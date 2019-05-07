Китайский отжим

Соседи скупают практически весь урожай дальневосточной сои

В прошлом году в России фиксировался рекордный экспорт сои – в 2,5 раза был превышен прошлый уровень. Общий объем вывоза составил 0,9 млн тонн, поставки шли в основном из регионов Дальнего Востока. По данным Масложирового союза, до 95% экспортируемой Россией сои уходит в Китай.

Исполнительный директор Союза Михаил МАЛЬЦЕВ по этому поводу заметил, что «наши китайские партнеры выстроили одностороннюю, выгодную для себя политику: они не закупают соевый шрот, но готовы скупать практически весь урожай российской сои, тем самым стимулируя свою переработку».

Лидер отрасли - дальневосточный

А между тем, для Китая – самого крупного потребителя и основного импортера этой продукции в мире - поставки сои из России пока находятся на предельно низком уровне, хоть и с устойчивой динамикой роста объемов. Тем более, сам Китай является крупнейшим производителем этого продукта, значительно превосходящим по объемам показатели в России. Только в соседней с дальневосточными регионами китайской провинции Хейлунцзян в прошлом году производство сои составило 6,58 млн тонн. При этом общий объем производства сои в КНР в 2018 году составил порядка 15 млн тонн.

Российский Дальний Восток пока заметно уступает соседней китайской провинции в объемах. В то же время, внутри федерального округа урожаи последних лет били рекорды. И хоть последний сезон регионы закончили с некоторым снижением показателей из-за неблагоприятных погодных условий, основная тенденция в соеводстве на Дальнем Востоке сохраняет свою устойчивость – регион последовательно наращивает объемы производства. Амурская область, хозяйства которой собрали треть общероссийского урожая в прошлом году - лидер отрасли в стране. И это при том, что на 117 тыс. гектарах урожай в области погиб.

Занимающий второе место Приморский край также собрал свой рекорд по сое в позапрошлом году - 381 тыс. тонн, увеличив показатель на 34%. Прошлый сезон Приморье закончило с результатом в 330 тыс. тонн. На этот год план производства сои - 450 тыс. тонн, что на 17% больше объема 2018 года.

Логистика диктует рынок

В то же время, потребить весь этот объем ДФО не в состоянии, поскольку в макрорегионе пока недостаточно перерабатывающих мощностей. Да и животноводческие фермы, являющиеся основным потребителем этой продукции, при всех успехах отрасли на Дальнем Востоке, развиваются не столь активно, как растениеводческие хозяйства.

Самый крупный переработчик на Дальнем Востоке – предприятия компании «Амурагроцентр», запустившей завод по глубокой переработке сои в Белогорске. Общий объемом переработки - 240 тыс. тонн в год. В целом в Амурской области перерабатывают, включая малые предприятия, порядка 400 тыс. тонн в год, что составляет примерно треть от валового производства соевых бобов в регионе. Область активно осваивает китайский рынок и с продуктами переработки сои - за десять месяцев прошлого года было экспортировано более 27,1 тыс. тонн соевого масла из этого региона.

Есть переработка сои и в Приморье. Потенциально перерабатывающие мощности там составляют 120 тыс. тонн, но, по факту, край перерабатывает ежегодно не более 90 тыс. тонн.

А между тем, по темпам роста производства сои в России Дальний Восток с каждым годом все больше уступает западным и южным регионам страны. Если десять лет тому назад на Дальний Восток приходилось порядка 70% производимой сои, то сейчас баланс меняется буквально на глазах. И дело не только в том, что пахотные земли на юге округа уже в значительной степени освоены, но и в том, что Дальний Восток в целом демонстрирует довольно скромные показатели в урожайности (урожай 2018 года - 15,5 центнеров с гектара в среднем по стране, и менее 13 центнеров с гектара в среднем в ДФО). И это при том, что именно эти территории специалисты считают наиболее пригодными в стране для этой культуры.

Проблема упирается в технологии

Одной из главных причин низкой урожайности стал отход от севооборота и переход на монокультуру в посевах на Дальнем Востоке. Наиболее остро эта проблема показала себя в Амурской области и в Еврейской АО, где в структуре посевных площадей сое отводится более 80%. Ежегодный посев одной и той же культуры на определенных землях оборачивается истощением почвы и, как следствие, низкой экономической эффективностью производства. В Приморском крае, как и в Хабаровском, удавалось сохранять более благоприятную ситуацию в этом отношении довольно длительное время. Но и в Приморье в последние годы отмечается преобладание посевов сои в сравнении с другими культурами.

Впрочем, некоторые хозяйства не позволяют этой ситуации дойти до настоящей проблемы. И начинают постепенно менять структуру своих посевов. По словам директора ООО «Совхоз Искра» в Приморском крае Дмитрия НИКИФОРОВА, их предприятие в этом году намерено строго следовать севообороту, и впервые за последние годы под сою будет отдана только половина площадей. Вторая половина будет засеяна кукурузой, рыночные перспективы которой оцениваются так же очень высоко, в том числе из-за предполагаемого роста потребностей животноводства в крае. В то же время, ранние зерновые включать в севооборот хозяйство не планирует. И даже более того – от посевов этих культур оно рассчитывает отказаться совсем как от высокорисковых и низкорентабельных в природных условиях Приморского края.

Первая ласточка

- Главный показатель в сельском хозяйстве – это доход с одного гектара земли, - говорит Дмитрий Никифоров. – На Дальнем Востоке зачастую низкая доходность с гектара, а то и убыточность, поэтому нам нужны максимальные цены на зерно. По этой причине производители ориентируются на экспортный рынок. Мы являемся экспортерами сои в Китай уже несколько лет, а в этом году наше предприятие впервые вышло на корейский рынок, выиграв один из небольших аукционов в этой стране через корейских партнеров. В результате нам удалось продать партию бобов примерно на 25% дороже. Это продовольственная соя, соответствующая всем требованиям качества в этой стране.

Среди дальневосточных производителей эти попытки поиска рынков с более привлекательными ценами в Азии пока носят единичный характер. Главная причина сводится к тому, что в хозяйствах Дальнего Востока в основном отсутствует оборудование по калибровке зерна, доведения его до тех качественных характеристик, которые обязательны для продуктов с высокими ценами. Фактически, Дальний Восток, производя натуральную продукцию, не являющуюся ГМО, продает ее в Китай как кормовую сою для производства фуража. Собственно, поэтому основной поток сои и идет в Китай, где готовы покупать ее в любом состоянии, предложив цену немного выше внутрироссийской.

Дмитрий Никифоров посетил в Китае цеха по калибровке сои, в том числе - российской. Эти китайские предприятия продают ее после доработки на рынках соседних стран по ценам продовольственной, т.е. существенно превышающим цены фуражной сои.

- Они на этой разнице зарабатывают, - говорит директор «Совхоза Искра», - но и мы не стоим на месте, учимся работать с этой продукцией на рынках Азии. В этом году у нас была «первая ласточка» - мы продали калиброванную сою в Корею, пропустив ее через свою семенную линию, получив тем самым нужные по размеру и чистоте бобы. На следующий год у нас по планам - открытие семенного завода, оборудованного всем необходимым для получения высококачественной сои. Будем стараться увеличить продажи в Корею, а также выйти на самый привлекательный по цене японский рынок, который сейчас изучаем.

Елена АБАШЕВА.

КСТАТИ

Размах на юань…

Потенциал регионов Дальнего Востока по экспорту сои на китайский рынок составляет 2 млн тонн к 2024 году. В настоящее время экспорт соевых бобов в Китай открыт для Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области

«Потенциалом по увеличению экспорта сои в Китай в основном обладают регионы Дальневосточного федерального округа. По нашим расчетам, экспортный потенциал регионов округа по сое составит до 2 млн тонн к 2024 году», - заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на межсессионной встрече сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона в Пекине.

Расширению экспорта сельхозпродукции будет способствовать согласование Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая проектов протокола о фитосанитарных требованиях к свекловичному жому, соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам, экспортируемым из РФ в Китай. В ближайшее время проекты соответствующих распоряжений будут внесены на рассмотрение в правительство РФ, отметил г-н Трутнев. Протоколы могут быть подписаны на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

В 2018 году экспорт продукции АПК из Дальневосточного федерального округа в Китай составил $1,84 млрд. Это 49% от всего объема экспорта продукции АПК из округа.

Дальневосточные производители также готовы поставлять в Китай свинину при положительном решении китайской стороны. Речь идет об объеме поставок порядка 1 млн тонн в ближайшие три года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.