Во Владивостоке пройдет генеральная репетиция главного парада Победы

Движение и парковку автомобилей на центральных улицах Владивостока в понедельник, 7 мая, ограничат на три часа – с 21:00 до 00:00.



В генеральной репетиции парада Победы примут участие около 1500 человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск.



По центру города в День Победы торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.



Во время прохождения боевой техники будут представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные бронетранспортёры БТР-82А. Также по центру города проедут комплексы ПВО«Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. Всего — более 50 единиц.



По информации управления ГИБДД, на время репетиции движение автотранспортных средств будет ограничено по следующим улицам:



– по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;



– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;



– по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;



– по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;



– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;



– по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;



– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;



– по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;



– по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.



Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.