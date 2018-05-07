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Во Владивостоке пройдет генеральная репетиция главного парада Победы
Движение и парковку автомобилей на центральных улицах Владивостока в понедельник, 7 мая, ограничат на три часа – с 21:00 до 00:00.
В генеральной репетиции парада Победы примут участие около 1500 человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск.
По центру города в День Победы торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.
Во время прохождения боевой техники будут представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные бронетранспортёры БТР-82А. Также по центру города проедут комплексы ПВО«Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. Всего — более 50 единиц.
По информации управления ГИБДД, на время репетиции движение автотранспортных средств будет ограничено по следующим улицам:
– по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;
– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;
– по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
– по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
– по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
– по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
– по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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