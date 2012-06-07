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В Приморье компания «Квэн» провела реконструкцию линии по производству крабовой палочки на сумму 100 млн руб.
ВЛАДИВОСТОК, 7 июня, ZRPRESS. В Приморье продолжается реализация программы поддержки предприятий береговой рыбопереработки.
Предприятия, ставшие участниками программы «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010 – 2013», модернизируют производственные мощности.
Так, полную реконструкцию линии по производству крабовой палочки на сумму 100 млн руб. в 2011 году произвела компания «Квэн». ООО РПК «Рыбацкий путь» приобрело морозильный комплекс производительностью 32 тонны в сутки для заморозки всех видов рыбопродукции. Современное оборудование введено в эксплуатацию в октябре 2011 года. Кроме того, в Приморье реализуется проект по модернизации морозильных камер берегового холодильника емкостью 1000 тонн «Тихий океан», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как рассказали в управлении рыбного хозяйства Приморского края, количественные индикаторы в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки» к концу 2013 года должны достигнуть следующих результатов - количество рабочих мест на предприятиях береговой переработки превысит 3000 человек, выпуск готовой продукции составит 136,9 тысячи тонн, а среднемесячная заработная плата специалистов предприятий увеличится до 22 тысяч рублей.
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