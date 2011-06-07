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«Тернейлес» пока в убытках, но с хорошим спросом

07 Июня 2011, 15:47 | Приморье

Акционеры ОАО «Тернейлес» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года в связи с чистым убытком в размере 431,776 млн рублей.

Основной причиной возникновения убытков явились отрицательные курсовые разницы, возникшие в связи с переоценкой в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета долговых обязательств ОАО «Тернейлес», взятых в иностранной валюте (иенах и евро). Напомним, что займы и кредиты иностранных и российских банков были привлечены для реализации ОАО «Тернейлес» в течение 2008-2009 гг. проекта по переработке круглого леса, в связи с постановлением правительства о повышении таможенных пошлин на вывоз круглого леса с 2009 года до 80% и увеличения объемов производства круглого леса.

Компания в 2010 году увеличила объем заготовок на 54,2%, до 713,4 тыс. кубометров (на 2011 год планируется заготовить 750 тыс. кубометров). При этом выпуск круглых лесоматериалов вырос в 1,7 раза, до 676,9 тыс. кубометров. Поставки на экспорт в 2010 году выросли на 10,2%, до 536,2 тыс. кубометров.

Компания отмечает, что в течение прошлого года происходил рост цен и спрос на круглый лес, пиломатериалы и шпон, произведенные группой «Тернейлес» (в 2010 году в группу входили ОАО «Рощинский КЛПХ», ОАО «Амгу», ОАО «Мельничное», ЗАО «ПТС Хардвуд» и ОАО «ТЭП-Нефть»). В дальнейшем эта тенденция будет продолжаться.

«Тернейлес» рассматривает вариант решения проблемы с электроэнергией за счет установки турбогенератора 6 МВт на заводе по производству шпона. Планируемые капитальные вложения составят 243 млн рублей, которые предполагается привлечь в виде кредита. Предполагаемый срок реализации проекта - до января 2013 года. Реализация проекта позволит отказаться от потребления покупной электроэнергии предприятиями группы «Тернейлес», расположенными в п. Пластун, и сократить расходы на утилизацию отходов лесоперерабатывающих производств, что повысит рентабельность производства в целом.

Досье "ЗР"

Уставный капитал ОАО «Тернейлес» составляет 145 млн 592 тыс. рублей. Он разделен на 582 368 обыкновенных акций номиналом 250 рублей. Японской Sumitomo Corporation принадлежит 45% акций, гендиректору Владимиру ЩЕРБАКОВУ - 30,35%.

Автор: Олег Клименко
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