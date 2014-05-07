www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Итоги
Распечатать

ЕВРАЗ НМТП в апреле увеличил грузооборот почти на треть

07 Мая 2014, 13:22 | Приморье

По итогам апреля 2014 года объем перевалки грузов ЕВРАЗ Находкинского морского торгового порта вырос на 29%. Общий объем за четыре месяца превысил прошлогодний на 24%.

Портовики ЕВРАЗ НМТП в апреле перевалили 795 тысяч тонн различных грузов (для сравнения, в прошлом году в апреле было перевалено 615 тыс. тонн). По итогам четырех месяцев 2014 года порт перевалил 2,82 млн тонн, что на 24% выше, чем за январь-апрель прошлого года (2,27 млн тонн).

Основными грузами в эти месяцы были уголь и металл – 1,5 и 1,16 млн тонн соответственно. Большую часть этих грузов составила продукция угледобывающих и металлургических предприятий ЕВРАЗа.

Значительно меньше в период с января по апрель в порту работали с цветными металлами (66 тыс. тонн), коксом (13,9 тыс. тонн), лесопродукцией (6 тыс. тонн) и другими видами грузов. Порт усиливает специализацию, работая в первую очередь с углем и металлом ЕВРАЗа, и схожими грузами, что позволяет эффективно концентрировать мощности и наращивать объемы перевалки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: приморье  перевалка  итоги  логистика  уголь  грузы  морские порты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru