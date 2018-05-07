Внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию

Для населения на билеты по краевым маршрутам установлен социальный тариф. Благодаря этому, на самолетах DHC-6 удалось снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в десять раз.

Летний сезон продлится с 1 мая по 30 сентября, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

В этом году в Приморье внутрикраевые авиарейсы впервые выполняются по скорректированным графикам в соответствии с сезонами. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такую меру ввели, детально изучив пассажиропоток по популярным направлениям.

Так, в летний период увеличена частота полётов из Владивостока в Дальнегорск и обратно. Этот рейс выполнялся семь раз в неделю, теперь летает девять раз в неделю.

Также увеличено число рейсов в Преображение. В высокий сезон они выполняются шесть раз в неделю, а не пять как раньше.

Неизменным остается расписание рейсов Терней-Светлая-Терней (четыре раза в неделю), Терней-Амгу-Терней (один раз в неделю), Терней-Единка-Терней (один раз в неделю), Владивосток-Дальнереченск-Владивосток (четыре раза в неделю).

Также без изменений в расписании по одному разу в неделю продолжает летать вертолёт Ми-8 по маршрутам Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая –Агзу – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней и Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней. По привычному расписанию летает и самолет Ан-2 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга – Единка –Охотничий – Олон – Дальнереченск – один раз в неделю.

Отметим, на субсидирование внутрикраевых авиаперелетов в 2018 году будет направлено более 216 миллионов рублей из регионального бюджета. Это больше, чем в 2017 году, когда сумма субсидий составила почти 198 миллионов рублей. Для населения на билеты по краевым маршрутам установлен социальный тариф. Благодаря этому, на самолетах DHC-6 удалось снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в десять раз.

Напомним, исключительное значение для дальневосточных регионов воздушного транспорта подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое прошло в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в прошлом году.

«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране. Кроме того, очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача», – обратился к членам президиума глава государства.

По мнению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, краю удалось добиться значительных результатов в этом направлении. Глава региона отметил, что сегодня малая авиация выполняет более 40 рейсов в неделю, с 2014 года удалось увеличить объем пассажирских перевозок внутри края в 4,5 раза. Работа в этом направлении будет продолжена.

Опыт Приморья по организации внутрикраевого авиасообщения был положительно отмечен на заседании рабочей группы по мониторингу исполнения поручений Президента России, данных в ходе заседания Государственного совета РФ и его президиума в сентябре прошлого года и призванных обеспечить комплексное развитие регионов Дальнего Востока. Отмечено, что особого внимания заслуживает созданная в Приморье система субсидирования авиаперелетов, благодаря которой только в 2017 году услугами малой авиации смогли воспользоваться около 40 тысяч человек.