утро сам готовлю себе завтрак. Второе, стараюсь, чтобы пища была преимущественно рыбная и водорослевая, не забываем в нашей семье про фрукты, ягоды, овощи. Не курю и практически отказался от крепких алкогольных напитков. В застолье, если есть повод, бокал или два хорошего красного вина могу себе позволить. И, конечно, очень важны физические нагрузки. Понедельник, среда, пятница - бассейн, полтора километра стараюсь проплыть. Даже если не хочется, все равно иду.

Ирина БАРАННИК.