www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 58.94 р.
EUR: 73.08 р. 10 CNY: 96.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недвижимость
Распечатать

На Чуркине появились "гостинки" по цене элитного жилья

07 Мая 2019, 11:40 | Приморье

Новый формат жилья, предлагаемый владивостокцам, скромно не вписывается в социальные нормы

Для жителя Владивостока одним из вынужденно «любимых» форматов жилья остается гостинка, где на площади всего 18-24 квадратных метра может ютиться семья из семи человек. В столь небольшом жилом пространстве все подчиняется максимальной оптимизации – скромный налог на недвижимость, минимальные затраты на коммуналку, экономия на вещах, которые не надо покупать, потому что их некуда складывать, минимум времени на уборку и т.д.

Однако гостинки, построенные еще в советское время, организуя экономный образ жизни людей, своей архитектурой и безобразным содержанием как-то не украшают сегодняшний город. Спрос на них большой, но люди тянутся к красоте и порядку, к новому жилью, полагая, что дома, простоявшие уже десятки лет, не вечны. И застройщики находят новые «эконом»-форматы, позволяющие сохранять малогабаритность квартир, чтобы даже на мизерные пенсии и стипендии люди могли жить в них без тревоги, что это им однажды может оказаться не по карману.   

В конце прошлого года компания «Eskadra Management» ввела во Владивостоке в эксплуатацию новый ЖК «Театральный» по-соседству с Театром оперы и балета – на ул. Фастовской, 29. Это современное 24-этажное здание со стеклянным фасадом. Три его нижних этажа отведены под паркинг на 115 легковых машин. Еще один этаж находится под нежилыми помещениями, и 20 этажей – исключительно жилье.

Площадь квартир в этом здании от 27,6 до 76 кв. метров. В основном – по 28-32 кв. метра, двухкомнатные – 41 кв. метр и трехкомнатные – 76 кв. метров. То есть, для семей и одиноких граждан в новом жилом комплексе были предложены привычные для приморцев площади квартир, какие они получали от государства бесплатно еще полвека назад. Этот экономный формат жилья в новой «конфетной упаковке» называется «Смарт».

В принципе, каждый сегодня покупает себе жилье на рынке недвижимости, исходя из своих возможностей и желаний. Конечно, ниже санитарной нормы, принятой на федеральном уровне в 6 кв. метров на человека, вряд ли покупки производятся. Но ниже социальных норм они допустимы, как и предоставление бесплатного жилья. Тем не менее законодательно определено, что по социальным нормам одинокому жителю России следует предоставлять квартиру площадью 33 кв. метра, а на семью из двух человек – 42 кв. метра. На каждого дополнительного члена семьи затем добавляется по 18 кв. метров.

Что интересно, на самой покупке квартиры в ЖК «Театральный» сэкономить трудно. Цены за 1 квадратный метр в этом комплексе - под стать иным элитным домам города и дороже, чем в гостинках на ул. Надибаидзе, которые находятся напротив через дорогу – всего в паре сотен метров. Гостинки тоже в последнее время подорожали и предлагаются по 2-3,5 миллиона, хотя реально продаются с определенным дисконтом. А однокомнатная квартира в ЖК «Театральный» площадью 28-33 кв. метров сегодня предлагается за 4-4,8 млн рублей, то есть примерно по 150 тыс. рублей за 1 кв. метр. Место на парковке – за 1,2-2 млн рублей.

Надо заметить, что в городе в настоящее время несколько других застройщиков предлагают новое жилье по ценам в три раза дешевле, правда, попросторнее. Конечно, это не рядом с театром и Золотым мостом, но в новых и перспективных микрорайонах, где со временем тоже все будет не хуже, чем на Чуркине.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: строительство  жилье  недвижимость 






Новости раздела








Комментарии

  • прима14:52, 07.05.2019#

    А теперь умножьте потерянные деньги на Хаятах на количество квартир по 4 млн. т. р. =около 3 тыс квартир можно было купитьа построить еще дешевле в городе. Только за счет Хаятов можно было бы решить квартирный вопрос социального жилья. Ну и какая партия в ответе за это?

  • Псевдоним14:58, 07.05.2019#

    прима. а вам только лишь бы на шару что -нибудь дали

  • Не толерантный18:20, 07.05.2019#

    А тебе лишь бы гадость какую тявкнуть. Сразу видно коренного Рассеянина, человека без чести и совести

  • Шувал Игорев15:32, 07.05.2019#

    И эти квартиры покупают? Я думал народ покупает только не менее 700 кв. м. и только на Котельнической набережной по 600 млн. рубелей.

  • Влад17:39, 07.05.2019#

    Место на парковке – за 1, 2-2 млн рублей. (с)Платная стоянка 100 руб. сутки, 3000 руб. месяц. . . 1. 2 млн руб хватит на 400 лет оплаты на стоянке. С учетом того, что (пока еще) люди столько не живут, экономия очевидна. Но так понимаю дурачки есть, покупающие платное место на парковке в своем доме)))

  • Псевдоним19:26, 07.05.2019#

  • Счётовод19:27, 07.05.2019#

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru