«Вертолеты России» желают быть единственным владельцем авиазавода «Прогресс»

ОАО «Вертолеты России» (100%-ная дочерняя компания корпорации ОАО «ОПК «Оборонпром») выставило оферту на приобретение 8,8% акций ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина».

В настоящий момент «Вертолеты России» владеют 91,1693% акций «Прогресса». Цена одной выкупаемой акции номиналом 1 рубль определена в 4 380 рублей. Предложение действительно в течение 70 дней с момента получения 2 июня.

Досье "ЗР"

ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.Сазыкина» выпускает боевые ударные вертолеты Ка-50 («Черная акула»), Ка-52 («Аллигатор»), спортивно- пилотажные самолеты Як-54, ракеты 3М-80, 3М-82, противокорабельные ракетные комплексы «Москит». Уставный капитал компании составляет 401 729 рублей. Он разделен на 401 729 обыкновенных акций номиналом 1 рубль.