У Ханки испортился характер

На научной конференции во Владивостоке ученые решали, как обуздать озеро, которое все больше выходит из-под контроля

Прошедшая недавно во Владивостоке научная конференция «Трансграничное озеро Ханка: причины повышения уровня воды и экологические угрозы» наметила ряд первоочередных мер, с которых, как считают ее участники, надо начинать работу над этой, уже глобальной для Приморского края, проблемой, решение которой согласуется с госпрограммой «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В последние годы озеро Ханка в буквальном смысле ведет наступление, смывая берега, подбираясь к населенным пунктам, домам и огородам. В прошлом году был зафиксирован пик уровня воды за последние 40 лет наблюдений. Впрочем, как считают ученые, за последние 10 тыс. лет озеро Ханка испытывала несколько гидрологических фаз, связанных с колебанием климата и изменением режима аккумуляции. При потеплении климата, как правило, фиксируется увеличение уровня воды в озере, что палеогеографами прослеживается достаточно четко. Вместе с тем за последние 2,5 тыс. лет учеными отмечено не менее трех периодов критического снижения уровня озера.

Озеру пишут программы

Факторы беспокойства, вызванные сегодняшним состоянием уровня Ханки, привели к тому, что целый комплекс связанных с этим проблем решается в рамках ряда федеральных и краевых государственных программ. Это ФЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса РФ», аналогичная краевая программа и программа «Защита населения и территории от ЧС». Они требуют значительных финансовых вложений, и важно понимать, насколько принимаемые меры эффективны, достаточно ли информации для оценки будущего уровня озера, а значит, и ожидаемого размера затрат на защитные мероприятия. На эти и другие вопросы попыталась ответить организованная научным сообществом совместно с администрацией Приморского края специальная конференция по Ханке, итоговую резолюцию которой представляет в этой статье деловая газета «Золотой Рог».

Целями и задачами конференции были, прежде всего, обмен знаниями и накопленными результатами исследований по проблеме трансграничного озера Ханка, обобщение данных геофизических, гидрологических, биологических и других исследований в бассейне озера, интегрирование усилий ведомств, организаций и общественности для выработки практических рекомендаций по решению проблемы озера, подводя итог сказал председательствующий на ней директор Биолого-почвенного института ДВО РАН, академик Юрий ЖУРАВЛЕВ.

Бассейн озера Ханка и само озеро обладают богатым природно-ресурсным потенциалом и имеют большое международное значение как территория, сохраняющая уникальное разнообразие Северо-Восточной Азии, так как является ключевым участком Азиатского миграционного пути, а также представляет значительный интерес с позиции экономики северо-востока КНР и Дальнего Востока России.

Трехдневная конференция, объединила не только ученых, но и представителей ведомственных организаций, общественности. В ее работе приняли участие специалисты 15 научных, административных и ведомственных организаций: Дальневосточное территориальное управление Федерального агентства научных организаций, ФГБУН «Биолого-почвенный институт ДВО РАН», Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края, Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», ТИГ ДВО РАН, ИВЭП ДВО РАН, ФГБУ «ДальНИИВХ», ТОИ ДВО РАН, ГПБЗ «Даурский», ФГБОУ «ДВФУ», ИПМ ДВО РАН, ТИБОХ, ФГБНУ «ТИНРО-Центр».

Воды все больше и больше…

По данным ученых, в последние 10 лет в режиме колебаний уровня озера Ханка наметилась устойчивая тенденция повышения. В 2015 году максимальный среднемесячный и среднегодовой уровни превысили свой исторический максимум, который наблюдался в 1974 и 1975 годах, более чем на 0,5 м. Это, в сочетании со штормами, привело к подтоплениям целого ряда населенных пунктов, подмыву и разрушению берегов вместе со всеми находящимися на них объектами, а также к затоплению сельхозугодий. Современный уровень оз. Ханка по своей величине относится к экстремально высоким, очень редкой повторяемости, говорит Юрий Журавлев. И опасность такого повышения специалисты видят не только в затоплении социальных объектов, но и ареалов проживания диких животных, пернатых и другой биоты.

Одними из основных причин нарушения режима озера предполагаются плановая переброска стока реки Мулинхэ на территории КНР в Малую Ханку и устройство в период с 1975 по 2000 годы трех регулируемых водопропускных сооружений в теле перешейка между Ханкой и Малой Ханкой, привел данные исследований научных сотрудников Тихоокеанского института географии ДВО РАН заместитель директора института Анатолий КАЧУР. В результате водосборная площадь озера Ханка увеличилась почти в 2 раза. При этом пропускная способность вытекающей из него реки Сунгачи осталась на прежнем уровне, если не уменьшилась в результате предполагаемого сокращения живого сечения русла этой реки на выходе из озера.

Кроме того, вместе с водами реки Мулинхэ в Малую Ханку и затем в Ханку поступает большое количество загрязнений бытового, промышленного и сельскохозяйственного происхождения, что по результатам совместного российско-китайского мониторинга уже приводит к повышению степени загрязнения обоих озер и реки Сунгачи. И последнее чревато негативными последствиями для озерной фауны и флоры.

- Эти факты присутствуют, но для более верного прогноза требуется уточнить долю стока р. Мулинхэ, сбрасываемую в оз. Малая Ханка, - считает Анатолий Качур. - Для этого необходимо запросить у китайской стороны данные о режиме водоразделителя на данной реке, средние месячные и на первое число каждого месяца уровни воды в оз. Малая Ханка, а также месячные суммы осадков на одной из метеостанций в бассейне Малой Ханки. Эти данные желательно иметь по месяцам за весь период с 1990 по 2015 годы, - считает ученый.

Дружить против воды

Основой охраны и рационального использования водных ресурсов оз. Ханка должна стать разработанная и согласованная межгосударственная и межведомственная стратегия экологически адаптированного управления водно-ресурсным потенциалом данного трансграничного водного объекта между КНР и Российской Федерацией. Об этом, кстати, неоднократно говорил начальник управления Примгидромета Борис КУБАЙ. Стратегия будет носить как фундаментальный, так и прикладной характер. Она позволит установить основные причины квазипериодичной цикличности колебаний уровня воды в озере Ханка. Стратегия также позволит определить многолетние и сезонные периоды и амплитуды колебаний уровня воды, выявить устойчивые тренды в рядах наблюдений и рассчитать максимальные уровни озера, объемы поступления воды из его основных притоков и стока в реке Сунгаче, и гидросооружений прилегающих низменностей и в результате установить необходимые мощности регулирующей системы. Определить отношение необходимых защитных и регулирующих мероприятий к их стоимости и получаемый хозяйственный эффект.

Стратегия позволит определить возможные негативные последствия дальнейшего наступления озера, способы их минимизировать, в том числе и для находящихся в бассейне Ханки особо охраняемых территорий. Благодаря ей будут сделаны расчеты максимальных отметок затопления прибрежной территории, включая ценные сельскохозяйственные земли, делают вывод участники конференции.

Учитывая, что динамика процессов в бассейне озера Ханка пока остается не вполне предсказуемой и мало управляемой, в заключительную часть резолюции было включено предложение объединить научные силы Приморского и Хабаровского краев. Совместные исследования позволят получить недостающие сведения о передвижении водных масс в бассейне Амура, частью которого является озеро Ханка, с использованием новейших технических средств, включая системы дистанционного зондирования и летательные аппараты. Было бы целесообразным организовать постоянно действующую комплексную экспедицию для сбора недостающей информации, для уточнения морфометрических и геофизических характеристик озера, ландшафтного строения прибрежных геосистем, хозяйственно-экономической структуры территории и тенденции их современных изменений, считает Юрий Журавлев.

ВЫВОДЫ

Ученые советуют стучаться во все двери

Учитывая необходимость прямых международных контактов для совместных с КНР исследований и обмена информацией об экологическом и гидрофизическом состоянии озера, с целью разработки совместных мероприятий по мониторингу и регулированию уровня воды и снижению экологической угрозы, ученые ДВО РАН предлагают обратиться за поддержкой в МИД РФ. По их мнению, потребуется поддержка и других правительственных органов, администрации Приморского края и ФАНО РФ.

Она нужна для расширения научных исследований и открытия недостающих пунктов гидрометеорологического контроля в бассейне озера Ханка и реки Сунгачи. Ученых беспокоит закрытость для всех научных организаций бесплатного доступа к материалам наблюдений за гидрометеорологической обстановкой и качеством воды в бассейне озера Ханка, которыми располагает Примгидромет.

- Это неправильно, - считает Юрий Журавлев. - Необходимо преодолеть межведомственную разобщенность в исследованиях и мониторинге территории и ввести практику межведомственной экспертизы на проектирование и выполнение государственных заданий, - добавил академик, резюмируя итоги конференции.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.