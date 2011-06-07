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БАМР лелеет мечту об IPO
Акционеры ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (БАМР) на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2010 году в размере 590 рублей 50 копеек рублей на одну обыкновенную и 196 рублей на одну привилегированную акции номиналом 45 рублей.
Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2010 года из расчета 195 рублей по обыкновенным и 166 рублей 16 копеек по префам. По итогам 2009 года компания выплатила 552 рубля по обыкновенным и 222 рубля 63 копейки по префам. Таким образом, дивиденды за 2010 вырастут на 7% по обыкновенным акциям и сократятся на 12% по префам.
Досье "ЗР"
Уставный капитал АО «БАМР» составляет 119 млн 819 тыс. 070 рублей. Разделен на 1 млн 996 тыс. 985 обыкновенных и 665 тыс. 661 привилегированную акции номиналом 45 рублей. 70,4849% (80,0399% обыкновенных) акций АО принадлежат ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва), 10,1057% (1,6335% обыкновенных) - ООО «Инвестиционная компания «СМАРТ» (Владивосток, 100% «дочка» ОАО «БАМР»).
Чистая прибыль БАМР в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократилась на 11,6%, до 1 млрд 310,269 млн рублей ( в 2011 году компания планирует получить 1,430 млрд рублей прибыли). Выручка сократилась на 4%, до 4 млрд 689,730 млн рублей. В то же время вылов остался на прежнем уровне - 142,926 тыс. тонн.
В совет директоров избраны 7 человек, в том числе генеральный директор ОАО «БАМР» Петр САВЧУК, первый заместитель гендиректора ОАО «БАМР» Олег ДАРЬКИН, заместитель гендиректора ОАО «БАМР» Александр МАЛЯРЕНКО, бывший вице- губернатор Сергей ПЕРЕДРИЙ, генеральный директор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО. Вместо бывшего вице-губернатора Владимира РОЗЕНБЕРГА и генерального директора ЗАО «Консалтинговая группа «МОНТИС» в совет директоров избраны Владимир БАЛАШОВ и Валерий ИРИКОВ.
Акционеры также приняли решение установить с 1 июня 2011 года ежемесячное вознаграждение каждому члену совета директоров в размере 120 тыс. рублей.
В годовом отчете отмечается, что БАМР планирует в ближайшее время предпринять ряд мер для стабилизации положения в отрасли. В том числе произвести необходимую модернизацию флота, изучить и освоить новые рынки сбыта (Куба, Бразилия, Африка, США), а также продолжить работу по подготовке компании ко входу в IPO (от англ. Initial Public Offering - первоначальное публичное предложение акций компании на продажу широкому кругу лиц).
Эксперты считают, что если БАМР наконец-то решится выйти на IPO, то она имеет неплохие шансы на успешную реализацию акций. «Компания, которая решит выйти на этот рынок, должна понимать, что придется поделиться 10-15% своей собственности с целью увеличения капитализации. Кроме того, компании необходимо раскрыть всю информацию о своем бизнесе, а в рыбной отрасли это не так уж и просто. Готовы ли к этому нынешние владельцы БАМР - вот в чем вопрос», - говорит один из участников рынка.
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