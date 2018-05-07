www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 57.93 р.
EUR: 75.64 р. 10 CNY: 99.38 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Во Владивостоке пройдет генеральная репетиция главного парада Победы

07 Мая 2018, 15:10 | Приморье

Движение и парковку автомобилей на центральных улицах Владивостока в понедельник, 7 мая, ограничат на три часа – с 21:00 до 00:00.

В генеральной репетиции парада Победы примут участие около 1500 человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск.

По центру города в День Победы торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Во время прохождения боевой техники будут представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные бронетранспортёры БТР-82А. Также по центру города проедут комплексы ПВО«Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. Всего — более 50 единиц.

По информации управления ГИБДД, на время репетиции движение автотранспортных средств будет ограничено по следующим улицам:  

 – по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;

– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

– по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

– по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

– по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;

– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

– по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

– по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: парад  9 мая  репетиция 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru