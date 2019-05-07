Гаражи попали под каток

Во Владивостоке началась очередная кампания по борьбе с незаконно установленными сооружениями

С начала 2019 года чиновники администрации Владивостока активизировали работу по выявлению нелегально установленных нестационарных объектов - в том числе, на землях, собственность на которые не разграничена. Больше всего хлопот это создаст владельцам металлических гаражей. Нарушителем земельного законодательства можно стать даже в том случае, если гараж был установлен еще в девяностых, но земельный участок под ним за это время не был оформлен надлежащим образом.

С середины марта в список нелегальных объектов попали 27 металлических гаражей на Аллилуева,5; 33 металлических гаража на Калинина, 151; 11 гаражей на Ильичева, 44; 5 гаражей на Черемуховой,3, а также несколько гаражей в конце Нерчинской. До этого в перечень объектов, которые могут пойти под снос, вошли металлические гаражи на Амурской, Адмирала Юмашева, Калининградской, Ладыгина, Гамарника, Харьковской, Добровольского, Черняховского, Махалина, Арсеньева и Русской.

15 апреля в список самовольно установленных объектов попали 46 металлических гаражей, расположенных в районе улицы Гульбиновича,8. На выполнение предписания о сносе владельцам гаражей, в одночасье записанным в «нарушители земельного законодательства», отвели срок до 21 апреля. Однако за это время были демонтированы лишь несколько гаражей. В редакцию «Золотого Рога» поступают обращения от граждан, которые хотят узнать, возможно ли оформить земельный участок, на котором расположены их металлические гаражи. В ходе состоявшегося 24 апреля брифинга в администрации Владивостока наше издание адресовало этот вопрос советнику главы города Наталье СОКОЛОВОЙ.

- Что касается неоформленных земельных участков под существующими некапитальными и капитальными объектами. Ситуация с металлическими гаражами существенно не отличается от того, что существует сейчас и будет после 1 мая. Нужно рассматривать историю возникновения этих объектов, чтобы понимать, возможно ли образование земельного участка и предоставление на каком-либо праве в целом ГСК или конкретному владельцу гаража. В каждой ситуации нужно разбираться, - подчеркнула Наталья Соколова.

Так как с 1 мая полномочия по распоряжению всей землей во Владивостоке переходят в ведение муниципалитета, гражданам советуют обращаться в управление по работе с обращениями граждан или через многофункциональные центры. Все заявления, связанные с оформлением земельного участка под гаражами, поступят в управление муниципальной собственности.

Добавим, что вся информация о выявленных незаконных объектах публикуется на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Объявления». Затем списки таких объектов направляются для рассмотрения в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков, которая работает при администрации Владивостока. После ее решения собственникам таких объектов дается время на добровольный демонтаж. Если этого не происходит, демонтаж осуществляют сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» за счет бюджетных средств. Собственник имеет право забрать свое имущество, подтвердив право собственности и оплатив стоимость демонтажа, вывоза и хранения. Например, только в 2018 году силами МБУ «СГТ» во Владивостоке было демонтировано 725 незаконных объектов, а штраф для собственников, которые вовремя не убрали нелегальный объект, многократно увеличился.

На фото: С нелегальными гаражами в столице ДФО решено больше не церемонится.

Фото из архива

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.