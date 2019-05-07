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Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в парке в Дубае

07 Мая 2019, 14:40 | Приморье

Tele2 предоставляет своим новым клиентам уникальную возможность погрузиться в киновселенную MARVEL

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает подключиться к его услугам и стать суперабонентом. Новых клиентов оператора ждут уникальные подарки по мотивам фильмов MARVEL и главный приз – поездка в тематический парк в Дубае, где расположена уникальная зона MARVEL. Кампания станет вторым этапом сотрудничества с MARVEL в этом году.

Абоненты, которые подключатся к тарифам открытой линейки «Мой Tele2» с 29 апреля по 31 мая 2019 года, получат специальные подарки по мотивам всемирно известных фильмов про супергероев.

После подключения к оператору новые абоненты получат SMS со ссылкой, по которой нужно будет перейти и зарегистрироваться на сайте конкурса. На нем пользователи смогут проходить игры по мотивам кинолент вселенной MARVEL, копить баллы и затем обменивать их на подарки. Призовой фонд составят 40 000 билетов в кино на новый блокбастер «Мстители: Финал» и 5 000 товаров с символикой MARVEL. Главным призом станет поездка в тематический парк в Дубае и посещение специальной зоны MARVEL – она будет разыграна по специальной формуле.

Подробнее об условиях конкурса на сайте Tele2.

Также сегодня в широкий прокат вышел блокбастер MARVEL «Мстители: Финал». Tele2 устраивает закрытые показы для поклонников вселенной супергероев в 20 регионах России. Чтобы попасть на показ, нужно было пройти тест на сайте конкурса и набрать как можно больше баллов за правильные ответы о вселенной MARVEL.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«За время сотрудничества с MARVEL мы успели отметить, насколько популярны герои кинолент вселенной среди наших клиентов. На этот раз мы предлагаем новым абонентам с первых дней окунуться в реальность любимой киновселенной и получить уникальные памятные подарки с символикой бренда. Новый этап партнерства с MARVEL станет для нас способом выразить суть отношения компании к каждому абоненту – для нас он суперабонент».

В 2018 году Tele2 также поддержала премьеру MARVEL. В преддверии выхода блокбастера «Мстители: Война бесконечности» Tele2 запустила рекламную кампанию. Оператора вдохновила героическая тематика всемирно известных комиксов и долгожданный релиз блокбастера MARVEL.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: связь  tele2  акция 



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