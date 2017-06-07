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Ведущие предприятия Приморского края производят "молоко из молока"
Вопрос качества молока рассмотрели на очередном заседании краевого штаба по ценам под председательством вице-губернатора Приморья Дениса БОЧКАРЕВА. Как сообщила директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена КОВАЛЬ, с начала года тенденция роста цен на молоко в Приморском крае ниже, чем в целом по стране.
«По состоянию на 1 мая индекс роста цен на молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности в Приморье составил 101,8%. Индекс роста ниже, чем в соседнем Хабаровском крае на 0,3%, а также ниже, чем в целом по стране на 1%», - отметила Елена Коваль.
Руководители ведущих молокоперерабатывающих предприятий Приморья рассказали о технологиях, которые применяются на производстве. Так, по словам генерального директора АО Гормолокозавод «Артемовский» Олега НАЗАРЬЕВА, вся их продукция изготовлена исключительно из натурального молока, которое поставляет с собственной фермы компания «Грин Агро».
«Количество входящего молока порядка 1,1 тысяч тонн в месяц, ровно столько мы выпускаем готовой продукции. Мы производим молоко из настоящего молока, сухое молоко используем в небольших количествах лишь там, где это необходимо по рецепту», - пояснил он.
Олег Назарьев также отметил, что в этом году в результате плановой реконструкции была увеличена мощность завода до 60 тонн готовой продукции в сутки.
На Арсеньевском молочном комбинате также изготавливают питьевое молоко из натурального, а в кисломолочные продукты добавляется сухое молоко высокого качества.
«Мы заключили прямые контакты с сушильными заводами в Новосибирске и на Алтае. Стоимость сухого молока снизились до уровня 2015 года, поэтому в этом году мы не собираемся повышать цены. Сейчас в Арсеньеве литр молока стоит 65-70 рублей», - прокомментировал генеральный директор ООО «Арсеньевский молочный комбинат» Юрий МИНКИН.
Вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что на прилавках должно быть больше продукции местных товаропроизводителей из натурального молока по доступным ценам.
Напомним, 26 мая в Приморье из Венгрии завезли 165 коров голштинской породы. Данный вид относят к рекордсменам по удою за один период лактации.
Отметим, сейчас средняя продуктивность в Приморье - 5,5 тонн молока на одну корову в год. По этому показателю наш край - лидер на Дальнем Востоке. Госпрограммой на 2013-2020 годы предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку сельского хозяйства из краевого бюджета.
Евгений СИДОРОВ.
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