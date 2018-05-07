Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию
Летний сезон продлится с 1 мая по 30 сентября, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
В этом году в Приморье внутрикраевые авиарейсы впервые выполняются по скорректированным графикам в соответствии с сезонами. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такую меру ввели, детально изучив пассажиропоток по популярным направлениям.
Так, в летний период увеличена частота полётов из Владивостока в Дальнегорск и обратно. Этот рейс выполнялся семь раз в неделю, теперь летает девять раз в неделю.
Также увеличено число рейсов в Преображение. В высокий сезон они выполняются шесть раз в неделю, а не пять как раньше.
Неизменным остается расписание рейсов Терней-Светлая-Терней (четыре раза в неделю), Терней-Амгу-Терней (один раз в неделю), Терней-Единка-Терней (один раз в неделю), Владивосток-Дальнереченск-Владивосток (четыре раза в неделю).
Также без изменений в расписании по одному разу в неделю продолжает летать вертолёт Ми-8 по маршрутам Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая –Агзу – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней и Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней. По привычному расписанию летает и самолет Ан-2 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга – Единка –Охотничий – Олон – Дальнереченск – один раз в неделю.
Отметим, на субсидирование внутрикраевых авиаперелетов в 2018 году будет направлено более 216 миллионов рублей из регионального бюджета. Это больше, чем в 2017 году, когда сумма субсидий составила почти 198 миллионов рублей. Для населения на билеты по краевым маршрутам установлен социальный тариф. Благодаря этому, на самолетах DHC-6 удалось снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в десять раз.
Напомним, исключительное значение для дальневосточных регионов воздушного транспорта подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое прошло в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в прошлом году.
«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране. Кроме того, очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача», – обратился к членам президиума глава государства.
По мнению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, краю удалось добиться значительных результатов в этом направлении. Глава региона отметил, что сегодня малая авиация выполняет более 40 рейсов в неделю, с 2014 года удалось увеличить объем пассажирских перевозок внутри края в 4,5 раза. Работа в этом направлении будет продолжена.
Опыт Приморья по организации внутрикраевого авиасообщения был положительно отмечен на заседании рабочей группы по мониторингу исполнения поручений Президента России, данных в ходе заседания Государственного совета РФ и его президиума в сентябре прошлого года и призванных обеспечить комплексное развитие регионов Дальнего Востока. Отмечено, что особого внимания заслуживает созданная в Приморье система субсидирования авиаперелетов, благодаря которой только в 2017 году услугами малой авиации смогли воспользоваться около 40 тысяч человек.
Новости тематики
- Внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- Стало известно, что будет дальше с льготными авиабилетами
- Удар ниже бампера
- Глава Приморья просит правительство об отсрочке повышения утилизационного сбора
- "Аэрофлот" предпринял попытку снижения ажиотажа и очередей за субсидируемыми билетами
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на круглую сумму
- Жители Владивостока проголосовали за "Газель Next" и "Форд Транзит"
- Общественный транспорт Владивостока ждут серьезные перемены
- Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
Новости раздела
- Внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию
- Во Владивостоке пройдет генеральная репетиция главного парада Победы
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Бизнес поощрили "Торговой маркой"
- До банкомата - как до Луны
- Плач "Ярославки"
- Почем ипотека на свежем воздухе
- "Когда дворник Вася сможет купить себе квартиру с одной зарплаты?"
- В списках новостроев не значится
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Во Владивостоке под Золотым мостом построят рынок
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- "Аврора" будет работать на внутрирегиональных авиаперевозках в Хабаровском крае
- Якутия активно развивает рекреационный и событийный туризм
- Концерн "Сахабулт" хочет сделать Якутию столицей меховой моды
- Возможное новое назначение Кудрина может заставить рубль взлететь
- В списках новостроев не значится