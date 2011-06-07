Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Вертолеты России» желают быть единственным владельцем авиазавода «Прогресс»
ОАО «Вертолеты России» (100%-ная дочерняя компания корпорации ОАО «ОПК «Оборонпром») выставило оферту на приобретение 8,8% акций ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина».
В настоящий момент «Вертолеты России» владеют 91,1693% акций «Прогресса». Цена одной выкупаемой акции номиналом 1 рубль определена в 4 380 рублей. Предложение действительно в течение 70 дней с момента получения 2 июня.
Досье "ЗР"
ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.Сазыкина» выпускает боевые ударные вертолеты Ка-50 («Черная акула»), Ка-52 («Аллигатор»), спортивно- пилотажные самолеты Як-54, ракеты 3М-80, 3М-82, противокорабельные ракетные комплексы «Москит». Уставный капитал компании составляет 401 729 рублей. Он разделен на 401 729 обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Новости тематики
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
Новости раздела
- "Код ИБ" вновь едет во Владивосток
- Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока
- В Приморье "Ростелеком" окажет техническую помощь бесплатно
- В Приморье Tele2 поможет школьникам стать популярными блогерами
- В Приморье готовится к запуску ТЭЦ "Восточная"
- Кавалерово готовится к зиме
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- В Приморье "закатают" 2,5 миллионов банок
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"