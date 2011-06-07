Трепанг ищет инвесторов

В июле прошлого года в Веселом Яре Ольгинского района был запущен завод по выращиванию молоди трепанга. Этому предшествовала большая работа собственников предприятия по изучению передового мирового опыта, их поездки в Китай, Японию, Южную Корею и Канаду – страны, в которых традиционно занимаются выращиванием марикультуры.

Проводились консультации с учеными-марикультурщиками наших дальневосточных институтов. Потом был разработан, согласован со всеми инстанциями и утвержден проект завода. И только потом, в 2008 году, началась стройка. Затем были сложности кризисного периода с задержкой строительства на год, но к июлю прошлого года, как раз к биологическим срокам нереста трепанга, завод был запущен в экспериментальном режиме.

Экскурсия по заводу

Технологический цикл начинается с накопительного бассейна емкостью 300 кубов – сюда поступает морская вода из залива Владимира, здесь она фильтруется, потом, если надо, нагревается в специальных котлах для морской воды, а затем поступает в 33 бассейна, емкостью по 30 мі каждый, где уже и происходит выращивание молоди трепанга. Всего построен 41 бассейн общей емкостью 1 060 кубов, из них 33 – для выращивания трепанга, 8 – для выращивания микроводорослей, которыми питается личинка трепанга. На втором этаже заводского здания - помещение для будущего цеха по переработке трепанга площадью 180 кв м. Его будут варить, сушить, делать из него вытяжки или БАДы. На первом этаже есть действующий небольшой цех по переработке гребешка – тут его разделывают, замораживают, глазируют и упаковывают – получается филе мороженого гребешка. Продукт очень ценят в приморских магазинах и ресторанах. А молодь трепанга покупают предприятия аквакультуры края, заинтересованные в выращивании товарного трепанга в своих акваториях.

Технологии на производстве не самые сложные, нет никаких компьютерных регулирующих систем с обратными связями. Надо подать чистую отфильтрованную морскую воду нужной температуры в бассейны, не забывать об аэрации, регулярно и вовремя кормить мальков, заменять воду по мере необходимости. Но все это необходимо делать с пониманием, разбираясь в тонкостях рациона на разных этапах выращивания. А это скрупулезный, достаточно однообразный труд.

Ау, инвесторы!

Производительность цеха по заводскому выращиванию гидробионтов определяется суммарным объемом выростных бассейнов, помноженным на их возможную продуктивность. Из специальной литературы известно, что каждая женская особь выметывает при нересте до семидесяти миллионов личинок. Но далеко не каждая личинка становится полноценным жизнестойким мальком, способным при вселении в акватории мужественно встретить все тяготы жизни. Задачей заводского культивирования молоди как раз и является получение наибольшей биомассы с кубического метра бассейна. Считается, что в наших суперэкологичных условиях эту планку можно поднять до пяти килограммов с кубического метра. Если принять вес малька в один грамм вполне достаточным для вселения в акватории, то можно считать производительность завода на берегу залива Владимира – пять миллионов жизнестойких мальков дальневосточного трепанга за сезон.

За прошедший год, пока работники осваивали новое производство, было получено и реализовано в крае более миллиона штук жизнестойкой молоди трепанга, четыреста тысяч особей было высажено в залив Владимира, в естественную среду обитания, чтобы трепанг дальше рос и развивался. В этом году руководство предприятия рассчитывает выйти на полную мощность. До минимальных товарных размеров трепанг в наших условиях растет от двух до трех лет. Учитывая, что была высажена очень крупная, жизнестойкая молодь (некоторые экземпляры достигали 10 см), можно с уверенностью сказать, что эти животные выживут в заливе. И уже к концу этого года - началу следующего заводчане получат урожай товарного трепанга. Трепанг и гребешок – пока основные объекты аквакультуры, которыми занимаются в ООО «Биобанк» в Веселом Яре.

Стоимость запущенного в эксплуатацию проекта – 72 млн руб. Но сюда вложена цена знаний и опыта, который приобретен в проектировании, строительстве и эксплуатации таких объектов. В соседнем Китае молодь выращивают сотнями тонн, объемы выращенного культивированного трепанга достигают десятков тысяч тонн, стоимость строительства цехов заводского культивирования минимизирована до предела. При этом сохраняется живой интерес со стороны китайских предпринимателей к приморской популяции трепанга. Залив Владимира - идеальное место для заводского культивирования молоди любых востребованных на рынке морских организмов, поставки посадочного материала предприятиям марикультуры для товарного выращивания.

Хозяева морских огородов

Проведение конкурсов на аренду морских акваторий позволило собственникам «Биобанка» решить давнюю проблему с оформлением участков в долгосрочную аренду, на воде появились хозяева, создана основа для правовых отношений и их развития. Пройдя через конкурс Росрыболовства, «Биобанк» оформил в аренду на 20 лет два рыбопромысловых участка – в заливе Владимира и за мысом Балюзек - площадью 441 га и 307 га соответственно. Предприятие и в дальнейшем планирует участие в этих конкурсах, еще не оформлена вся акватория залива, на которой ведется хозяйственная деятельность. Всего «Биобанк» претендует на 1000 га в заливе Владимира.

На своих морских огородах «Биобанк» выращивает товарного гребешка, весной этого года в залив вселена заводская молодь трепанга для товарного выращивания. Морские огороды необходимо охранять от браконьеров. Все усилия компании могут быть сведены к нулю из-за браконьерства. Зимой акватория залива вся видна как на ладони, но в летний сезон браконьеры «выметают» из залива все живое. Сейчас появились надежды, что с оформлением водных участков изменится и отношение закона к выращиваемой собственности. Теперь незаконный сбор на оформленных участках приравнивается к краже. В настоящее время предприятие намерено привлечь для охраны своих морских владений профессионалов из частного охранного агентства.

На предприятии сегодня в сезон работают до 26 человек. Зимой работники кормили молодь трепанга, потомство тех особей, которые составили основное маточное стадо, закупленное ранее предприятием. С пуском второй очереди к началу следующего года будет трудоустроено еще 10-12 человек. У завода есть свой маленький флот – два мотобота, на которых водолазы (их принимают на работу по договорам) выходят в море, чтобы собирать гребешок. Сейчас как раз начало сезона. А в июле наступит пора нереста трепанга, опять – горячее время для заводчан. Нерест будет проходить в искусственных условиях, в бассейнах предприятия. Появятся мальки – их будут выхаживать и кормить, как и их предшественников.