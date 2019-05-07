Центр морского мира

Владивосток может позволить России чувствовать себя великой морской державой, если, конечно, у нашей страны есть на этот счет хоть какие-то реальные амбиции

Если и создавать Всемирный центр изучения океана, то только во Владивостоке. И это не очередной громкий пиар-проект, а обоснованное утверждение дальневосточных ученых. Тому есть географические предпосылки: Дальневосточный федеральный округ имеет самую протяженную береговую линию в России, а его побережье омывают шесть морей - от Японского на юге до Лаптевых на северо-западе. Исторически сложилось, что именно здесь уже почти два столетия проводятся серьезные работы по изучению океана.

Директор Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук Вячеслав ЛОБАНОВ и ведущий научный сотрудник Дальневосточного гидрометинститута Михаил ДАНЧЕНКОВ называют еще пять веских оснований для воплощения во Владивостоке амбициозного плана.

За державу обидно

К удивлению многих наших зарубежных коллег, в морских исследованиях Россия не чувствует себя тихоокеанской державой: наше присутствие на Тихом океане очень слабое, я бы сказал, неудовлетворительное, его надо наращивать. Ведь центр мирового развития сейчас перемещается в Восточную Азию - с точки зрения политики, экономики, науки.

Несмотря на повышенное внимание руководства страны к развитию Дальнего Востока, проводимые здесь морские научные исследования поддерживаются недостаточно. Мы надеемся, что интерес руководства Академии наук и Минобрнауки к нашему региону возрастет, и приветствуем политику Совета по гидросфере привлечь к экспедиционной работе на Тихом океане коллективы ученых из западных областей страны. Но именно во Владивостоке должен быть центр изучения океана.

Остатки былой роскоши

Со времени появления русских на Тихом океане изучению дальневосточных морей всегда уделялось большое внимание. Первыми этим вопросом заинтересовались, конечно же, военные моряки. Затем одна за другой появлялись организации, целью которых было как можно лучше узнать удивительные особенности окружающих водных пространств: Общество изучения Амурского края (сейчас - Приморское отделение РГО), в 1925 был создан первый научно-исследовательский институт - Тихоокеанская научно-промысловая станция (впоследствии ТИНРО-центр), в 1930-х - Дальгеофизин (знаменитый в своё время, но сейчас о нём мало кто знает) и владивостокское отделение Севморпути. В 1950-70-х - Дальневосточный региональный гидрометеорологический институт, Институт биологии моря ДВО РАН, в настоящее время ставший Национальным научным центром морской биологии, объединившим институт, морской заповедник и океанариум; Тихоокеанский океанологический институт (впоследствии - им. В.И. Ильичева) - крупнейший в настоящее время комплексный морской институт Дальнего Востока.

Помимо этого, сегодня во Владивостоке действуют Институт проблем морских технологий, создающий современные подводные аппараты, Институт автоматики и процессов управления, развивающий методы дистанционного зондирования океана, Тихоокеанский институт биоорганической химии, разрабатывающий лекарства на основе морского сырья, и Тихоокеанский институт географии, занимающийся экологическими и социально-экономическими вопросами. Морские проблемы изучают Дальневосточный геологический институт и Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Исследования залива Петра Великого и Японского моря были начаты Дальневосточным университетом с момента его основания в 1921 г. А с 1969 г. ДВГУ начал выпускать специалистов - океанологов. Морскими исследованиями занимается и Дальрыбвтуз и МГУ им. Невельского.

Таким образом, во Владивостоке исторически собран такой мощный научный потенциал, какого нет нигде в другом месте.

Да, времена перестройки нанесли огромный ущерб научной базе: как и везде, рухнуло финансирование, молодежь ушла в бизнес. Появился разрыв поколений, разрыв научных школ. Немного замедлилось развитие, особенно оснащение современным оборудованием. Но сохранилось основное - люди, институты, океанологическое сообщество. И, собственно, сами дальневосточные моря.

Достижения вопреки обстоятельствам

За последние три десятка лет ученым удалось получить и систематизировать много информации о дальневосточных морях, их изменчивости, реакции на природные климатические изменения и на воздействие человека, роли океана в климатических изменениях, его экологической емкости, рельефе дна и минеральных ресурсах, разработке технологий и средств освоения океана, включая спутниковые методы и подводную робототехнику.

Например, сейчас мы знаем, что Амурский залив является ключевым местом вентиляции глубинных вод всего Японского моря. Именно здесь глобальные процессы проявляются ярче и заметнее. И если в связи с потеплением зим, а это мы наблюдаем, вертикальный обмен ослабнет, то могут последовать изменения и в экосистеме моря.

Или еще пример. Развитые сейчас математические методы позволяют моделировать динамику морских течений и перенос вод. Например, сразу после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. мы провели такое моделирование и подтвердили судовыми наблюдениями, что вода из места аварии была захвачена вихрями, которые, к счастью, не дошли до Курильских островов. Такой подход оказался гораздо более эффективным в сравнении с проводившейся «вслепую» экспедицией РГО и Росгидромета.

Ученые тянут на дно

За последние десятилетия морские геологи и геофизики, изучая строение дна и историю его формирования, определили места залегания ценных минеральных ресурсов. Их скопления в океане превышают известные запасы на суше.

Новые методы исследований с использованием подводных аппаратов показали, что в глубинных водах океана, которые ранее считались безжизненными, так как туда не проникает свет и велико давление, бурлит жизнь!

Выходящие из морского дна газы формируют факелы высотой в несколько сотен метров. Увеличенное поступление метана в атмосферу создаёт парниковый эффект - одну из причин глобального потепления.

Морские биологи бьют тревогу из-за организмов, принесенных в наши воды морскими судами и другими способами. Многие из них являются серьезной угрозой для нашей экосистемы. Это нужно изучать и контролировать.

Современный уровень знаний позволяет создать эффективную систему мониторинга и прогноза состояния наших морей, что требуется, например, для предупреждения о стихийных бедствиях и антропогенных катастрофах, а также ликвидации их последствий, таких как разливы нефти или поиски пропавших судов.

Вода не знает границ

Во время «перестройки» рухнула система стабильного финансирования научных исследований в стране, практически прекратилось финансирование морских экспедиций. Но зато открылись возможности международного сотрудничества. Мы стали участниками крупных международных проектов. С 1990 г. начались совместные исследования с Канадой и США по изучению климата северной части Тихого океана. В 1993 г. в Японском море стартовала программ КРИМС, которая выполнялась совместно с коллегами из Кореи и Японии.

Вода не знает границ, от берегов России она переносится к Корее и Японии и наоборот. Совместными усилиями нам удалось получить картину течений моря в целом и ее межгодовых изменений. В Охотском море проводился крупный проект с Германией, а позже - с Японией, Кореей и Китаем, связанный с газогидратами - углеводородным сырьем будущего.

КСТАТИ

Мы уже по сути - центр

По сути дела, Владивосток уже является Всемирным центром изучения океана. Знания о прилегающих морских водах и новые разработки технологий их освоения, безусловно, востребованы в международном сообществе - в рыболовстве и судоходстве, в оборонных вопросах и в гражданских применениях. За три десятилетия у нас сложились хорошие контакты с зарубежными коллегами. В ТОИ созданы две международных лаборатории и два научных центра - с Вьетнамом, Китаем, Кореей и Японией. Мы продолжаем совместные экспедиции, только в прошлом году мы провели их три.

Организуем много международных совещаний и конференций. Тематика охватывает широкий спектр направлений морских исследований – от физической океанологии и климата до геологии, экологии, биологии, робототехники, медицины, экономики и образования. В июле у нас пройдет Тихоокеанский конгресс морских наук и технологий (PACON). Придание Владивостоку официального звания столицы международного изучения океана стало бы признанием уже свершившегося факта.

На фото: У ученых Вячеслава Лобанова (на фото слева) и Михаила Данченкова (справа) есть много веских оснований для воплощения во Владивостоке амбициозного плана – создания здесь Всемирного центра изучения океана.

Татьяна ПОНОМАРЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.