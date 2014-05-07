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ЕВРАЗ НМТП в апреле увеличил грузооборот почти на треть
По итогам апреля 2014 года объем перевалки грузов ЕВРАЗ Находкинского морского торгового порта вырос на 29%. Общий объем за четыре месяца превысил прошлогодний на 24%.
Портовики ЕВРАЗ НМТП в апреле перевалили 795 тысяч тонн различных грузов (для сравнения, в прошлом году в апреле было перевалено 615 тыс. тонн). По итогам четырех месяцев 2014 года порт перевалил 2,82 млн тонн, что на 24% выше, чем за январь-апрель прошлого года (2,27 млн тонн).
Основными грузами в эти месяцы были уголь и металл – 1,5 и 1,16 млн тонн соответственно. Большую часть этих грузов составила продукция угледобывающих и металлургических предприятий ЕВРАЗа.
Значительно меньше в период с января по апрель в порту работали с цветными металлами (66 тыс. тонн), коксом (13,9 тыс. тонн), лесопродукцией (6 тыс. тонн) и другими видами грузов. Порт усиливает специализацию, работая в первую очередь с углем и металлом ЕВРАЗа, и схожими грузами, что позволяет эффективно концентрировать мощности и наращивать объемы перевалки.
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