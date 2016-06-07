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На дорогах Владивостока станет безопаснее
Для организации и безопасности движения автомобилистов и пешеходов во Владивостоке монтируются новые и обновляются старые дорожные знаки, модернизируются светофоры, а на опасных участках устанавливается дорожное ограждение. Работы проводят специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Леерное, барьерное и парапетное ограждение устанавливают в разных районах города. Там, где в результате ДТП ограждение было повреждено, его ремонтируют и производят замену разрушенных участков. С начала года во Владивостоке смонтировано уже более 980 метров нового ограждения и свыше 400 метров отремонтировано, выпрямлено и заменено.
Кроме того, в краевом центре продолжается обновление дорожной разметки. На сегодняшний день нанесено уже свыше 135 километров сплошных и прерывистых линий, стрел и других дорожных обозначений, а также более 8 тысяч квадратных метров пешеходных переходов.
В числе последних адресов, где были проведены работы по обновлению дорожной разметки, микрорайон Снеговая падь, улицы Луговая, Светланская, Гоголя, Снеговая, Маковского, проспект 100-летия Владивостока и др.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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