"Роза ДВ Int" дарит ощущение праздника

Главным цветком на рынке как была эквадорская роза, так и остается

«Роза ДВ int» на цветочном рынке Приморья - едва ли не самый узнаваемый бренд. Этот успех строился на той стратегии, которой компания с одноименным названием придерживалась с открытия первого магазина. И теперь, за несколько лет своего существования, она выросла в крупную торговую розничную сеть, насчитывающую уже 12 магазинов.

Изначально сделав ставку на признанную во всем мире эквадорскую розу, сегодня в магазинах сети покупателям предлагается цветочная продукция производителей из самых разных стран. Но по-прежнему эквадорская роза остается в центре внимания взыскательных приморских покупателей. Об этом газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор компании «Роза ДВ int» Вячеслав МАННАБЕРГ.

- Вячеслав, вас можно поздравить с открытием еще одного магазина. Что помогает вашей компании на высоко конкурентном цветочном рынке успешно развиваться?

- Наше преимущество строится на трех факторах: цена, сервис и ассортимент. Мы за годы работы на рынке выстроили сеть магазинов, которая охватывает разные районы нашего города и края и приближает цветок к покупателям. Кроме магазинов, открытых в нескольких городах края, у нас есть еще интернет-магазин и, конечно, доставка цветов покупателю. При этом мы всегда старались сохранить привлекательной цену на нашу продукцию. Она остается стабильной в течение последних пяти лет. Последний раз мы поднимали цену в 2014 году, когда резко подорожал рубль. Но даже тогда это повышение стоимости цветов не превысило 15%.





- Снижение покупательской способности, отмеченное в последние годы, коснулось цветочного рынка? Вы почувствовали снижение продаж?

- Это действительно было несколько лет назад, но длилось недолго – не больше года. В последнее время продажи стабильны, мы не чувствуем каких-то провалов, резких колебаний. Люди по-прежнему ценят цветочные подарки. Хотя за последние лет пять многие крупные игроки ушли с рынка. Но открылось довольно много точечных дизайнерских студий. Рынок стал менять свои тренды. И, поскольку конкуренция остается высокой, нам тоже приходится их учитывать. Мы стремимся войти в дизайнерскую флористику. Сегодня это главный тренд на цветочном рынке Приморья. Мы отправляем своих флористов на обучение в Москву, они там получают дипломы.

- А ассортимент цветов меняется?

- Конечно, меняется. И предпочтения у покупателей тоже меняются. Если раньше они часто брали охапками розы, то сейчас постепенно от этого отходят. У них растут требования, они хотят иметь выбор, и мы им его предоставляем. Дизайнерская флористика требует много сопутствующего растительного материала к основным в букете цветам. Естественно, мы везем сюда, в Приморье, разнообразный и в больших количествах сопутствующий материал отовсюду. В наших магазинах можно найти цветы из многих стран. В итоге, наш ассортимент расширился в разы. При этом мы не делаем больших накруток на букеты. Когда мы входим в дизайнерскую флористику, то накрутка на готовый букет зачастую вырастает до 200%. Мы же остаемся в рамках нашей традиционной наценки в 30%. Космические накрутки – это не наш стиль. Мы делаем ставку на объемы продаж и количество привлеченных покупателей, которые в итоге становятся нашими постоянными клиентами.

- Вы работаете только с импортным цветком?

- Главным цветком на рынке как была эквадорская роза, так и остается, и заменить ее фактически нечем. Мы - та компания, которая никогда не стремилась работать исключительно с импортным цветком, мы готовы работать с любым производителем. Но для нас на первом месте всегда было качество продукции. Мы пытались выходить на наших производителей, летали в Краснодар, видели их продукт. Но, к сожалению, его качество уступает эквадорскому цветку, при этом цена меньше всего на 10-20%. Соотношение цены и качества - явно в пользу импортного цветка.

- Ваша компания – многолетний партнер нашего проекта «Бизнес-премия». А вы участвуете в других проектах?

- В самых разных, как имиджевых, так и просто благотворительных. Наверное, всех их сейчас не перечислить. Но если говорить о наиболее значимых, то я бы отметил работу с организацией инвалидов «Ковчег», мы участвуем совместно с ними в мероприятиях, как во Владивостоке, так и в Большом Камне. Также мы активно сотрудничаем со спортивными организациями, в частности - с Дальневосточной федерацией бодибилдинга. В Приморском крае являемся партнером практически всех их мероприятий. Наши цветы украсили многие площадки в городе, где проходят как масштабные события, так и небольшие, но важные для определенного круга лиц. Цветы придают им особую торжественность и дарят ощущение праздника. И мы участвуем в них много лет.

На фото: Цены на продукцию «Роза ДВ Int» остаются стабильными в течение последних пяти лет.

Фото «Роза ДВ int».

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.