"Три семерки" возвращаются во Владивосток

На популярное московское направление выходят «боинги» обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро»

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», 8 июня на направление Владивосток - Москва выходит авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Тем самым будет решена проблема доступности беспосадочных авиаперелетов, возникшая из-за сокращения провозных емкостей на популярном направлении после банкротства авиакомпании «Трансаэро». При этом «Россия» будет использовать на рейсах во Владивосток «боинг» «Трансаэро», который уже прошел в Китае техническое обслуживание и покраску в новые цвета.

Рынок авиаперевозок с Дальнего Востока в Москву, торпедированный банкротством «Трансаэро», продолжает лихорадить. В начале июня к выполнению ежедневных рейсов по маршруту Москва - Владивосток должна была приступить объединенная авиакомпания «Россия». Однако ранее заявленные рейсы Москва - Владивосток - Москва 2, 4 и 5 июня и Москва - Хабаровск - Москва с вылетом из Внуково 3 июня были отменены.

По сведениям «Золотого Рога», рейсы отменены из-за задержек с получением «Россией» дальнемагистрального лайнера Boeing-747, ранее эксплуатировавшегося на этом направлении «Трансаэро». 10 июня во Владивосток «боинг» прибыл уже в новой красно-белой «ливрее» (окраска воздушного судна) «России».

Досье "Золотого Рога": В конце марта «Аэрофлот» сообщил о начале полетов новой объединенной авиакомпании «Россия», созданной на базе дочерних перевозчиков группы - «Донавиа», «Оренбургские авиалинии» и одноименной «России» (базовый перевозчик аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково»). Группа «Аэрофлот» планирует за два года перейти на новую структуру и сократить количество перевозчиков до четырех. Группа будет поделена на три сегмента: премиальный, который займет собственно «Аэрофлот», средний, который будет представлен дальневосточным перевозчиком «Аврора» и региональной объединенной компанией «Россия», и лоукост (авиакомпания «Победа»).

Все дело в подходе «Трансаэро»

В марте «Ведомости» сообщали, что группа «Аэрофлот» не может получить 24 дальнемагистральных самолета «Трансаэро» из-за того, что лизинговые компании не в состоянии оперативно привести суда в порядок. Особенно неясной ситуация была с 20 судами от «ВТБ Лизинга» и «ВЭБ-лизинга», которые предоставляли «Трансаэро» самолеты в финансовый лизинг и не отслеживали их состояние. Авиакомпания же переставляла двигатели и другие агрегаты с самолета на самолет (чтобы сэкономить на техническом обслуживании), по многим агрегатам нет документации и неизвестно, откуда они взялись и кто их раньше проверял. Самолеты оказались не в состоянии летной годности.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ объявил о готовности принять на работу 6 тыс. сотрудников «Трансаэро» и взять под этот персонал у отечественных лизингодателей самолеты, которые ранее эксплуатировал перевозчик.

Но вернемся во Владивосток. В настоящее время прямые рейсы в Москву дважды в день выполняет «Аэрофлот». Но купить билеты в экономкласс на ближайшие даты невозможно, а стоимость единичных предложений зашкаливает.

С 23 июня на выполнение регулярных полетов из Москвы (аэропорт Домодедово) обещала перейти авиакомпания «ВИМ-Авиа», освоившая Владивосток после ухода с рынка «Трансаэро», но из-за не самой лучшей загрузки рейсов прекратившая выполнение беспосадочных рейсов между Москвой и Владивостоком спустя полтора месяца после их открытия. Однако, по сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», планы будут скорректированы и перевозчик пока воздержится от возвращения во Владивосток.

В свою очередь, авиакомпания «ЮТэйр» сразу признала данное направление бесперспективным.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», АК «Россия» будет выполнять полеты на Boeing-777 из аэропорта Внуково (в свое время туда летала ныне обанкротившаяся авиакомпания «Владивосток Авиа»), «ВИМ-Авиа» заявляла Boeing-757. «Аэрофлот» продолжит летать в аэропорт Шереметьево на А-330 (утренний рейс) и Boeing-777 (дневной рейс). Пробный рейс во Владивосток «Россия» совершила 1 июня.

Досье "Золотого Рога": Первый рейс авиакомпании «Трансаэро» на самолете Boeing-777 по маршруту Москва - Владивосток – Москва был выполнен 1 июля 2010 года. «Три семерки» на тот момент были самым новым типом пассажирских воздушных судов «Боинг», находящимся сейчас в эксплуатации в мировой гражданской авиации, а «Трансаэро» являлась единственной авиакомпанией России, СНГ и Восточной Европы, в парке которой присутствовали самолеты этого типа. Дальность полета Boeing-777 составляет более 14 тыс. км - это позволяет эксплуатировать его на маршрутах самой большой протяженности.

Аэропорт «Владивосток» пошел на переоценку

Тем временем АО «Международный аэропорт Шереметьево» второй раз привлекает аудитора для определения рыночной стоимости 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% и 1 обыкновенной акции ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), следует из материалов на сайте госзакупок.

Срок выполнения работ - с 26 апреля по 14 июня, цена контракта - 1,672 млн рублей.

Первый раз «Шереметьево» привлекало аудитора (АО «КПМГ», российское подразделение KPMG) для оценки активов МАВ в июле прошлого года. Тогда стоимость договора составила 2,288 млн рублей с учетом НДС. Актуализация оценки стоимости активов понадобилась в связи с тем, что сроки действия предыдущей закончились.

Оценка акций ЗАО «Терминал Владивосток» и МАВ необходима для закрытия сделки по их продаже консорциуму РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi Airports International, победившему в соответствующем конкурсе МАШ еще в феврале 2015 года. Предполагалось, что доли аэропорта Владивостока между членами консорциума будут распределены равномерно.

Между тем в июне прошлого года генеральный директор МАШ Михаил ВАСИЛЕНКО сообщал, что консорциум инвесторов предложил рассрочить платежи за доли в аэропорту Владивостока. Тогда он выражал надежду, что сделка закроется до конца года.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) в 2015 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 33 млн рублей против чистого убытка в 191 млн рублей годом ранее. Выручка возросла на 5,8% - до 1,18 млрд рублей. Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года - до 1 млн 698 тыс. человек. Маршрутная сеть аэропорта Владивостока насчитывает более 30 направлений. Аэропорт может принимать любые типы воздушных судов.

Напомним, что объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту Владивосток (Кневичи) составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступило ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», соинвестором - Внешэкономбанк. Действующий аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности. Основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является АО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,16% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,4%, ЗАО «Кварц-Инвест» - 16,8% акций.

«Открытое небо» перебирается в Хабаровск

Одним из плюсов аэропорта «Владивосток» считается режим «открытого неба», снимающий ограничения по числу перевозчиков и регулярности рейсов. В ближайшей перспективе эту эксклюзивность может нарушить аэропорт Хабаровск. По крайней мере, на это рассчитывают местные власти.

Председатель совета директоров «Базэл Аэро» Андрей ЕЛИНСОН пояснял, что инвесторы берут на себя определенный долг, но понимают, что в случае с аэропортом Владивосток возврат не связан с тяжелыми вложениями капитального характера и высоким риском.

«Мы считаем, что этот аэропорт перспективный, и наши коллеги из Changi видят возможности, как сделать режим «открытого неба» именно в этом аэропорту более используемым, более интенсивным, привлекая авиакомпании из Сингапура и других азиатских стран, – развивать китайское и корейское направления. Много еще можно сделать и по авиационной, и по неавиационной деятельности. Мы будем смотреть, где можно усилить коммерческую политику, с учетом того, что люди прилетают не в аэропорт, а на территорию. Если аэропорт воспринимать исключительно как пересадочный узел, то он должен из себя представлять, как аэропорт Changi в Сингапуре, образец аэропортового искусства. Мы также учитываем, что в регионе собираются открывать игорную зону, да и весь Дальний Восток продолжает развиваться. Программа «открытого неба» и территория опережающего развития – это стимулы для роста территории. Чем нам интересен этот проект? Так же как Сочи 10–20 лет назад, когда никто не верил в потенциал этого города. Мы считаем, что и Владивосток, и все дальневосточные территории станут еще одной точкой роста. Мы в это верим, мы на это заложили, по сути, свой коммерческий риск. Ведь аэропорт в отрыве от территории не существует. Все наши планы могут реализоваться только в том случае, если сама территория будет создавать притяжение. Поэтому если сам регион будет динамично развиваться, то и подвижность населения будет расти», - отмечал Андрей Елинсон.

Правительство Хабаровского края, Минвостокразвития и руководство хабаровского аэропорта предложили ввести режим «открытого неба», сообщил на прошлой неделе министр международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Вячеслав ДИАНОВ. Основанием для распространения такого режима на аэропорт Хабаровска может стать его принадлежность к территории опережающего развития (ТОР).

Досье "Золотого Рога": Режим «открытого неба» означает снятие в одностороннем порядке ограничений на полеты: по количеству назначенных авиаперевозчиков и рейсов. При этом любая авиакомпания может выполнять полеты вне зависимости от того, заключены межправсоглашения об авиационном сообщении между Россией и страной авиаперевозчика или нет. Сейчас такой режим действует во Владивостоке, Сочи и Калининграде.

В настоящее время существует проект строительства нового аэровокзала международного аэропорта Хабаровск на одноименной площадке ТОР. Первый этап включает в себя строительство здания нового пассажирского терминала для обслуживания внутренних воздушных линий. Сроки реализации - 2017-2019 годы.

Принятие окончательного решения о вхождении консорциума японских инвесторов во главе с Sojitz Corporation в этот инвестиционный проект ожидается до конца 2016 года.

Второй этап проекта предполагает расширение терминала за счет сектора обслуживания международных воздушных линий. Сроки реализации не уточняются, поскольку зависят от запросов рынка и особенностей макроэкономической ситуации.

«При вхождении японского консорциума в проект мы рассчитываем получить не только финансовый ресурс, но и современные аэропортовые технологии, новые управленческие компетенции отраслевого лидера АТР. В том числе технологии в области обслуживания пассажиров, повышения уровня качества аэропортовых услуг и сервисного обслуживания, а также развития неавиационных видов бизнеса», - сообщил председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК по итогам переговоров с руководством Sojitz Corporation в рамках визита российской делегации во главе с вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.