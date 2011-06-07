Приморскому паркету не хватает леса

В Приморском крае начал работу завод по производству трехслойной паркетной доски, на очереди запуск завода по производству шпона.

Эти производства разместились на территории компании ЗАО «Лес-Экспорт» в г. Дальнереченске. Как рассказал председатель совета директоров компании Георгий ПУЗЫНКИН, запуск новых производств происходит в рамках реализации инвестиционного проекта, который еще несколько лет назад был согласован в Правительстве РФ.

«Сегодня завод по производству трехслойного паркета уже выпускает первую продукцию. Компания будем вторым предприятием в России, которое производит «трехслойку», так как пока в России продается паркет иностранных производителей. Пока мы выпускаем продукцию в тестовом режиме, однако уже вскоре выйдем на запланированные объемы. Введение в эксплуатацию нового завода, позволит максимально эффективно использовать дорогие сорта древесины ясеня и дуба, так как они будет использоваться только в качестве верхнего слоя, а при производстве нижнего и среднего слоя будет использоваться древесина хвойных пород. Эта продукция является образцом внедрения технологий глубокой переработки в лесопромышленный комплекс края, что позволяет предприятию иметь высокую добавочную стоимость и экономить на сырье».

Напомним, что администрация Приморского края поддерживает инвестиционные проекты реализуемые на территории края. По словам губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, необходимо развивать глубокую переработку леса и создавать крупные производства в этой сфере. Об этом губернатор заявил на недавнем совещании в краевой администрации. «Время, когда было выгодно заготавливать только круглый лес, прошло. Сегодня акцент должен быть сделан на выпуск качественной конкурентоспособной продукции, которая будет пользоваться спросом в Приморье и за пределами края. Лесная отрасль края должна развиваться именно в этом направлении», - сказал губернатор. Он также подчеркнул, что есть конкретные примеры, ЗАО «Лес Экспорт» «Тернейлес», уже осуществляют глубокую переработку леса.

«Кроме того, в рамках инвестиционного проекта мы планируем начать производство шпона. Оборудование уже закуплено, и идут монтажные работы. Запуск обоих заводов позволит увеличить число занятых на производстве до 600 человек. Однако сегодня есть определенные сложности с получением лесного фонда под инвестиционный проект. Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) выступают против поданных нами заявок, хотя внятных аргументов мы до сих пор не услышали», - заявил Георгий ПУЗЫНКИН.