Китайцам указали на металлическую дверь

Неоднократные и крайне настойчивые попытки южнокорейских и китайских инвесторов построить в Приморье «маленький металлургический заводик» пока с большим трудом, но отбиты

Китайским металлургам «Звезда» не светит... Суперверфь будет обеспечиваться сталью российского производства

Похоже, Приморье останется без собственного металлургического завода, необходимость строительства которого ранее объяснялась запросами возводящегося в регионе судостроительного комплекса «Звезда». Теперь власти считают, что одна судоверфь не может обеспечить достаточный спрос. Между тем, на заказы «Звезды» очень рассчитывали китайские металлурги, которым на родине однозначно рекомендовали выводить новые проекты на российский Дальний Восток.

Минпромторг и вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ не видят необходимости в строительстве новых прокатных мощностей в Приморье (ближайший метзавод расположен в Комсомольске-на-Амуре) для нужд верфи «Звезда».

«Новый завод пока точно не планируется строить, поскольку у нас все металлургические заводы, и ММК в том числе, имеют возможность производства по размеру такого листа, и есть специальный подвижной состав, который может обеспечить перевозку этого листа. Наша металлургическая отрасль может обеспечить поставку. Кто будет поставлять - это будет принимать решение «Звезда», - сказал глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ.

Г-н Трутнев считает, что целесообразность строительства металлургического производства в районе судоверфи «Звезда» требует экономической оценки.

«Надо провести анализ, сколько стоит провезти лист, сколько стоит его производство. Потому что понятно, что перевозить его через всю территорию России сложно, закупать на производствах других стран - немного, скажем так, не помогает развитию нашей экономики. Надо просто посчитать. Насколько я знаю, это вопрос объема производства. Потому что одна сама судоверфь «Звезда» не обеспечивает достаточного объема спроса для того, чтобы построить необходимое производство. Нам нужен сбыт больше. Поэтому сейчас этим занимается Минпромторг, занимаются судостроители. Я со своей стороны могу сказать, что если они примут решение, если решение о строительстве такого предприятия будет принято, мы, естественно, обязательно поможем, но без экономики здесь решение принять невозможно», - сказал вице-премьер.

Путинский наказ

1 сентября 2016 года президент России Владимир ПУТИН, проводя совещание на площадке судокомплекса «Звезда», предложил обсудить вопрос поставок металлопроката на предприятие. Глава государства отметил, что объем металлообработки на приморской верфи составит около 330 тыс. тонн в год. «Очень важно, чтобы такой большой спрос покрывался прежде всего российскими металлургами. Вместе с тем, эти поставки должны быть экономически целесообразными. Необходимо учитывать плечо доставки и другие логистические особенности», - сказал г-н Путин.

Докладывая президенту РФ о подготовленных на эту тему предложениях, глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН тогда заявил: «Мы предлагаем построить металлообрабатывающий и металлопроизводящий комплекс в непосредственной близости от верфи». Уже тогда был отобран соответствующий участок земли на расстоянии порядка 100 км от судостроительного комплекса «Звезда», рядом с перевалочным комплексом.

В начале апреля этого года Игорь Сечин на встрече с главой государства пояснил, что компания уже работает с Минпромторгом по вопросу обеспечения «Звезды» стальным листом.

«Мы рассматриваем несколько вариантов. Конечно, нам для полноценной конкуренции с южнокорейскими производителями нужен лист длиной 24 метра. По железной дороге лист такой размерности провезен быть не может в силу ограничений по виражам, по тоннелям, по платформам. Поэтому у нас два основных варианта - это вариант строительства металлургического производства в районе расположения верфи. И второй вариант - сейчас заинтересовались наши крупнейшие металлургические производители, которые тоже хотят предложить свои варианты. Мы с Минпромторгом сейчас прорабатываем окончательный вариант», - говорил глава «Роснефти».

Корейцев потеснят

В настоящее время сталь в Большой Камень поставляется в том числе по контрактам из Южной Кореи. При этом генеральный директор «Звезды» Сергей ЦЕЛУЙКО заявил, что верфь ведет переговоры с российскими производителями, чтобы расширить использование отечественной стали.

«Переговоры ведутся, мы закупаем сталь российского производства, в том числе у «Северстали». Ведутся работы. Сейчас остались вопросы по доставке», - сказал он.

Источники в металлургической отрасли рассказывали «Интерфаксу», что среди вариантов, которые обсуждались в правительстве, было как строительство в Приморье нового стана-5000, на который будут поставляться слябы с существующих российских стальных производств, так и возможность строительства производства полного цикла. Оба варианта достаточно дорогие и нерентабельные. При этом пока нет условий для доставки такого проката на судоверфь по железной дороге из-за существующих ограничений на определенных участках РЖД.

Китай может плакать

Однозначная позиция России по этому вопросу бьет по интересам китайских металлургов, которые уже озвучивали намерения перебраться на Дальний Восток. Год назад представитель китайской частной корпорации Hebei Bishi Industry Group Би Цзинань заявил, что соседи готовы инвестировать $1-1,5 млрд в создание в Приморском крае предприятия по производству листовой стали для судостроительной промышленности.

В планах инвестора - также строительство коксохимического завода и электростанции. В случае успешной реализации проекта компания готова расширить ассортимент выпускаемой продукции. Строительство всех объектов может занять около пяти лет. Для реализации проекта потребуется земельный участок площадью около 300-400 гектаров. Из 10 тыс. планируемых рабочих мест 80% китайцы обещают отдать местным жителям.

Пикантность ситуации в том, что основное производство Bishi расположено в северной провинции Хэбэй, известной как крупнейший производитель стали и самый загрязненный регион в Китае.

Переговоры с Hebei Bishi вел на тот момент врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, имевший репутацию технократа и зазывавший в регион азиатских инвесторов без детальной оценки предлагаемых ими проектов. «Мы посмотрим, где вам удобнее всего будет организовать производство, с учетом близости к портовым мощностям и железной дороге, и подготовим несколько вариантов», – сказал Андрей Тарасенко, поручив департаменту промышленности Приморья подготовить предложения по размещению новых предприятий.

Не секрет, что нынешний глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО известен куда более строгим подходом к экономическим аппетитам наших соседей, в первую очередь Китая. Особенно к заявлениям, похожим на прожекты, как в случае с гонконгской Debang Guangdong, входящей в Hebei Luanhe Group (опять провинция Хэбэй).

В конце 2017 года председатель совета директоров Debang Guangdong ЯО Сяодун заявил, что корпорация готова раскошелиться на $5 млрд.

«Мы хотим оборудовать на территории Приморского края базу металлургического производства. Первая очередь проекта предусматривает создание производственной базы мощностью до 1 млн тонн металлопродукции в год. Вторая и третья очередь предусматривают увеличение мощности до 5 млн и 10 млн тонн в год соответственно. (На первом этапе) мы планируем инвестировать $500 млн. Наша стратегическая цель - создание отраслевого промышленного кластера, в который может быть вложено до $5 млрд», - сказал он.

Кластер будет включать в себя цепочку предприятий, в том числе производственную, портовую и складскую инфраструктуру.

«Этот проект, в конечном итоге, может создать на российском Дальнем Востоке в совокупности от 30 тыс. до 50 тыс. рабочих мест. Мы являемся инициаторами проекта, но за нами стоит целый пул инвесторов, с каждым из которых достигнуты соответствующие договоренности о вхождении в проект на определенном этапе», - сказал представитель Debang Guangdong.

Инвесторами могут стать Sinosteel Corp. (государственная сталелитейная корпорация Китая), Rizhao Steel Holding Group (частное сталелитейное предприятие, г.Жичжао) и Jianlong Group.

«Мы считаем, что территория российского Дальнего Востока обладает необходимыми ресурсами для поэтапного развития проекта, а также незамерзающими портами, которые позволяют выйти с готовой продукцией на рынки стран Юго-Восточной Азии и Индии. Несомненно, мы воспользуемся льготными режимами, которые дает как правительство КНР, так и правительство России на территории Дальнего Востока», - сказал представитель Debang Guangdong.

Как видим, этот проект был рассчитан прежде всего на экспорт продукции, а не на внутренний рынок России. В таком случае закономерно встает вопрос – а зачем Приморью предприятие с однозначно сложной экологической составляющей и, к тому же, на льготных условиях с нашей стороны? А значит, можно смело сделать прогноз, что при новом инвестиционном векторе региона китайского метзавода в Приморье точно не будет.

Досье "Золотого Рога"

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и Газпромбанка. В продуктовую линейку верфи войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.