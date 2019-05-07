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На Чуркине появились "гостинки" по цене элитного жилья
Новый формат жилья, предлагаемый владивостокцам, скромно не вписывается в социальные нормы
Для жителя Владивостока одним из вынужденно «любимых» форматов жилья остается гостинка, где на площади всего 18-24 квадратных метра может ютиться семья из семи человек. В столь небольшом жилом пространстве все подчиняется максимальной оптимизации – скромный налог на недвижимость, минимальные затраты на коммуналку, экономия на вещах, которые не надо покупать, потому что их некуда складывать, минимум времени на уборку и т.д.
Однако гостинки, построенные еще в советское время, организуя экономный образ жизни людей, своей архитектурой и безобразным содержанием как-то не украшают сегодняшний город. Спрос на них большой, но люди тянутся к красоте и порядку, к новому жилью, полагая, что дома, простоявшие уже десятки лет, не вечны. И застройщики находят новые «эконом»-форматы, позволяющие сохранять малогабаритность квартир, чтобы даже на мизерные пенсии и стипендии люди могли жить в них без тревоги, что это им однажды может оказаться не по карману.
В конце прошлого года компания «Eskadra Management» ввела во Владивостоке в эксплуатацию новый ЖК «Театральный» по-соседству с Театром оперы и балета – на ул. Фастовской, 29. Это современное 24-этажное здание со стеклянным фасадом. Три его нижних этажа отведены под паркинг на 115 легковых машин. Еще один этаж находится под нежилыми помещениями, и 20 этажей – исключительно жилье.
Площадь квартир в этом здании от 27,6 до 76 кв. метров. В основном – по 28-32 кв. метра, двухкомнатные – 41 кв. метр и трехкомнатные – 76 кв. метров. То есть, для семей и одиноких граждан в новом жилом комплексе были предложены привычные для приморцев площади квартир, какие они получали от государства бесплатно еще полвека назад. Этот экономный формат жилья в новой «конфетной упаковке» называется «Смарт».
В принципе, каждый сегодня покупает себе жилье на рынке недвижимости, исходя из своих возможностей и желаний. Конечно, ниже санитарной нормы, принятой на федеральном уровне в 6 кв. метров на человека, вряд ли покупки производятся. Но ниже социальных норм они допустимы, как и предоставление бесплатного жилья. Тем не менее законодательно определено, что по социальным нормам одинокому жителю России следует предоставлять квартиру площадью 33 кв. метра, а на семью из двух человек – 42 кв. метра. На каждого дополнительного члена семьи затем добавляется по 18 кв. метров.
Что интересно, на самой покупке квартиры в ЖК «Театральный» сэкономить трудно. Цены за 1 квадратный метр в этом комплексе - под стать иным элитным домам города и дороже, чем в гостинках на ул. Надибаидзе, которые находятся напротив через дорогу – всего в паре сотен метров. Гостинки тоже в последнее время подорожали и предлагаются по 2-3,5 миллиона, хотя реально продаются с определенным дисконтом. А однокомнатная квартира в ЖК «Театральный» площадью 28-33 кв. метров сегодня предлагается за 4-4,8 млн рублей, то есть примерно по 150 тыс. рублей за 1 кв. метр. Место на парковке – за 1,2-2 млн рублей.
Надо заметить, что в городе в настоящее время несколько других застройщиков предлагают новое жилье по ценам в три раза дешевле, правда, попросторнее. Конечно, это не рядом с театром и Золотым мостом, но в новых и перспективных микрорайонах, где со временем тоже все будет не хуже, чем на Чуркине.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Влад17:39, 07.05.2019#
Место на парковке – за 1, 2-2 млн рублей. (с)Платная стоянка 100 руб. сутки, 3000 руб. месяц. . . 1. 2 млн руб хватит на 400 лет оплаты на стоянке. С учетом того, что (пока еще) люди столько не живут, экономия очевидна. Но так понимаю дурачки есть, покупающие платное место на парковке в своем доме)))
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А теперь умножьте потерянные деньги на Хаятах на количество квартир по 4 млн. т. р. =около 3 тыс квартир можно было купитьа построить еще дешевле в городе. Только за счет Хаятов можно было бы решить квартирный вопрос социального жилья. Ну и какая партия в ответе за это?